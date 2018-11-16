«С новобранцем Ари»: сборная России все больше походит на Бразилию

Они тоже любят разгромно проигрывать немцам

В преддверии важнейшего матча в рамках Лиги наций сборная России по футболу решила провести контрольную встречу. Команда Германии провалила недавний чемпионат мира, поэтому горит желанием доказать, что произошедший конфуз лишь случайное совпадение. В итоге россиян не спас даже очередной натурализованный бразилец. Разгромное поражение (0:3) подопечных Черчесова — в материале «Реального времени».

Шестеро местных против пяти «иностранцев»

Большое число травмированных игроков вынудило тренерский штаб сборной прибегнуть к более глубокой ротации состава. Отсутствие Фернандеса и Кудряшова заставили Черчесова и вовсе поменять игровую схему. Привычные для российской дружины 5-3-2 неожиданно сменились на 4-2-3-1, где Набабкину предлагалось играть по ситуации, то контролируя правую бровку, то подчищая центр обороны. В середине поля вопросов было меньше, но о сыгранности между игроками говорить не приходилось.

Чаще всего претензии собирала фигура стартового нападающего. Свеженатурализованный бразилец Ари получил вызов благодаря травме Дзюбы, так что появление его в старте предугадывалось заранее. Но пройти мимо очередного «паспортиста» некоторым оказалось сложнее обычного. За 2-3 дня, прошедших с момента присоединения Ари к тренировкам со сборной, в прессе появилось масса критических мнений относительно этого решения Черчесова. Сравнив реакцию общественности с натурализацией других бразильцев Фернандеса и Гилерме, может даже показаться, что отношение к темнокожему Ари попахивает расизмом.

На самом деле причина такой напряженности банальна донельзя. Довольно продолжительное время функционеры российского футбола уверяли, что лимит на легионеров обязательно пойдет на пользу отечественному спорту. Зарплаты местных футболистов возросли, результаты сборной упали, а закрывать образовавшуюся брешь в списке достойных национальной команды игроков пришлось иностранцами. В итоге, если бы на поле в Германии Черчесов выставил всех натурализованных сборников, то коренных россиян в ней осталось бы шестеро против пяти.

Если бы на поле в Германии Черчесов выставил всех натурализованных сборников, то коренных россиян в ней осталось бы шестеро против пяти. Фото twitter.com/teamrussia



Ари «свой», а Рауш и Нойштедтер?

Спустя 25 минут первого тайма стало понятно, что Ари этой сборной не помешает. Бразилец был самой яркой фигурой российской команды в начале матча. Он отлично цеплялся за мячи впереди и не забывал отрабатывать в защите. Именно его игра головой дважды спасла ворота Лунева от неприятностей после угловых. Однако излишняя самоотдача новоявленного россиянина несколько раз помешала ему в реализации своих моментов. Два раза Ари попал в очевидный офсайд, забежав за спины защитников прежде времени, а однажды мог завершать атаку сам, но не сумел правильно распорядиться с мячом.

А вот по двум другим «легионерам» вопросы были, и большие. Шуточные фразы относительно немецкого прошлого Рауша и Нойштедтера уже не казались такими веселыми, когда на табло «Ред Булл Арены» горели удручающие для России 0:3. Немцы имели возможность забить еще, но россиян раз за разом либо спасал Лунев, либо хозяевам просто не везло. На исходе первого тайма Рауша даже забросали с трибун бумажными комками и самолетиками. Такого провала в обороне сборной России не было видно уже давно.

Безоговорочное преимущество немцев

Несмотря на разгромный счет, состав немцев был далек от основного. Те, кто впервые увидел фамилии некоторых игроков сборной Германии, наверняка пребывали в шоковом состоянии. Действительно, Лев серьезно перетасовал ту команду, которая еще летом билась на ЧМ в России. Сейчас лидером немецкой дружины можно признать Сане, Мюллера или Нойера, но найти в нем того же Озила уже не получится.

Тем не менее этот самый Сане открыл счет в матче уже на 8-й минуте. Через мгновение он же мог удвоить преимущество, но его удар пришелся прямо во вратаря. Разрывы между линиями российской команды были лакомыми кусочками для немецких игроков, которые частенько пользовались выпадавшими возможностями организовать опасную атаку. Требование Черчесова постоянно прессинговать соперника у его ворот иногда приводило к неприятным моментам у своих. Например, незадолго до второго гола Вернер мог спокойно убежать к рандеву с Луневым прямо с центра поля, но защитники сумели догнать его в самый последний момент.

Второй и третий голы лишь подтвердили опасения на эту игру. Российская команда чересчур поверила в свои силы и получила звонкую пощечину. При счете 2:0, Черчесов перевел Ерохина на правый край обороны и вернул схему в пять защитников. Такая вынужденная мера подействовала, но прежде в ворота Лунева был забит очередной, и последний, гол, автором которого стал Гнабри.

До той поры, пока тренеры не стали массово производить замены, сборная России организовала еще несколько подходов к чужой штрафной. Фото twitter.com/teamrussia

Второй тайм лучше, но кому он нужен

Зажатость на своей половине поля к началу второго тайма испарилась где-то в раздевалке. Россияне сразу же пошли в атаку, будто смогли абстрагироваться от соперника и счета на табло. Больше всего выделялся Ионов. Форвард «Ростова» имел неплохой момент на 49-й минуте, но изящно убрав на замахе Рюдигера, он не сумел попасть в створ ворот Нойера. Минуту спустя он же заработал штрафной, однако со стандартами в этот вечер было все плохо.

До той поры, пока тренеры не стали массово производить замены, сборная России организовала еще несколько подходов к чужой штрафной. Было даже перспективное подключение Набабкина по правому флангу, но, увы, голов во втором тайме зрители не увидели. Единственное, обрадовало, что у сборной частенько проходил высокий прессинг, под натиском которого и умелец игры ногами Нойер допускал серьезные ошибки.

Именно поэтому говорить про игру российской сборной в контексте окончательного счета преждевременно. Учитывая травмы нескольких ведущих игроков, футбол подопечных Черчесова и вовсе выглядел достаточно неплохим. Казанских болельщиков наверняка порадовала игра Камболова. Игрок «Рубина» хорошо вошел по ходу матча, успевая поработать около обоих ворот. Впереди также выделялся Полоз, но без поддержки от партнеров ему было совсем скучно.

Впрочем, это уже условности. Все самое важное теперь состоится 20 ноября, где сборной России предстоит сыграть главный матч в Лиге наций против шведов. Там уже Черчесову будет не до экспериментов.

Зульфат Шафигуллин