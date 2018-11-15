Что-то пошло не так. Кредитование в Татарстане посылает мрачные сигналы

Пока в розничном сегменте надувался пузырь, бизнес свернул спрос на деньги впервые с 2011 года

Банкам в Татарстане в этом году приходится надеяться на население — бизнесу деньги сейчас не нужны. Жители республики, чьи доходы растут в три раза медленнее расходов, продолжают раздувать пузырь в розничном кредитовании. Его нынешняя динамика вдвое превышает показатели предыдущих лет. Тем временем кредитование компаний обвалилось впервые с 2011 года. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Ипотека стала длиннее и дешевле. Население закрывает дыры в карманах кредитами

Динамику кредитования экономики в Татарстане в этом году можно назвать крайне противоречивой: население предъявляет повышенный спрос на деньги, чего никак нельзя сказать о бизнесе — он, похоже, решил взять паузу и переждать неопределенность.

В розничном сегменте кредитование сейчас растет примерно в два раза быстрее, чем в предыдущие 2 года — объем выданных населению средств по итогам 9 месяцев вырос без малого на 56% (за 2016—2017 годы средний рост составил 27%). Всего с начала года на территории республики банки предоставили физическим лицам-резидентам 226,8 млрд рублей, а задолженность по рублевым кредитам увеличилась более чем на 28% год к году.

Одним из импульсов для розницы была ипотека: выдачи ипотечных ссуд выросли почти на 60% в годовом выражении. Таким образом, динамика здесь тоже в два с лишним раза превышала среднюю за 2016—2017 годы (29,4%). Быстрее, чем раньше, росло и количество ипотечных кредитов. За январь — сентябрь банки заключили 38,6 тыс. договоров — на 11,2 тыс. больше, чем годом ранее. Суммарный прирост за аналогичные периоды предыдущих двух лет был в 1,4 раза меньше.

Рынок ипотеки стимулировало снижение ставок: средняя ставка в республике за год опустилась с 11,04 до 9,54% (на 1 октября); по сравнению с 2016 годом она упала на четверть. При этом средний срок ипотечного займа увеличился с 14,8 года в январе — сентябре 2017-го до 15,6 года.

Тем не менее, ипотечный бум вряд ли может полностью объяснить надувающийся пузырь в розничном кредитовании. Во-первых, на ипотеку приходится меньше трети от общего объема ссуд физическим лицам. Во-вторых, за минусом ипотеки рост кредитования населения остается почти таким же сильным, как и с ней (+54% год к году).

Объяснение может быть малоутешительным: судя по всему, за счет банков татарстанцы закрывают дыры в карманах. На это косвенно указывают некоторые данные. Как следует из официальной статистики, в этом году траты жителей республики растут втрое быстрее, чем их доходы. Так, средний рост денежных доходов за январь — август в Татарстане составил немногим более 2%, тогда как потребительские расходы населения выросли на 6,8%. Также с сильным опережением доходов росли обороты розничной торговли, ресторанов и кафе. Меньше по сравнению с прошлым годом татарстанцы тратили лишь на платные услуги (коммунальные, медицинские, образовательные, туристические услуги, услуги связи и проч.).

Кредиты в рублях, предоставленные физическим лицам

Дата Объем кредитов всего, млн руб. в том числе: Жилищные кредиты из них: Количество, единиц Объем, млн руб. Средневзвешенный срок кредитования, месяцев /

с начала года Средневзвешенная ставка, % /

с начала года Ипотечные жилищные кредиты из них: Количество, единиц Объем, млн руб. Средневзвешенный срок кредитования, месяцев /

с начала года Средневзвешенная ставка, % /

с начала года под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве Количество, единиц Объем, млн руб. Средневзвешенный срок кредитования, месяцев /

с начала года Средневзвешенная ставка, % /

с начала года 01.10.2018 226 751 39 404 65 631 185,5 9,55 01.10.2017 145 536 28 153 41 194 175,8 11,05 01.10.2016 117 345 25 737 34 065 167,2 12,71 01.10.2015 89 797 20 126 24 818 155,6 14,07 01.10.2014 149 401 27 776 36 192 167,3 12,45

В корпоративном сегменте появились признаки депрессии

Совсем по-другому обстояли дела в корпоративном кредитовании. Объем ссуд, выданных компаниям и индивидуальным предпринимателям за 9 месяцев, упал на 28% в годовом выражении. Такого не было даже в жесткие 2014—2015 годы: в последний раз падение корпоративного кредитования в республике — к тому же не такое сильное, как сейчас — наблюдалось 7 лет назад.

