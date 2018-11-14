Процент на память: «Ак Барс» лишился доли в финансовой «дочке» СИНХа

Актив номиналом 21 млн рублей перешел Минземимуществу Татарстана и фирме бывшего миноритария банка

«Ак Барс» Банк свел к минимуму свое участие в подконтрольной СИНХу управляющей компании «Ак Барс Капитал» на фоне сокращения ее капитала на треть. Новыми владельцами принадлежавшей банку доли номинальной стоимостью 21 млн рублей стали структура правительства Татарстана и фирма бизнесмена Антона Семенова. Впрочем, в банке утверждают, что по факту ничего не изменилось. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Ак Барс» ушел, но остался

В первых числах ноября в государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о смене собственников татарстанской УК «Ак Барс Капитал» (АБК). В основном они сводились к почти полному уходу одного из крупных совладельцев и появлению двух новых.

Свое участие в АБК до минимума сократил «Ак Барс» Банк — его доля снизилась сразу в 20 раз; теперь в капитале управляющей компании банку принадлежит лишь 1%. Также долю участия в АБК сократила компания «Ак Барс Страхование» — с 20 до 19%.

В тот же день в числе совладельцев «Ак Барс Капитала» появились новые фирмы — ООО «Кварц» и АО «Компания Юл». В совокупности они получили 20% — другими словами, долю, которой лишились «Ак Барс» Банк и «Ак Барс Страхование».

Основным владельцем АБК остается ООО «Инвестнефтехим» (его доля составляет 60%), принадлежащее правительственному холдингу «Связьинвестнефтехим».

Несмотря на то, что «Ак Барс» Банк отныне является самым мелким собственником АБК, управляющая компания по-прежнему подчеркивает свою связь с кредитной организацией. Она позиционирует себя как часть группы «Ак Барс», а главную страницу сайта АБК украшает логотип банка.

В самом банке подробных комментариев по сделке не дали, ограничившись коротким ответом: «В результате изменения структуры акционеров ООО УК «Ак Барс Капитал» доля участия банка и контрольное влияние Республики Татарстан не изменятся».

В АБК на вопросы «Реального времени» не ответили, связаться с остальными участниками сделки не удалось.

Основным владельцем АБК остается ООО «Инвестнефтехим», принадлежащее правительственному холдингу «Связьинвестнефтехим». Фото Максима Платонова



Минзем и бизнесмен Семенов

Что известно о новых участниках АБК? Единственным собственником «Компании Юл» является Минземимущество Татарстана, а сама фирма управляет гостиницей «Юл», расположенной на улице Саид-Галеева. Что касается ООО «Кварц», ее основной владелец — Антон Семенов (у него более 80% в капитале).

Фамилия Семенова не впервые появляется в новостях, связанных с «Ак Барс» Банком. Помимо прочего, Семенов числится генеральными директором зарегистрированной в Перми фирмы «Звезда». Это, на первый взгляд, малопримечательное ООО, специализирующееся на управлении недвижимостью, некогда было миноритарным акционером «опорного банка республики».

Весной 2015 года «Звезда» вместе с рядом других малоизвестных компаний безвозмездно пожертвовала (именно так это подавали власти республики) свой пакет акций правительству Татарстана. Всего в рамках того пожертвования миноритарии подарили республике более 5% акций «Ак Барса».

Отец нового совладельца АБК Юрий Семенов в прошлом был директором и одним из учредителей близкой к «Татфондбанку» компании «Тандем-Д», ныне находящейся в процессе ликвидации. Наконец, Семенов-младший возглавляет фирму «МДМ-Инвест», чей бенефициар Дамир Махмутов недавно приобрел казанский ТЦ «Квартал» у закрытого паевого фонда председателя правления «Ак Барс» Банка Зуфара Гараева. Одним словом, человек не чужой для структур банка.

Дамир Махмутов недавно приобрел казанский ТЦ «Квартал» у закрытого паевого фонда председателя правления «Ак Барс» Банка Зуфара Гараева. Фото Александра Герасимова (evening-kazan.ru)

Минус треть капитала

«Ак Барс Капитал» занимается управлением активами (пенсионные накопления и резервы, 19 паевых фондов). По состоянию на конец сентября под управлением компании находились активы общей стоимостью 56 млрд рублей. Прибыль АБК по итогам 9 месяцев этого года составила 23,7 млн рублей, сократившись в четыре раза год к году.

Условия сделки по продаже 19% в АБК «Ак Барс» Банк не раскрывает. Номинальная стоимость отчужденной доли (исходя из размера уставного капитала) составляет 20,8 млн рублей. Однако в этом случае более корректно оценивать компанию по собственному капиталу, говорит директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. Справедливой в нынешних условиях он считает цену в один капитал.

«Были другие времена, когда за компании давали и два, и три капитала. Но на фоне риска санкций против гособлигаций перспективы инвестиционных компаний довольно плачевные. Теоретически считается, что инвестиционный бизнес — самый доходный среди финансовых, но сейчас рентабельность не очень, и он стоит недорого. Поэтому я не думаю, что сделка была крупной. Скорее всего то, что «Ак Барс» вышел [из АБК], связано с тем, что он не видит перспектив бизнеса», — говорит Разуваев.

Согласно отчетности АБК, ее собственный капитал за год сократился почти на треть — до 217,2 млн рублей на конец сентября. Доля «Ак Барса», таким образом, в деньгах составляла 41,3 млн рублей.