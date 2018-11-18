Сейвы «брошенного» «Ак Барсом» Тимура Билялова сорвали полноценную реабилитацию за армейский провал

Казанцы с большим скрипом обыграли рижское «Динамо»

Такой мощной Рига не приезжала в Казань уже давненько, и лучшего случая, чтобы хоть как-то реабилитироваться перед болельщиками за провал в игре с ЦСКА, у «Ак Барса» не было. Драматизма матчу добавляло и возвращение на родную арену казанца Тимура Билялова в чужих бело-бордовых цветах. Уж для этого парня матч против «Ак Барса», по сути, отказавшегося от его услуг, точно должен был стать особенным. И он сделал все, чтобы увезти нужные очки из Казани. Обрусевшее «Динамо Рига», «боживший» Билялов и маленькая чешская драма Иржи Секача длиною в 25 минут. Все подробности — в материале «Реального времени».

Рига ехала в Казань «в огне»

Забудьте о последних четырех сезонах на Западе. Нынешнее рижское «Динамо» и образца 2015—2017 годов — команды абсолютно из разного теста. Пожалуй, впервые с плей-офф 2014 года, когда рижане бились за выход в полуфинал Западной конференции, «Динамо» выглядит той командой, которая готова вернуться в битву за Кубок Гагарина.

После прошлогодних неудачных попыток Сандиса Озолиньша у руля команды ему на смену пришел Гиртс Анкипанс, который сильно события не форсировал. Сезон довел не особо ярко, в плей-офф ожидаемо «Динамо» не вывел. Дождался межсезонья, в котором готовил команду уже сам. Более того, именно при Анкипансе в Риге появился свой российский десант. До того в «Динамо» старались справляться либо своими силами — «сборников» сборной Латвии, либо североамериканских легионеров. Нет, периодически какие-то одиночные трансферы российских хоккеистов случались, но такого «русского засилья», как в этом сезоне, в Риге точно не было.

Во-первых, при Анкипансе появилась абсолютно российская вратарская линия. Пришел на пробный контракт Максим Третьяк (уже покинувший команду) и казанский воспитанник Тимур Билялов. Для последнего игра в Казани, несомненно, должна была стать главным матчем всего сезона. Забегая вперед скажем, что Тимур в этот день действительно, что называется, «божил» в воротах. Тренерскому штабу «Ак Барса» Билялов так и не пригодился. Билл и компания сделали упор на Эмиля Гарипова, который после авоськи шайб в свои ворота от ЦСКА уступил-таки свое место Владиславу Подъяпольскому.

А в Риге угадали и с другими легионерами. И тот факт, что на казанский «Матч звезд» уже выбраны два хоккеиста «Динамо», говорит о том, что селекция в Риге более чем удалась. Защитник Мэтью Майоне и форвард Линус Виделль вновь приедут в «Татнефть Арену» развлекать публику в январе.

Впервые с плей-офф 2014 года, когда рижане бились за выход в полуфинал Западной конференции, «Динамо» выглядит той командой, которая готова вернуться в битву за Кубок Гагарина



Замена Гарипова на Подъяпольского напрашивалась давно

Четыре победы подряд в последних играх как бы намекали, что реабилитироваться за разгром от ЦСКА казанцам будет непросто. Тем более в поединке со столь крепкими рижанами, которым еще в зоне плей-офф закрепляться нужно. По пути в Казань «Динамо» «прихлопнуло» нижегородское «Торпедо», да и «Нефтехимик» едва не растоптало, ведя в счете 4:0 в третьем периоде. Без очков уехал из Латвии и ярославский «Локомотив».

После «армейского» провала в казанском штабе, конечно же, без перемен в составе оставить команду не могли. И в первую очередь это касается вратарской линии. Смена Эмиля Гарипова на Владислава Подъяпольского не то что напрашивалась, она надрывно кричала о необходимости этого шага. Еще до игры с ЦСКА было понятно, что Гарипов после финала Кубка Гагарина так и не смог закрепить уровень, который он показал во время плей-офф, и сильно уступает даже своему сменщику по команде. Третья статистика в лиге у Подъяпольского и тринадцатая у Гарипова — неопровержимый аргумент в пользу первого. Жаль лишь, что Билялов так и не смог сыграть именно против своего экс-конкурента на место в воротах «Ак Барса».

В нападении из третьего звена Билялетдинов выдернул Попова и вместо него поставил Артема Михеева. Остальные же сочетания поставил в прежнем виде: Ландер — Секач — Азеведо, Бурмистров — Ткачев — Галиев, Свитов — Глухов — Клинкхаммер.

Вернул тренерский штаб в состав и Романа Абросимова, который занял место Никиты Лямкина. Хотя, судя по последним играм, такая замена выглядела скорее как «шило на мыло», нежели усилением обороны. Оба в нынешнем сезоне не кажутся сверхнадежными, а Абросимов, проведший уже 22 игры, так и не показал, зачем его стоило ждать в составе после большой паузы в прошлом сезоне, связанной с тяжелой травмой.

Третья статистика в лиге у Подъяпольского и тринадцатая у Гарипова — неопровержимый аргумент в пользу первого



Билялов в Казани «затащил»

Сразу три опаснейших момента «барсы» создали только за первые три минуты. Едва не замкнул на пятаке сильную передачу от Яруллина Станислав Галиев, только защитник, который его придерживал, не дал вовремя поставить клюшку. Вскоре навал «Ак Барса» стал столь мощным, что даже выход из своей зоны для «Динамо» можно было считать успехом.

