«Мы наблюдаем полный застой». Российский бизнес охватил пессимизм

Такого серьезного ухудшения настроений крупных компаний не было с 2008—2009 годов

Фото: Роман Хасаев

2018 год поубавил оптимизма у российского бизнеса: крупнейшие компании все реже оценивают свое положение как «нормальное». По словам экспертов Института Гайдара, столь существенного ухудшения настроений не наблюдалось с 2008—2009 годов. Предприниматели дезориентированы, не могут загадывать на будущее и не понимают перспектив выхода из кризиса. Подробнее — в материале «Реального времени».

Хуже, чем в 2015-м

Сотрудники лаборатории конъюнктурных опросов Института Гайдара зафиксировали снижение удовлетворенности бизнеса результатами собственной работы. Оценки предприятиями своего положения, которые оставались стабильными даже в 2014—2016 годах, в этом году начали стремительно ухудшаться.

Настроения компаний эксперты представляют в виде индекса адаптации, или «индекса нормальности» промышленности (ИНП). Индекс отражает степень удовлетворенности предприятий запасами готовой продукции, сырья, имеющимися мощностями, количеством работников и финансово-экономическим положением. Опрошенные фирмы делятся на три категории: малые и средние (до 250 работников), крупные (от 251 до 1 тыс. работников) и очень крупные (свыше 1 тыс. работников).

Как отмечают в лаборатории, ситуацию в экономике в 2015—2016 годах российский бизнес не считал кризисом — индекс нормальности в этот период существенно не изменился ни по одной категории компаний. В 2017 году предприятия смотрели на свое положение еще более позитивно: «нормальным» год стал для 59% малых и средних, 70% крупных и для 82% крупнейших фирм.

В Институте Гайдара констатируют: «Сектор очень крупных промышленных предприятий определенно начал испытывать проблемы в 2018 году». Фото 2gis.ru



Однако с 2018 года настроения пошли вниз, причем в основном — среди очень крупных компаний (по другим группам значения индексов сохранились практически на уровне предыдущих лет). Уже в I квартале ИНП по крупнейшим компаниям упал до 76%; такого серьезного снижения не было с начала кризиса 2008—2009 годов. В апреле — июне индекс ненадолго восстановился, однако по итогам III квартала опять опустился до 77%. В Институте Гайдара констатируют: «Сектор очень крупных промышленных предприятий определенно начал испытывать проблемы в 2018 году».

Бизнес потерял ориентиры

Главной причиной растущего недовольства стали проблемы со сбытом — в этом году лишь 65% крупнейших организаций-респондентов считают текущие объемы продаж «нормальными». Удовлетворенность имеющимися мощностями снизилась с 81% в прошлом году до 74% за три квартала 2018-го. При этом в разных случаях неудовлетворенность объяснялась как избытком, так и нехваткой мощностей. «Последнее говорит о росте непонимания предприятиями перспектив выхода из кризиса», — делают вывод эксперты.

В отдельные периоды 2018 года компании были менее удовлетворены численностью работников (считали ее либо избыточной, либо недостаточной), что тоже «отражает сложности в понимании экономических перспектив».

«Вместе с тем затягивающийся выход из кризиса заставляет крупнейшие предприятия с осторожностью подходить к формированию запасов готовой продукции и не прибегать к поддержанию их на уровне небольшого избытка, характерного для периодов уверенности в устойчивом росте спроса», — отмечают составители ИНП.

Вошли в колею

Если не ухудшение настроений бизнеса, то отсутствие позитивных сдвигов фиксируют и другие эксперты. К примеру, Центр конъюнктурных исследований ВШЭ ведет ежемесячный индекс делового климата в промышленности, основанный на опросах около 3,5 тыс. крупных и средних компаний.

Этот индекс находился в зоне падения в 2015—2016 годах, обобщенные мнения предпринимателей были скорее негативными, рассказывает директор центра Георгий Остапкович. После 2016 года индекс постепенно начал расти: компании отмечали улучшения по двум основным критериям — производству и спросу. «Все это продолжалось примерно до конца 2017 года, может, захватило начало 2018-го. А сейчас мы наблюдаем полный застой — падения нет, но отрасль стоит», — говорит Остапкович.

В целом бизнес сегодня оценивает ситуацию лучше, чем в 2008—2009 и в 2015—2016 годах, но для качественного развития этого недостаточно: «Исходя из мнений предпринимателей, промышленность обречена на рост. Рост будет продолжаться, но все равно этот темп значительно ниже, чем среднемировой. Мы все же догоняющая страна, мы должны показывать более высокие темпы. Такое ощущение, что мы вошли в колею и в этой колее едем на протяжении, наверное, восьми месяцев. И никак не свернуть на широкую магистраль. Нужны какие-то перемены».

«Я не веду регулярных исследований и не могу сказать однозначно. Но что можно точно заметить по общению с предпринимателями и по ряду наблюдений, — конечно же, настроения двигаются больше в пессимистичную зону», — солидарен Юрий Симачев из Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

По его словам, пессимизм связан с несколькими факторами — ужесточением санкций, предстоящим повышением налоговой нагрузки, ожиданиями роста цен на некоторые группы товаров и услуг. «Есть очень серьезная проблема неопределенности условий, в которых будет находиться бизнес, — продолжает Симачев. — Чтобы заниматься инвестициями, нужно иметь возможность прогнозировать на какой-то период. Когда это невозможно, длинные проекты начинают выпадать, у компаний возникает желание переждать зону турбулентности».