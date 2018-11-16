Чайковский от Мацуева и Шостакович от Сладковского

Денис Мацуев снова сыграл сольную программу на своем фестивале

В Казани продолжается фестиваль «Денис Мацуев у друзей», который проходит в шестой раз, но в этом году он проводится в новом формате. Мацуев теперь выступает не только с оркестром, но и представляет казанцам сольную программу. Подробности — в материале «Реального времени».

Чайковский и Стравинский

Денис Мацуев отдал первое отделение фестивального концерта большой фортепианной сонате Чайковского, и хотя это не было премьерой, произведение это не столь часто исполняемо и, можно предположить, что некоторому числу слушателей оно было неизвестно.

Четырехчастная соната в исполнении Дениса Мацуева превратилась в живописное полотно — романтичное и порою загадочное. Перед нами был Мацуев-лирик, который словно замирает перед красотой и многообразием мира, рисуемого Чайковским. В игре пианиста была некая приподнятость и взволнованность, которая передавалась залу.

Поскольку в этой сонате Чайковского можно найти очевидное влияние на композитора сонат Шумана, наверное, будет уместным вспомнить шумановские слова «Концерт без оркестра», так в свое время композитор озаглавил оду из своих сонат. Такой «Концерт без оркестра» представил казанцам на своем фестивале Денис Мацуев.

Второе отделение открылось каприччио для фортепиано с оркестром Игоря Стравинского. И это было первое исполнение в Казани. Как-то любопытно строится репертуар нового сезона в ГСО РТ — казанцы словно открывают для себя музыку Стравинского. Еще не забыты сильные эмоциональные переживания, которые подарили нам оркестр и Александр Сладковский при потрясающем исполнении «Петрушки» на одном из концертов международного фестиваля современной музыки «Конкордия», и вот уже новая премьера.

Четырехчастная соната в исполнении Дениса Мацуева превратилась в живописное полотно – романтичное и порою загадочное



В каприччио Игоря Стравинского, как полагают исследователи его творчества, есть некое сочетание «барочного музицирования и регтайма с его синкопированным ритмом» в первой части произведения. Именно это, кажется, несочетаемое сочетание и продемонстрировали и солист, и оркестр. Во второй части каприччио Мацуев словно расцветил оркестровую ткань.

Вообще каприччио Стравинского в трактовке и дирижера, и солиста — веселое, упругое сочинение, где торжествует радость бытия. Кстати, характерное состояние публики на концертах татарстанского симфонического.

Любимый Шостакович

То, что Александр Сладковский любит творчество Дмитрия Шостаковича — это ни для кого не секрет. Сделав недавно беспрецедентные записи этого композитора, которые уже разошлись по всему миру, Сладковский прочно вошел в ряд самых точных и глубоких интерпретаторов его музыки.

Для концерта в рамках фестиваля «Денис Мацуев у друзей» маэстро выбрал девятую симфонию Шостаковича. Ту самую, которую ждали как гимн победе в войне, но композитор решил иначе.

Каждое исполнение музыки Шостаковича для Александра Сладковского — очень личный и какой-то торжественный момент. Дирижер словно пытается почувствовать подтексты, заложенные автором в партитуре. И Сладковскому, наделенному божественной интуицией, это удается.

Каприччио Стравинского в трактовке и дирижера, и солиста — веселое, упругое сочинение, где торжествует радость бытия



Девятая симфония в его трактовке — это и вздох облегчения, и надежда, что все страшное позади. В ней нет ликования, но есть некая благодарность судьбе, что она дает эту надежду. Но, как всегда у маэстро, есть и предчувствие, есть тревожные еле заметные нотки. Зная, как в дальнейшем, уже после написания девятой симфонии, протекала жизнь композитора, такие нотки в его сочинении можно было уловить.

Маэстро снова подарил казанской публике два потрясающих вечера. Удивительно, но мы к этому уже привыкли, и воспринимаем как должное. Но даже в наших двух столицах не всегда можно вот так два вечера подряд слушать одного из лучших пианистов современности.