В общем, работы Тимуру Билялову хватало. Возможно, зная какие-то слабые стороны вратаря, тренерский штаб подсказал игрокам «Ак Барса», как действовать. Те постоянно закрывали Билялялову обзор, когда кто-то из защитников наносил удар понизу от синей линии. Однако Тимур был начеку и «подчищал» все, что игроки пропускали под ногами.

Тем временем Матиас Мюттюнен удалялся дважды за пять минут и подарил казанцам отличную возможность распечатать-таки ворота рижан, и снова все попытки пробить ворота пресекал экс-голкипер «барсов». Так или иначе, Тимура можно было называть главным героем «Динамо Риги» в первом периоде.

— Когда ставили Тимура Билялова на этот матч, вы учитывали, что он воспитанник «Ак Барса»? — поинтересовались журналисты у наставника «Динамо» на послематчевой пресс-конференции.

— В какой-то степени да. Но он очень хороший вратарь, который принес нам уже очень много очков, — дал резюме своему приобретению Анкипанс.

Однажды рижане могли открыть счет, когда кто-то из форвардов воспользовался ошибкой при передаче и убежал на свидание с Подъяпольским, но промахнулся. Так и закончили — по нулям к первому перерыву.

«Тимур Билялов — очень хороший вратарь, который принес нам уже очень много очков», — отметил Анкипанс



Играли в режиме плей-офф

Продолжали в том же духе и во втором периоде. Только за первые пять минут Билялов щитками остановил два стопроцентных расстрела в упор. Один раз при выходе из-за ворот Клинкхаммера, другой раз — при расстреле в упор при быстром ответном входе в зону.

Удивительно, но быстрый темп игры продолжался даже в середине второго периода. Скорости были такие, будто команды только-только произвели первое вбрасывание. Обоюдные набеги в чужую зону совершались так резво, что только поспевай переводить взгляд с одной половины льда на другую.

Так что работы прибавилось и у Подъяпольского, который пусть и не пластался во всех немыслимых позах, как его визави, но реакцию свою показывал исправно. На плечах вратарей так дотянули и второй период тоже.

— То, что против тебя играл бывший вратарь и воспитанник «Ак Барса», не играло никакой роли? Сегодня было противостояние двух молодых вратарей.

— Да не знаю. Обычная игра, у меня не было такого. Он же там играет, доказывает. Я тут доказываю. Хотелось самому себе доказать, что я могу играть.

— С Биляловым вы наверняка знакомы. Поговорили после матча?

— Поздравили друг друга с хорошей игрой и пожелали удачи, — сказал вратарь «Ак Барса».

Классика драматизма: Секач «проштрафился», спас матч и поставил точку

Гол назревал в течение всей игры и рано или поздно должен был случиться. Но обоюдоострые атаки по-прежнему заканчивались крутыми сейвами голкиперов. То вновь Галиев резко выскочит из-за ворот и с разворота проверит Билялова, то рижане убегут втроем на двоих защитников казанцев.

— Сегодня получился очень напряженный матч, скорости будто в плей-офф, — заметил корреспондент «Реального времени» форварду «Ак Барса» Алексею Потапову после игры.

— Да, очень хорошая команда приехала. Интересный матч, мы заранее знали, что будет непростой соперник, в принципе так и получилось. Рад победе.

Алексей Потапов: «Интересный матч, мы заранее знали, что будет непростой соперник, в принципе так и получилось. Рад победе»



— Долго не могли забить — это Билялов так хорош был?

— Это невезение. Где-то недоработка, где-то потеря концентрации. Хорошо, что все удалось. Надеюсь, что дальше будет легче.

Но когда третий период подходил к экватору, Иржи Секач совершил роковое нарушение. В большинстве «Динамо» развернуло свою эскадрилью в зоне «Ак Барса» и путем перепасовок вывело на ударную позицию Микелиса Редлихса, а тот с трех метров пробил Подъяпольского — 0:1.

Долго радоваться рижанам не пришлось. Казанцы тут же насели на ворота «Динамо» с утроенной мощью, а самым заряженным на желании реабилитироваться был чешский форвард «Ак Барса». Собственно, он и затолкал буквально «с мясом» ответную шайбу уже через две с половиной минуты. Ворота были сдвинуты, но видеопросмотр постановил — шайбу засчитать — 1:1.

В овертайме напряженность в матче была под стать плей-офф. Уже в овертайме Джастин Азеведо, выведенный волшебной передачей Ландера «один в ноль», был сбит клюшкой, но игру «3 на 3» продолжили. Так доигрались и до серии буллитов, в которой Иржи Секач поставил точку, «расколдовав» Билялова во второй раз в матче.

— Расскажете про свой победный буллит? — спрашивали журналисты после матча у Секача.

— Я поговорил с тренерами, мне подсказали, что вратарь соперника чуть слабее на бросках верхом, поэтому я сразу знал, что буду делать.

Иржи Секач: «Мне подсказали, что вратарь соперника чуть слабее на бросках верхом, поэтому я сразу знал, что буду делать»



— Это был бывший игрок «Ак Барса» Тимур Билялов.

— Да, но мы были с ним в одной команде всего год-полтора, не скажу, что знаю все его особенности очень хорошо, но тренеры помогли, — подтвердил наши догадки Иржи.

Эрик Добролюбов, фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)