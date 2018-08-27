Стройка на голодном пайке: в Удмуртии падает ввод жилья

Объемы ввода жилья в Удмуртии в этом году почти на 8% ниже прошлогодних показателей, при этом значительное падение наблюдается по объемам строительных работ. Эксперты объяснили причины такой ситуации и дали «Реальному времени» свои прогнозы на ближайшие месяцы.

Последствия кризиса

Объемы ввода жилья в Удмуртии по итогам 7 месяцев 2018 года упали на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Удмуртстата, за это время было сдано в эксплуатацию 382,2 кв. м жилья, из них 163,9 тыс. кв. метров построены населением.

В рейтинге регионов Приволжского федерального округа Удмуртия в январе — июле 2018 года заняла 4-е место по вводу жилья на 1000 жителей (252,3 кв. м). Лидер по этому показателю — Республика Татарстан, где на каждую тысячу проживающих введено 339,9 кв. метров жилья. Наименьший показатель в Пермском крае — 160,9 кв. метров жилья.

Застройщики в падении объемов ввода жилья ничего удивительного не видят. Сейчас мы пожинаем плоды кризисных 2014—2015 годов, когда из-за значительного ослабления рубля ЦБ увеличил ключевую ставку, а вместе с ней выросли ставки по ипотечным кредитам. В результате приобретение жилья в ипотеку стало для многих недоступным, серьезно упал спрос, а потому строительные компании отложили запуск новых строек.

— В этом году на начало строительства вышли объекты, которые начинали проектировать в кризисные 2014—2015 годы, то есть их просто мало. У нас бизнес-циклы длиной в несколько лет, то есть год готовим землю, год проектируем, только после этого строить начинаем. Так далеко прогнозировать и планировать довольно сложно. В кризисные годы, соответственно, много объемов проектировать страшно, — поясняет руководитель службы маркетинга «Комос-Строй» Марат Касимов.



Руководитель отдела маркетинга компании «АСПЭК-Домстрой» Иван Мыльцев также называет общее снижение объемов ввода жилья эффектом от кризисных 2014—2015 годов.

— На сегодняшний день наша компания вводит все дома в эксплуатацию по графику, и объемы строительства жилья сейчас как раз увеличиваются. При этом, оценив спрос, мы запускаем в этом году строительство большего количества домов, чем планировали. Они, соответственно, будут готовы в 2019—2020 годах, — говорит Мыльцев.

Застройщики, таким образом, ожидают уже в следующем году рост объемов сдачи жилья.

— У нас уже не менее 150 тыс. кв. метров на ввод запланировано в следующем году. Почти в два раза больше, чем в этом будет, — отметил Марат Касимов.

Спрос растет

При этом эксперты отмечают позитивные тенденции по части потребительского спроса на новое жилье.

— На первичном рынке, благодаря прежде всего снижению ипотечных ставок, спрос в этом году стабильно высокий. Даже в период отпусков наблюдается активный спрос на новостройки. С большой вероятностью можно утверждать, что в этом году количество заключенных договоров долевого участия превысит прошлогодний уровень, — говорит эксперт рынка недвижимости в Ижевске Александр Шишкин.

Марат Касимов из «Комос-Строй» отмечает рост продаж новых квартир на 40% по сравнению с прошлым годом. Иван Мыльцев из «АСПЭК-Домстрой» также говорит о растущих продажах, практически все строящиеся дома распроданы на 70—80%.

Готовятся к новым правилам

Свой отпечаток на работу и выстраивание планов застройщиков накладывает и предстоящий запрет в России долевого строительства. По каким схемам им придется работать в перспективе, они не знают, а потому стараются с учетом возможностей потребительского спроса запустить строительство максимума домов по действующим пока правилам.

— Касательно ввода жилья традиционно большая часть объектов вводится в эксплуатацию во второй половине года, поэтому говорить о каком-либо спаде в жилищном строительстве немного преждевременно, — отмечает Александр Шишкин. — Однако тенденция к сокращению ввода жилья от застройщиков уже намечается. Условия работы на первичном рынке ужесточаются с каждым годом, а значит, сокращается как количество игроков на рынке, так и объем реализуемых проектов.

Без бюджета

В первую очередь ситуация на строительном рынке после кризиса 2014—2015 годов ударила не по девелоперам, а по подрядчикам — строительным фирмам, непосредственно выполняющим работы, строительным бригадам.

Меньше начатых строек — меньше объем строительных работ. Согласно данным Удмуртстата, по итогам первого полугодия 2018 года падение составило почти 30%. Всего в январе — июне 2018 года по виду деятельности «Строительство» выполнено работ в объеме 11,2 млрд рублей. По этому показателю Удмуртия находится на 10-м месте в ПФО. Меньше объемы стройки только в Мордовии, Марий Эл, Кировской и Пензенской областях. Лидерами выступили Башкортостан и Татарстан, объем работ по виду деятельности «Строительство» которых составил 63,5 млрд рублей и 109,5 млрд рублей соответственно.

В первую очередь ситуация на строительном рынке после кризиса 2014—2015 годов ударила не по девелоперам, а по подрядчикам — строительным фирмам, непосредственно выполняющим работы, строительным бригадам. Фото day.org.ru



— Падение объема строительных работ связано в первую очередь со значительным сокращением строительства за счет бюджетных средств, — поясняет Александр Шишкин.

Действительно, для многих подрядчиков на протяжении ряда лет основным заказчиком строительства выступала республика. При президенте Александре Волкове в Удмуртии активно строились школы, детские сады, спортивные объекты и медучреждения. Тогда ежегодно на капитальное строительство в бюджете республики предусматривалось порядка 5 млрд рублей.

Однако Александр Соловьев, возглавивший республику в 2014 году, столкнулся с проблемой накопившихся долгов бюджета по выполненным строительным работам. Ситуацию ухудшил начавшийся кризис. При этом новые стройки республикой практически не начинались. На начало 2016 года долг составлял 2,25 млрд рублей, впоследствии его удалось снизить. На 1 января 2018 года общий долг перед строителями за 2014—2016 годы составил 605 млн рублей.

Именно поэтому некоторые строительные фирмы либо усиливают направление по индивидуальному жилищному строительству, либо просто уходят с рынка. Юрий Бычков, чья фирма «Мастер» также активно участвовала в возведении объектов за счет республиканского бюджета, так охарактеризовал ситуацию в недавнем интервью «Реальному времени»:

— А что происходит, если ты годами не платишь? Много в Удмуртии погибло строительных компаний, которые возводили в том числе детские сады и школы, ведь оплату за выполненные работы из республиканского бюджета задержали на полтора-два года. А это влекло за собой невыплаты далее по цепочке — подрядчикам, поставщикам и своим работникам. Нашей компании до сих пор не заплатили за все, мы сейчас судимся.

В итоге для него основным бизнесом стало строительство терм.

Нынешний глава Удмуртии Александр Бречалов, исходя из проблем с республиканским бюджетом, начал курс на оптимизацию расходов. Серьезное сокращение коснулось как раз капитального строительства — оставили около 1 млрд рублей. Новые объекты в республике практически не строят, деньги идут на выплату старых долгов и ремонты соцобъектов.

В этой части пока, очевидно, строительным компаниям новых крупных заказов от республики ждать не стоит. Увеличение объемов строительства жилья, как отмечают эксперты, ситуацию улучшит, однако как отразятся на рынке предстоящие перемены относительно долевого строительства, они пока оценить не могут.