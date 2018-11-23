Дорога в большой спорт: спортклуб «Нефтехимик» дает шанс одаренным подросткам

Фото: предоставлено Центром высшего спортивного мастерства

Для тех, кто мечтает о карьере профессионального спортсмена, в Нижнекамске создан Центр высшего спортивного мастерства при спортивном клубе «Нефтехимик». Уникальный центр ищет среди подростков таланты и помогает им сделать профессиональную карьеру. Практически все воспитанники входят в сборные России, а некоторые и вовсе выступили на чемпионатах мира, Всемирных универсиадах и Олимпийских играх. Как воспитывают будущих чемпионов — в материале «Реального времени».

«Мы следим за теми, кто занимается в секциях»

Для спортсменов Нижнекамска путевку на Олимп дает уникальный Центр высшего спортивного мастерства, который создали, чтобы отбирать перспективных подростков. Закончив детскую спортшколу, большинство ребят бросают это увлечение, причем среди них есть те, кто мог бы в нем себя проявить. Именно этих молодых людей просматривают специалисты Центра и приглашают к себе, чтобы помочь им сделать профессиональную карьеру.

— Мы следим за теми, кто занимается в секциях, — начинаем их рассматривать с самого юного возраста. Если они показывают хорошие результаты, то приглашаем к себе. Некоторых мы сначала берем только «на питание»: например, сейчас он показывает хорошие результаты, но мы не знаем, какие они будут через год. Тогда мы предлагаем ему оплачивать питание — это 300 рублей в день. То есть в месяц он получает около пяти тысяч рублей — это деньги для того, чтобы он мог позволить себе достаточно хорошо питаться, — объяснил начальник Центра высшего спортивного мастерства СК «Нефтехимик» Сергей Манаков.

В дальнейшем со спортсменом могут заключить контракт: это ежемесячная зарплата, покрытие расходов на форму, учебно-тренировочные сборы и соревнования. Благодаря этому спортсмен становится самостоятельным, что и открывает ему дорогу в большой спорт.

— Профессионально заниматься спортом довольно сложно — клубов в Татарстане практически нет. То есть спортсмен будет получать только небольшую стипендию от Минспорта. Это около 5 тысяч рублей, а ему 20 лет — и как на эти деньги жить? Ему проще пойти работать на завод и зарабатывать нормальную зарплату. А мы все-таки даем возможность спортсменам реализовать себя, попасть в сборную России и, возможно, дойти до Олимпийских игр, — продолжил Сергей Манаков.

«Если бы не Центр, я бы стал обычным работягой»

Сейчас в Центре высшего спортивного мастерства 10 спортсменов, среди них Айдар Гилязов. Он еще с начальной школы увлекался спортом, но не думал, что легкая атлетика станет делом жизни. После девятого класса Айдар пошел учиться в профессиональный лицей и продолжал заниматься бегом. Тогда его заметил тренер Центра высшего спортивного мастерства и предложил перейти к нему, а через 2 года с парнем заключили контракт.

На летней Универсиаде 2009 года в Белграде на дистанции 110 метров с барьерами Айдар занял четвертое место.

— С того момента изменилось все. Раньше я жил за счет родителей, а Центр заключил со мной контракт и я стал независимым, то есть начал работать. Кроме этого, мне еще предоставили жилье в доме спортсменов. Центр меня поддерживает, командирует, одевает, оплачивает практически все арендные расходы. Если бы не Центр, я бы стал обычным работягой, потому что до этого я не был спортсменом, никто мне ничего не оплачивал. Здесь же во мне разглядели потенциал, дали мне развитие и поменяли жизнь полностью, — рассказал мастер спорта по легкой атлетике Айдар Гилязов.

Айдар регулярно участвует в соревнованиях. Говорит, что его лучшее достижение — это четвертое место на летней Универсиаде 2009 года в Белграде на дистанции 110 метров с барьерами.

Чтобы как можно больше людей занимались спортом, а кто-то стал даже профессиональным спортсменом, НКНХ не жалеет средств на поддержку и развитие рабочего и массового спорта. С этой целью, помимо того, что за счет компании построены и содержатся стадион «Нефтехимик», два ледовых дворца спорта, спорткомплекс «Дружба» со спортивными залами, плавательным бассейном, футбольным полем и хоккейным кортом; спортзал «Факел»; восемь хоккейных площадок для школьников в микрорайонах города; детско-юношеская спортивная школа по футболу, спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец», учебно-тренировочные базы для футбольной и хоккейной команд «Нефтехимик», оказывается благотворительная помощь в организации и проведении различных международных турниров, республиканских и городских спартакиад и соревнований. В пример можно привести Международный турнир по футболу памяти В.В.Винникова, Международный турнир Алины Кабаевой по художественной гимнастике и многие другие.

Основная цель Центра высшего спортивного мастерства — вырастить спортсмена, который войдет в состав сборной России

Для спортсмена на каждый год работы ставится задача, к примеру, выиграть первенство республики. Постепенно планка повышается. Основная цель Центра высшего спортивного мастерства — вырастить спортсмена, который войдет в состав сборной России. Причем 90% из всех воспитанников задачу выполняют, а пять человек с 1995 года, когда начал работу центр высшего спортивного мастерства, дошли до Олимпийских игр. Кроме этого, за все годы работы было подготовлено три заслуженных мастера спорта, 15 мастеров спорта международного класса и 32 мастера спорта.

Основная цель Центра высшего спортивного мастерства — вырастить спортсмена, который войдет в состав сборной России.

— Насколько я знаю, этот центр даже в масштабах России считается одним из уникальных. Есть центр спортивной подготовки в Казани, но это филиал Министерства спорта Татарстана. А такого, чтобы у вневедомственной организации был свой центр спорт подготовки спортсменов — это большая редкость. Даже если они есть, то с упором на командные виды спорта, а мы работаем с индивидуальными видами спорта, которые входят в программу Олимпийских игр, — сказал Сергей Манаков.

Центр высшего спортивного мастерства полностью финансируется со стороны «Нижнекамскнефтехима». Предприятие выделяет средства на зарплату, спортивную форму, оплачивает все выезды на учебно-тренировочные сборы, соревнования, медицинское страхование, а также покрывает остальные расходы. Также все спортсмены центра могут бесплатно и в любое время пользоваться всеми объектами спортивного клуба «Нефтехимик», а это стадионы, тренажерные залы, бассейн, лыжная база. Все это вкупе создает для спортсменов все условия, чтобы стать настоящим профессионалом и прийти к поставленной цели.