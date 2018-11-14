Долг платежом красен. Как Бречалов собрался на бой с недобросовестными застройщиками

В Удмуртии хотят заняться наведением порядка на строительном рынке, при этом бюджет остается должным за выполненные работы на сумму порядка 600 млн рублей

2019 год в Удмуртии должен стать годом борьбы с недобросовестными застройщиками и наведения порядка на строительном рынке. Об этом на встрече с руководством городов и районов заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. Республика участвует в целом ряде проектов, в которых предусмотрено финансирование из федерального бюджета, и не может допустить фактов срыва сроков и низкого качества работ. Однако с другой стороны республика до сих пор не расплатилась с подрядчиками, выполнившими свои обязательства в прошлые годы. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Должна быть прозрачность застройщиков»

Удмуртия, как и многие регионы, активно участвует в освоении федеральных средств, на благоустройство общественных территорий и дворов, а также строительство школ и других социальных объектов. От подрядчиков требуется выполнять работы в срок и надлежащего качества, однако на деле так происходит далеко не всегда.

Финансовое положение республики таково, что в федеральном финансировании она остро нуждается, сейчас регион практически не строит крупные объекты самостоятельно, как бывало раньше, а срыв сроков — это риск потерять выделенные из госказны деньги. При этом часто заказчиками работ, в частности по программе ремонта дворов, благоустройства парков и развития сельских территорий, выступают муниципалитеты.

Именно с их руководителями во время совещания в Ижевске Александр Бречалов и поднял тему наведения порядка в строительной сфере в следующем году.

— До конца ноября у нас должен быть исчерпывающий перечень объектов, которые мы будем строить, реконструировать, ремонтировать в следующем году — объекты газификации, водоснабжения и так далее. Кроме того, необходимо сформировать реестр поставщиков, зарегистрированных в Удмуртии, в каждом районе. Конечно, должна быть прозрачность застройщиков. У нас много строящихся объектов, в их числе 21 ясли, 15 из которых мы скоро сдадим, а 6 надо еще достраивать. Кроме того, надо строить школу в поселке Кез и селе Постол Завьяловского района, — сказал глава региона.

Именно с руководителями муниципалитетов во время совещания в Ижевске Александр Бречалов поднял тему наведения порядка в строительной сфере в следующем году. Фото udmurt.ru

Ранее на совещании во время недавнего визита в Удмуртию замминистра строительства РФ Андрея Чибиса подводили предварительных итог реализации федеральных проектов, связанных с благоустройством дворов и общественных пространств. Как оказалось, республика в этом году выполняет эту программу с напряжением, большим чем в прошлом, когда она реализовывалась впервые. Претензии высказывались в первую очередь к ряду глав муниципалитетов, которые поздно объявили торги, что в итоге привело к задержкам сроков выполнения работ. В то же время возникали проблемы и с подрядчиками. Они либо не поспевали, либо делали их некачественно.

Так, в Ижевске в июле этого года в нескольких дворах пришлось устранять дефекты после работ, выполненных в прошлом.

«Бывает так, что участник торгов просто роняет цену до баснословного уровня»

Глава Сарапульского района Игорь Асабин считает, что один из эффективных способов не доводить ситуацию со строящимися объектами до проблемной является тотальный контроль.

— После того, как на торгах у нас выигрывает подрядчик, мы с ним лично знакомимся, чтобы понять, каков его опыт и возможности, составляем план-график, предупреждаем о санкциях в случае срывов сроков. Так, у нас на торгах по строительству газопровода победила неизвестная нам фирма из Башкирии. Мы проводили регулярно совещания с выездом на объекты, настояли, чтобы и руководитель фирмы сам появлялся на объекте. Такой контроль дает свои результаты, вопросов к этой фирме у нас практически не возникает, — рассказал Асабин.

В то же время, по его словам, существующее законодательство полностью уберечься от недобросовестных застройщиков не позволяет.

