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В мечети Марджани началось чтение «джаназа-намаз» по Сакине Шаймиевой

13:16, 16.11.2018
В мечети Марджани началось чтение «джаназа-намаз» по Сакине Шаймиевой
Фото: realnoevremya.ru / Юлия Косолапкина

В Мечети аль-Марджани началось чтение «джаназа-намаз» (заупокойной молитвы) по Сакине Шаймиевой.

Напомним, что сегодня на 80-м году скончалась Сакина Шаймиева, супруга Минтимера Шаймиева, первого Президента и госсоветника Республики Татарстан.

В Галиевской мечети Казани после вечерней молитвы прочтут аяты из Куръана и совершат дуа за упокоение Сакины Шаймиевой.

Редакция интернет-газеты выражает глубокие соболезнования семье Шаймиевых.

ОбществоВласть Татарстан
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