Что-то пошло не так. Кредитование в Татарстане посылает мрачные сигналы
Пока в розничном сегменте надувался пузырь, бизнес свернул спрос на деньги впервые с 2011 года
Банкам в Татарстане в этом году приходится надеяться на население — бизнесу деньги сейчас не нужны. Жители республики, чьи доходы растут в три раза медленнее расходов, продолжают раздувать пузырь в розничном кредитовании. Его нынешняя динамика вдвое превышает показатели предыдущих лет. Тем временем кредитование компаний обвалилось впервые с 2011 года. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
Ипотека стала длиннее и дешевле. Население закрывает дыры в карманах кредитами
Динамику кредитования экономики в Татарстане в этом году можно назвать крайне противоречивой: население предъявляет повышенный спрос на деньги, чего никак нельзя сказать о бизнесе — он, похоже, решил взять паузу и переждать неопределенность.
В розничном сегменте кредитование сейчас растет примерно в два раза быстрее, чем в предыдущие 2 года — объем выданных населению средств по итогам 9 месяцев вырос без малого на 56% (за 2016—2017 годы средний рост составил 27%). Всего с начала года на территории республики банки предоставили физическим лицам-резидентам 226,8 млрд рублей, а задолженность по рублевым кредитам увеличилась более чем на 28% год к году.
Одним из импульсов для розницы была ипотека: выдачи ипотечных ссуд выросли почти на 60% в годовом выражении. Таким образом, динамика здесь тоже в два с лишним раза превышала среднюю за 2016—2017 годы (29,4%). Быстрее, чем раньше, росло и количество ипотечных кредитов. За январь — сентябрь банки заключили 38,6 тыс. договоров — на 11,2 тыс. больше, чем годом ранее. Суммарный прирост за аналогичные периоды предыдущих двух лет был в 1,4 раза меньше.
Рынок ипотеки стимулировало снижение ставок: средняя ставка в республике за год опустилась с 11,04 до 9,54% (на 1 октября); по сравнению с 2016 годом она упала на четверть. При этом средний срок ипотечного займа увеличился с 14,8 года в январе — сентябре 2017-го до 15,6 года.
Тем не менее, ипотечный бум вряд ли может полностью объяснить надувающийся пузырь в розничном кредитовании. Во-первых, на ипотеку приходится меньше трети от общего объема ссуд физическим лицам. Во-вторых, за минусом ипотеки рост кредитования населения остается почти таким же сильным, как и с ней (+54% год к году).
Объяснение может быть малоутешительным: судя по всему, за счет банков татарстанцы закрывают дыры в карманах. На это косвенно указывают некоторые данные. Как следует из официальной статистики, в этом году траты жителей республики растут втрое быстрее, чем их доходы. Так, средний рост денежных доходов за январь — август в Татарстане составил немногим более 2%, тогда как потребительские расходы населения выросли на 6,8%. Также с сильным опережением доходов росли обороты розничной торговли, ресторанов и кафе. Меньше по сравнению с прошлым годом татарстанцы тратили лишь на платные услуги (коммунальные, медицинские, образовательные, туристические услуги, услуги связи и проч.).
|Дата
|Объем кредитов всего, млн руб.
|в том числе:
|Жилищные кредиты
|из них:
|Количество, единиц
|Объем, млн руб.
|Средневзвешенный срок кредитования, месяцев /
с начала года
|Средневзвешенная ставка, % /
с начала года
|Ипотечные жилищные кредиты
|из них:
|Количество, единиц
|Объем, млн руб.
|Средневзвешенный срок кредитования, месяцев /
с начала года
|Средневзвешенная ставка, % /
с начала года
|под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве
|Количество, единиц
|Объем, млн руб.
|Средневзвешенный срок кредитования, месяцев /
с начала года
|Средневзвешенная ставка, % /
с начала года
|01.10.2018
|226 751
|39 404
|65 631
|185,5
|9,55
|01.10.2017
|145 536
|28 153
|41 194
|175,8
|11,05
|01.10.2016
|117 345
|25 737
|34 065
|167,2
|12,71
|01.10.2015
|89 797
|20 126
|24 818
|155,6
|14,07
|01.10.2014
|149 401
|27 776
|36 192
|167,3
|12,45
В корпоративном сегменте появились признаки депрессии
Совсем по-другому обстояли дела в корпоративном кредитовании. Объем ссуд, выданных компаниям и индивидуальным предпринимателям за 9 месяцев, упал на 28% в годовом выражении. Такого не было даже в жесткие 2014—2015 годы: в последний раз падение корпоративного кредитования в республике — к тому же не такое сильное, как сейчас — наблюдалось 7 лет назад.