— По закону практически главный критерий, по которому определяется победитель торгов, это предложенная им цена. Мы не можем требовать от заявителя его трудовую историю, культуру производства, какие он имеет активы, имеет ли собственный штат. Бывает так, что участник торгов просто роняет цену до баснословного уровня — на 20—30%, и мы ему не можем отказать в заключении контракта как победителю. Часто это бывает подрядчик, который не имеет опыта, плохо просчитал затраты, нет мощностей, в итоге он срывает сроки, а самое главное — делает низкокачественную работу, — отмечает глава Сарапульского района.

Действенной мерой, по словам Асабина, является включение юрлица в реестр недобросовестных в УФАС, однако это тоже требует времени и конкретных доказательств. Фото day.org.ru



При этом процедура расторжения контракта в этом случае очень длительная, судебные тяжбы могут затянуться на месяцы, а объект нужно ввести в строй до конца года. Действенной мерой, по словам Асабина, является включение юрлица в реестр недобросовестных в УФАС, однако это тоже требует времени и конкретных доказательств. Предложение главы региона создать реестры добросовестных и недобросовестных подрядчиков он считает правильным. Непорядочных предпринимателей нужно знать пофамильно.

«Школа готова, но финансирования нет»

Однако не всегда добросовестно с самими строителями, в части своевременной оплаты за выполненные работы, ведут себя власти. Как отмечает директор Ассоциации СРО «Строитель» Анатолий Климов, задержки по финансированию могут идти годы.

— Как власть думает рассчитываться с подрядчиками и застройщиками, которые выполнили работы, а финансирования нет? Вот, к примеру, школа в Красногорском районе, она готова, но финансирования нет, подрядчику приходится охранять объект, обеспечивать теплом, — сказал Климов.

Несвоевременная оплата работ подрядчика влечет за собой задержки с оплатой перед поставщиками материалов, рабочими и так далее. На начало 2016 года общая сумма задолженности бюджета перед строителями превышала 2 млрд рублей, на начало этого года ее удалось уменьшить до 605 млн рублей. Такие задержки, а также значительное снижение объемов финансирования капитального строительства, серьезно отразились на строительной отрасли республики в целом.

Сейчас, по словам замминистра строительства Удмуртии Дмитрия Сурнина, долг бюджета перед строителями составляет около 600 млн рублей — это и за работы прошлых лет, и за 2018 год. Фото udmurt.ru

«Подрядчики относятся с определенным недоверием к государству»

Сейчас, по словам замминистра строительства Удмуртии Дмитрия Сурнина, долг бюджета перед строителями составляет около 600 млн рублей — это и за работы прошлых лет, и за 2018 год. При этом он оговорился, что по федеральным программам расчеты с подрядчиками идут месяц в месяц и задержек тут не происходят. Порой сами строители не поспевают в срок.

В то же время он признал, что республике необходимо вернуть себе доверие со стороны строителей и решить проблему с долгами.

— Сами подрядчики относятся с определенным недоверием к государству, к государственным гарантиям, потому что долгие годы у республики была большая «кредиторка», она и сейчас остается, поэтому глава Удмуртии сказал на встрече с руководителями муниципальных образований, что ключевым моментом будет наведение порядка в исполнении обязательств со стороны республики по оплате задолженности. Это первое, о чем мы будем говорить с подрядчиками, — подчеркнул Сурнин.

С другой стороны, работа с федеральным бюджетом требует особого внимания к качеству и сроку выполнения работ, а потому недобросовестных контрагентов допускать к ней нельзя, поэтому республика будет использовать существующие механизмы, в том числе внесение в соответствующий реестр и выставление претензий.

Впрочем, пока, непонятно, какие именно меры республиканские власти предпримут, чтобы и надежных партнеров привлечь, и от антимонопольного органа иски не получить, как должна измениться работа в 2019 году, чтобы проблем со сдачей школ, детских садов и медучреждений не возникло. Однако посыл к главам муниципалитетов, активнее контролировать на местах деятельность подрядчиков, был достаточно ясен.