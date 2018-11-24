Из Казани в Белогорье: Великая Отечественная как туристический объект

Как в городе первого салюта монетизируют войну. Путевые заметки, часть 2

Фото: Дарья Турцева

Казань и Белгород связал прямой авиарейс. Полеты осуществляются в рамках поручения Владимира Путина о развитии региональных перевозок. Первым пассажиром на новом направлении стала и корреспондент «Реального времени». Белгород по численности населения и по площади в два раза меньше Казани. Город скорее провинциальный, он не носит гордое звание третьей или спортивной столицы, но многому в нем жители Казани могут позавидовать. Например, как решается проблема дефицита жилья или частные инвесторы помогают с развитием социальных проектов. Об этом мы рассказали в первой части репортажа. Во второй коснемся того за чем в Белгород едут туристы.

Утечка молодежи и приток семейных

Крупные предприятия Белгородской области вкладываются в социальные проекты. Так на частные инвестиции был построен зоопарк, динопарк, лесопарк — об этом мы рассказывали в первой части материала о поезде в Белгород.

Местные жители говорят, что если для семейной жизни регион благоприятен (благодаря программе по поддержке ИЖС и в целом, к примеру, плата за детский сад составляет здесь всего 1 700 рублей – сущие копейки по сравнению с казанскими ценами), то проблема утечки молодежи стоит остро. Люди до 25 лет стараются уехать отсюда, несмотря на то, что в городе пять вузов. Выглядит центр города довольно уныло по сравнению с Казанью. Город был практически полностью разрушен фашистами, почти всю его центральную часть составляют послевоенные постройки. Но дело не только в истории — нет здесь пока модных тусовочных и прогулочных мест, которые в последние годы появились в Казани.



Центральная площадь, как и сквер рядом напоминают Казань десятилетней давности, когда благоустройство общественных пространств сводилось к укладке брусчатки и установке лавочек.

Впрочем, туристы едут в Белгород не за этим, а за историей — и радостной, и одновременно трагической. На территории Белгородской области проходило самое крупное танковое сражение Второй мировой войны.

Мемориальный комплекс представляет собой небольшой парк военной техники, звонницу и, собственно, заповедник



Прохоровка: где смерть встречается с жизнью

12 июля 1943 года в Прохоровке, что примерно в часе езды от центра Белгорода, сошлись полторы тысячи танков. На Прохоровском поле сейчас воздвигнут мемориальный комплекс, главными экспонатами которого являются, конечно, же танки. Правда, как рассказывают экскурсоводы, ни одного танка из той самой битвы нет, все выпущены после августа 1943 года.

Мемориальный комплекс представляет собой небольшой парк военной техники, звонницу и, собственно, заповедник — поле, засаженное газоном, площадью 6 тысяч гектаров. Территория же самого места битвы — 6 на 15 км. Особого статуса у нее нет, здесь выращивают свеклу и другие культуры и во время сельхозработ все еще находят останки солдат и детали военной техники.

Курскую битву историки считают переломным моментом войны, а Прохоровское поле называют третьим ратным полем России наряду с Куликовым и Бородинским.

Мемориальный комплекс производит очень сильное впечатление. То, что здесь, спустя 75 лет, все еще находят останки погибших, добавляет особый драматизм. Ведь война не закончена, пока не похоронен последний солдат.

В нескольких километрах от Прохоровского поля находится музей «Третье ратное поле России»



10 тысяч имен: списки погибших вместо сцен из Библии

В нескольких километрах от Прохоровского поля находится музей «Третье ратное поле России», он построен в 1995 году как и храм Петра и Павла рядом с ним. В честь Петра и Павла его назвали неслучайно — 12 июля престольный праздник этих святых.

В храме на стенах мраморные таблички с именами погибших в Курской битве солдат. Больше 10 тысяч имен. Сначала таблички аккуратно висели на одной стене и имена располагались по алфавиту, но потом этот порядок стало невозможно соблюдать. Поисковики находят погибших солдат, храм пополняется новыми табличками, они уже охватили весь периметр, поднялись на высоту 5 метров и перекрывают росписи. И скоро, наверное, не останется на стенах и сводах росписей со сценами из Библии, а все пространство займут скорбные списки.

Музей «Третье ратное поле России» радует тем, что оборудован по самым современным музейным стандартам: звуковое сопровождение, видеоинсталляции, интерактивные терминалы. Некоторые экспонаты, например, оружие времен Великой Отечественной можно подержать, по танку полазить. Рассказы экскурсовода не оставляют равнодушными — возле каждой экспозиции душат слезы. На улице вокруг музея — окопы. Это тоже часть экспозиции.

Световое шоу демонстрирует устройство машин, далее макеты производственных цехов – все сделано в мельчайших подробностях

Казань брал: захват Иваном Грозным отразили в музее бронетанковой техники

Удивительно, но трагические страницы истории, имеющие огромное значение для нашей страны, вызывают интерес и у граждан Европы. Во время посещения музея корреспондент «Реального времени» встретила большую группу немецких туристов. Интересно, с какими чувствами они слушают рассказ экскурсовода, повествующий о зверствах фашистов и героических подвигах советских солдат? По словам сотрудников музея, приезжают не только из Германии, но и из Голландии, Франции и других стран.

Рядом с музеем «Третье ратное поле» находится Музей бронетанковой техники. Он открыт в 2017 году и тоже заслуживает внимания. В музее есть аудиогиды, сенсорные экраны, анимационные тени. Начинается экспозиция с макетов боевых колесниц, средневековой техники — есть макет башни, с помощью которой Иван Грозный брал Казань. Заканчивается современными танками — световое шоу демонстрирует устройство машин, далее макеты производственных цехов. Все сделано в мельчайших подробностях. Очень крутой музей — если интересно даже женщинам, обычно равнодушным ко всяким железякам, что говорить о мужчинах и мальчишках?!

Эти музеи даже музеями называть не хочется, потому что нет здесь атмосферы нафталина, присущей такого рода заведениям. Но для любителей поностальгировать есть вариант в самом Белгороде. Это музей–диорама «Курская дуга. Белгородское направление». Рассказывает он о войне, но его еще можно рассматривать как памятник советской эпохе. Построен он в 1985 году, экспозиция соответствует духу того времени. Но сама диорама, спустя десятилетия, производит неизгладимое впечатление. Холст длиной 67 и высотой 15 метров (пятиэтажный дом, на минуточку) повествует о сражении 12 июля. А когда включается звуковое сопровождение — грохот самолетов и залпов танковых орудий, крики солдат, а потом в звенящей тишине голос Левитана — мурашки по коже и ком в горле.

Сама диорама спустя десятилетия производит неизгладимое впечатление

Война как туристический объект

Белгород дважды был оккупирован. Экскурсоводы рассказывают, что на момент начала войны здесь жили более 20 тысяч жителей, а к моменту освобождения победивших советских солдат вышли встречать всего 150 человек.

В честь освобождения Белгорода от немецких войск 5 августа 1943 года был дан салют в Москве. С тех пор Белгород является городом первого салюта, а 5 августа празднуется как День города. А в 2007 году Белгороду, первому в России, присвоили почетное звание «Город воинской славы».

Пока моменты, связанные с Великой Отечественной войной, являются основными туристическими достопримечательностями и обеспечивают поток как школьных групп, так и индивидуальных туристов. Эту страницу истории города активно эксплуатируют. И следующий музей, который здесь собираются открыть, это Музей тружеников тыла, для него сейчас собирают экспонаты со всей России.