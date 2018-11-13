«Роботы без людей никогда не будут существовать! Терминаторов мы не планируем создавать!»

«Подключение «электроников»: власти РТ начали переводить производства машиностроительного кластера «на цифру»

В Набережных Челнах открылся IV Машиностроительный кластерный форум, на этот раз он посвящен цифровой трансформации в промышленности, международному опыту и российской практике. Это уже второе «цифровое» мероприятие в автограде, заговорили о необходимости роста производительности труда после майских указов президента РФ. Одновременно через форум власти РТ попытаются привлечь инвестиции. Несмотря на мировое падение инвестиций на 20%, Татарстан в этом году сохранит их объемы на уровне 2017 года, сообщила соорганизатор форума — глава АИР Талия Минуллина. Корреспондент «Реального времени», побывав на форуме незадолго до планируемого визита президента РТ Рустама Минниханова и полпреда ПФО Игоря Комарова, узнал, что цифровизация за 4 года уничтожит 75 млн рабочих мест, но должна при этом создать 130 млн новых, но, увы, российский бизнес нехотя вкладывается в переобучение сотрудников. И стал свидетелем того, как КАМАЗ просил у Минсвязи РТ поддержать цифровизацию малого бизнеса, а немецким роботопроизводителям помочь с обучением пообещало АИР.

Как и зачем заговорили о цифровизации, проводя второе подобное мероприятие в автограде

С 13 по 14 ноября 2018 года в Набережных Челнах пройдет уже четвертый по счету форум, где на этот раз бизнесмены из разных регионов и стран обсудят международный опыт и пока еще жиденькую российскую практику в цифровой трансформации в промышленности. В рамках мероприятия обещают затронуть и вопросы государственной и негосударственной поддержки инноваций и развития бизнеса, субконтрактации и кооперации, новые рынки в сфере робототехники.

В первый день форума, который сегодня посетил и президент РТ Рустам Минниханов с полпредом президента РФ в ПФО Игорем Комаровым (что в разы повышает статус кластерного форума), прошел ряд круглых столов: «Государственная поддержка инноваций в промышленности», «Цифровизация промышленности. Взаимодействие между предприятиями и субконтрактация», «Индустрия 4.0: гибкость за счет матричного производства», «Цифровое решение задач по управлению производственными рисками», «Применение аддитивных технологий для решения задач промышленных предприятий», а также День поставщика «Ростсельмаш».

По данным председателя правления Машиностроительного кластера РТ Сергея Майорова, число участников форума ежегодно растет: в прошлом году их было 680, в этом году — 800. Он отметил, что уникальность форума в том, что сюда приезжают не представители власти, а инженеры, технологи, конструкторы (до 90% — люди из реального сектора экономики). В итоге идеи цифровизации в идеале дойдут до ушей непосредственных исполнителей. Любопытно, но это уже второе мероприятие в автограде за последние полтора месяца, посвященное цифровизации, в котором участвуют федеральные чиновники. Напомним, газета «Реальное время» писала о том, как 12 октября на КАМАЗе при участии Минпромторга РТ прошел семинар по вопросам цифровизации промышленности и реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Согласно майскому указу Владимира Путина, к 2024 году рост производительности труда — за счет той же цифровизации производства — должен составлять 5% год. Поднимать ее будут, помогая предприятиям финансовыми «плюшками». В число пилотных регионов вошел и Татарстан с шестью своими предприятиями.

Несмотря на мировое падение инвестиций на 20%, Татарстан в этом году сохранит их объемы на уровне 2017 года

Кластерный форум — уже гораздо более широкая площадка для трансляции президентского намерения, чем чиновники не преминули воспользоваться, заодно власти РТ в очередной раз выгодно презентовали высокий — по мнению собравшихся — уровень цифровизации экономики Татарстана. Реклама республиканским предприятиям нужна, так как очень нужны инвестиции, в том числе и иностранные. Глава Агентства инвестиционного развития РТ (АИР, кстати, впервые стал соорганизатором кластерного форума) Талия Минуллина перед началом форума рассказала, что в этом году РТ выйдет на темпы прошлого года и немножко покажет рост. Все дело в общемировой, по ее словам, стагнации:

— В прошлом году мы только-только дотянули до уровня 2016 года. Конечно, это связано с тем, что до сих пор экономика не может оправиться от кризиса 2014 года, и мировое падение инвестиций, особенно прямых, составляет от 15 до 20%. По оценке Комитета по инвестициям и торговли ООН — 20%. Это серьезное падение для посткризисного четвертого года. Появился новый тренд: больше инвестируют заемные средства, раньше инвестиции были прямыми большей частью.

Татарстан, по ее словам, «очень хорошо идет по товарообороту», рост его уже фиксируют, в первом полугодии 2018 года экспортировали продукцию уже на $7 млрд. Импорт подрос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. РТ, считает Минуллина, развивается достаточно динамичными темпами с учетом мировых трендов. И даже немножко опережает темпы мирового развития. Зафиксирован и рост валового регионального продукта. ИПП составил за 9 месяцев 2018 года 101,9%, рост доходов бюджета — 5%. 42% татарстанской экономики — это промышленность, машиностроительный кластер тоже занимает серьезную нишу, даже в сравнении с нефтехимическим кластером, по сути, он стоит на 2-м месте по формированию ВРП.

Но доля иностранных инвестиций в экономику РТ пока не превышает 10%

— Мы видим интерес со стороны иностранных партнеров, они готовы инвестировать в наше производство, больше появляется совместных предприятий, растет и экспорт кластера, — заявила Талия Минуллина.

