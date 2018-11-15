Россия впервые в истории примет чемпионат мира по волейболу

15 ноября на Конгрессе ФИВБ в мексиканском Канкуне было официально объявлено, что Международная федерация волейбола выбрала заявку России на проведение чемпионата мира 2022 года среди мужских команд.

«Я с большой гордостью информирую — Россия примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году. Международная федерация доверила проведение такого значимого турнира именно России.

Это для нас большая честь и ответственность. Наша страна имеет богатейшую историю организации главных спортивных турниров — это чемпионаты мира по волейболу 1952 и 1962 года, Олимпиада-80 в Москве, Олимпийские игры в Сочи, чемпионат мира по футболу. Этот турнир — это дань уважения нашим болельщикам, спортсменам, ветеранам, руководству страны, всем заинтересованным людям», — приводит слова президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко официальный сайт ВФВ.

Города проведения, а также сроки турнира будут определены на Административном совете ФИВБ в середине февраля 2019 года.



Ранее стало известно, что на проведение претендуют 10 городов: Казань, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Белгород, Ярославль и Екатеринбург. Из них выберут семь.