Портфель кредитов в корпоративном сегменте тоже сократился, но не так сильно — менее чем на 2% (в 2017-м было сокращение на 12%, годом ранее — рост на 13%). При этом задолженность бизнеса по валютным кредитам выросла на 11,6% в рублевом эквиваленте. Впрочем, это скорее влияние девальвации, так как за год рубль сопоставимо обесценился к доллару.

Из общей безрадостной тенденции немного выбивается малый и средний бизнес, кредитование которого показало незначительный рост (+3,8% год к году).

Кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

Дата Кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по состоянию Объем Задолженность Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах 01.10.2018 1109 566 1106 487 3 079 725 148 515 217 01.10.2017 1541 383 1520 126 21 257 738 963 550 877 01.10.2016 1153 557 1143 460 10 098 841 565 674 335 01.10.2015 627 445 548 612 78 832 746 340 554 420 01.10.2014 557 961 536 432 21 529 618 219 530 764

Спрос на деньги со стороны компаний отличался по отраслям. В секторе производства продовольственных продуктов выдачи кредитов выросли на 26%, в сфере добычи полезных ископаемых — в четыре раза. В то же время в ряде системообразующих отраслей было падение: кредитование сектора обрабатывающих производств сократилось на 38%, производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов — на 47%, химики уронили спрос в два раза.

В целом промышленность в Татарстане в этом году развивается медленнее, чем в 2017-м: среднемесячный рост производства с января по сентябрь составил 1,8% против 2,9% годом ранее.

Отсутствие потребности в деньгах может быть отражением общего упадка настроений бизнеса. Недавно экономисты из Института Гайдара заявили, что удовлетворенность предприятий своим текущим положением серьезно снизилась впервые с 2008—2009 годов: бизнес дезориентирован и не видит перспектив выхода из кризиса. Из-за риска санкций, предстоящего роста налогов и цен компании не могут планировать на длительный срок, это угнетает их инвестиционную активность.

Кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, по видам экономической деятельности

Дата Объемы кредитования Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.10.2018 1106 487 26 049 25 962 758 578 44 343 01.10.2017 1520 126 6 431 6 047 1219 638 35 217 01.10.2016 1143 460 93 111 92 956 738 757 29 033 01.10.2015 548 612 6 794 6 223 222 892 17 774 01.10.2014 536 432 8 480 7 524 130 621 16 865

Банки разошлись в оценках

Сами банки разошлись в оценках ситуации с кредитованием: кто-то из них в целом подтверждает общие тенденции, другие — нет. Например, в «Росбанке» говорят о росте спроса на потребительские кредиты и вялой активности компаний. В ВТБ не замечают падения ни в том, ни в другом сегменте.

Руслан Юлбарисов директор представительства «Росбанка» по Татарстану и Марий Эл Действительно, мы отмечаем увеличение спроса на потребительские кредиты относительно 2015—2017 годов. В качестве основных причин роста мы выделяем, во-первых, совершенствование продуктового предложения (как крупные, так и небольшие банки формируют сегодня очень богатое и разнообразное предложение на рынке в целом, что позволяет клиентам достаточно легко подобрать кредит под конкретную цель). Во-вторых, — так называемый принцип отложенного спроса, который наиболее активно работает в посткризисный период. Сегодня наши клиенты оформляют кредиты на крупные покупки, к примеру, автомобили, на ремонт квартиры. В основном за кредитами обращаются действующие надежные заемщики, которые откликаются на новые предложения, а также клиенты сторонних банков, обращающиеся за рефинансированием, и жители региона, готовые подтвердить официальный доход. Мы не прогнозируем снижения спроса на потребительские кредиты. Повышение процентных ставок в целом по рынку несущественно. Потребительское кредитование продолжает оставаться доступным. Со стороны компаний заметного роста спроса на кредитование мы не наблюдаем. Индивидуальные предприниматели, как правило, кредитуются на небольшие суммы и в основном как физические лица. Сегмент среднего бизнеса (компании с годовой выручкой до 1 млрд рублей) наиболее активен в реализации инвестиционных программ, которые откладывались в предшествующие 3—4 года.

Марьям Давлетшина руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Татарстане По итогам работы за 9 месяцев 2018 года ВТБ в Татарстане нарастил показатели по всем основным направлениям бизнеса. Динамика объема выдачи кредитов населению и компаниям региона положительная, рост более чем на треть в каждом сегменте. В структуре корпоративного кредитования драйвером является малый и средний бизнес. Предприятия данного сегмента проявляют стабильно высокую кредитную активность, в том числе благодаря участию банка в госпрограммах поддержки бизнеса.