Портфель кредитов в корпоративном сегменте тоже сократился, но не так сильно — менее чем на 2% (в 2017-м было сокращение на 12%, годом ранее — рост на 13%). При этом задолженность бизнеса по валютным кредитам выросла на 11,6% в рублевом эквиваленте. Впрочем, это скорее влияние девальвации, так как за год рубль сопоставимо обесценился к доллару.
Из общей безрадостной тенденции немного выбивается малый и средний бизнес, кредитование которого показало незначительный рост (+3,8% год к году).
|Дата
|Кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по состоянию
|Объем
|Задолженность
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|01.10.2018
|1109 566
|1106 487
|3 079
|725 148
|515 217
|01.10.2017
|1541 383
|1520 126
|21 257
|738 963
|550 877
|01.10.2016
|1153 557
|1143 460
|10 098
|841 565
|674 335
|01.10.2015
|627 445
|548 612
|78 832
|746 340
|554 420
|01.10.2014
|557 961
|536 432
|21 529
|618 219
|530 764
Спрос на деньги со стороны компаний отличался по отраслям. В секторе производства продовольственных продуктов выдачи кредитов выросли на 26%, в сфере добычи полезных ископаемых — в четыре раза. В то же время в ряде системообразующих отраслей было падение: кредитование сектора обрабатывающих производств сократилось на 38%, производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов — на 47%, химики уронили спрос в два раза.
В целом промышленность в Татарстане в этом году развивается медленнее, чем в 2017-м: среднемесячный рост производства с января по сентябрь составил 1,8% против 2,9% годом ранее.
Отсутствие потребности в деньгах может быть отражением общего упадка настроений бизнеса. Недавно экономисты из Института Гайдара заявили, что удовлетворенность предприятий своим текущим положением серьезно снизилась впервые с 2008—2009 годов: бизнес дезориентирован и не видит перспектив выхода из кризиса. Из-за риска санкций, предстоящего роста налогов и цен компании не могут планировать на длительный срок, это угнетает их инвестиционную активность.
|Дата
|Объемы кредитования
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|01.10.2018
|1106 487
|26 049
|25 962
|758 578
|44 343
|01.10.2017
|1520 126
|6 431
|6 047
|1219 638
|35 217
|01.10.2016
|1143 460
|93 111
|92 956
|738 757
|29 033
|01.10.2015
|548 612
|6 794
|6 223
|222 892
|17 774
|01.10.2014
|536 432
|8 480
|7 524
|130 621
|16 865
Банки разошлись в оценках
Сами банки разошлись в оценках ситуации с кредитованием: кто-то из них в целом подтверждает общие тенденции, другие — нет. Например, в «Росбанке» говорят о росте спроса на потребительские кредиты и вялой активности компаний. В ВТБ не замечают падения ни в том, ни в другом сегменте.
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Руслан Юлбарисов директор представительства «Росбанка» по Татарстану и Марий Эл
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Действительно, мы отмечаем увеличение спроса на потребительские кредиты относительно 2015—2017 годов. В качестве основных причин роста мы выделяем, во-первых, совершенствование продуктового предложения (как крупные, так и небольшие банки формируют сегодня очень богатое и разнообразное предложение на рынке в целом, что позволяет клиентам достаточно легко подобрать кредит под конкретную цель). Во-вторых, — так называемый принцип отложенного спроса, который наиболее активно работает в посткризисный период. Сегодня наши клиенты оформляют кредиты на крупные покупки, к примеру, автомобили, на ремонт квартиры.
В основном за кредитами обращаются действующие надежные заемщики, которые откликаются на новые предложения, а также клиенты сторонних банков, обращающиеся за рефинансированием, и жители региона, готовые подтвердить официальный доход.
Мы не прогнозируем снижения спроса на потребительские кредиты. Повышение процентных ставок в целом по рынку несущественно. Потребительское кредитование продолжает оставаться доступным.
Со стороны компаний заметного роста спроса на кредитование мы не наблюдаем. Индивидуальные предприниматели, как правило, кредитуются на небольшие суммы и в основном как физические лица. Сегмент среднего бизнеса (компании с годовой выручкой до 1 млрд рублей) наиболее активен в реализации инвестиционных программ, которые откладывались в предшествующие 3—4 года.
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Марьям Давлетшина руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Татарстане
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По итогам работы за 9 месяцев 2018 года ВТБ в Татарстане нарастил показатели по всем основным направлениям бизнеса. Динамика объема выдачи кредитов населению и компаниям региона положительная, рост более чем на треть в каждом сегменте.
В структуре корпоративного кредитования драйвером является малый и средний бизнес. Предприятия данного сегмента проявляют стабильно высокую кредитную активность, в том числе благодаря участию банка в госпрограммах поддержки бизнеса.
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