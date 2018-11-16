В мечети Марджани началось чтение «джаназа-намаз» по Сакине Шаймиевой
В Мечети аль-Марджани началось чтение «джаназа-намаз» (заупокойной молитвы) по Сакине Шаймиевой.
Напомним, что сегодня на 80-м году скончалась Сакина Шаймиева, супруга Минтимера Шаймиева, первого Президента и госсоветника Республики Татарстан.
В Галиевской мечети Казани после вечерней молитвы прочтут аяты из Куръана и совершат дуа за упокоение Сакины Шаймиевой.
Редакция интернет-газеты выражает глубокие соболезнования семье Шаймиевых.
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