Она также рассказала, что Челны впервые в прошлом году заняли первое место среди всех муниципалитетов по объему инвестиций. Раньше лидером была Елабуга с ее ОЭЗ «Алабуга». Причина в получении Челнами режима ТОСЭР, привлекательность города кратно возросла.

— И мы видим этот всплеск предпринимательской активности. При выборе площадки другие районы РТ, конечно, попадают в не совсем конкурентные условия, если честно. На территории РТ Набережные Челны не единственная ТОСЭР, но самая подготовленная с точки зрения инвестиционной инфраструктуры. Поэтому инвесторы и выбирают Челны — у них нет времени и желания ждать, пока в других зонах ее построят. Опасения связаны с рабочей силой. Но думаем, что цифровая трансформация промышленности поможет нам кадровый кризис преодолеть наряду с параллельной подготовкой кадров. Немножко даже и разбюрократизировать саму структуру ТОСЭР: огромные пакеты документов запрашивают у предпринимателей, как обычно, потом бесконечные проверки к ним приходят, — с сожалением заметила она.

Как призналась, отвечая на вопрос «Реального времени», Талия Минуллина, доля иностранных инвестиций в Татарстан, увы, пока небольшая. Сделав подсчеты в уме, она заявила, что если говорить об иностранных предприятиях, инвестирующих в экономику РТ, а не о тех, которые здесь создают СП, то доля иностранных инвестиций не превышает 10%.

Татарстан на форуме назвали «долиной инноваций» и «регионом, идущим впереди планеты всей»

Форум начался с пленарного заседания «Цифровая трансформация. Ключевые элементы промышленности», куда пригласили топ-менеджеров компаний российской цифровой отрасли, представителей Министерства информатизации и связи и КАМАЗа. Модератор заседания Дмитрий Киселев, эксперт комиссии по вопросам информационного сопровождения национальной политики Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, руководитель департамента по коммуникациям медиахолдинга «Регионы России» начал заседание с цитаты из советского фильма «Приключения Электроника»: «До чего дошел прогресс — труд физический исчез!» И сразу польстил хозяевам форума, назвав Татарстан «долиной инноваций» и «регионом, идущим впереди планеты всей», напомнил, что РТ является одним из лидеров национального рейтинга инвестклимата: за последние 10 лет в Татарстан было привлечено более $10 млрд. В ответ Талия Минуллина заявила, что в рамках курса на инновации и цифровизацию РТ принимает участие в Национальной технологической инициативе, программы которой должны помочь создать соответствующие новые условия и новые рынки к 2035 году.

— Посмотрите новости науки и техники! Что творится в мире! — эмоционально заметила глава АИР. — В американском колледже преподаватель — робот, который обучает философии! В Китае на днях появился телевизионный диктор-робот. В то же время роботизация влияет на рынок труда, наверное, не очень хорошо. Зато она оказывает позитивный эффект на снижение издержек предприятия и рост конкурентоспособности.

Первый замминистра информатизации РТ Дмитрий Вандюков по просьбе модератора назвал три-четыре главных достижения в области цифровизации Татарстана, этой «долины инноваций». Во-первых, с гордостью заявил он, это система межведомственного документооборота, запущенная в 2006 году, теперь в ней зарегистрировано уже 188 млн документов, а включены еще 9 регионов (ежедневно в системе создается 112 тыс. документов). Вторым успешным примером, по его мнению, стало создание эффективного портала муниципальных услуг в 2010 году, начали с 31 услуги, с 10 млн фактов их использования жителями РТ. Теперь же там 248 услуг и 133 млн фактов использования системы, появились мобильные приложения. Третий успешный пример — две системы, электронного образования и электронного здравоохранения. В ЭО, например, уже порядка 1 млн пользователей, 250 тыс. домашних заданий и пр.

Цифровизация за 4 года уничтожит 75 млн рабочих мест… и создаст в то же время 130 млн новых

В свою очередь, директор по развитию ПАО «КАМАЗ» Ирек Гумеров, говоря о масштабах цифровизации на автогиганте, смело заявил, что так перечислять завоевания, как это сделало Минсвязи, у представителя автогиганта «просто времени пленарного заседания не хватит». Начиная с управления инженерными данными и разработками и заканчивая трехмерным моделированием продуктов.

— Если смотреть тренды, то сегодня появляются «подключенные автомобили» и «интеллектуальные автомобили». В конечном счете автомобиль становится полностью цифровым. В следующем году мы уже планируем запустить беспилотный транспорт в эксплуатацию, для этого ждем изменения в нормативной базе, чтобы можно было использовать такие грузовики и на дорогах общего пользования, Татарстан станет пилотным регионом, — заявил Гумеров.

КАМАЗ, помимо этого, внедряет и роботов на производстве, но, по его словам, важнее не магическое слово «цифровизация», а факт эффективности ее использования. В практической жизни, заметил он, это не всегда очевидно. Однако без «цифрового двойника» грузовика и его электронного паспорта сегодняшний сервис уже невозможен.

— Порой люди воспринимают цифровизацию как ситуацию, когда придет некий волшебный искусственный интеллект и сделает вам «монтаж» и всеобщее счастье. Так не бывает, — с иронией отметил директор по маркетингу компании «Цифра» (входит в «Ренову» Виктора Вексельберга, — прим. ред.) Илья Муратов. — Понятно, компаниям сложно успевать следить за всеми нововведениями на рынке, и наша компания запустила поэтому онлайн-практику для инженеров и руководителей — бесплатную! — где мы рассказываем о том, в чем состоит это самое «цифровое производство».

Конечно, существуют опасения, что цифровизация приведет к росту высвобожденной рабочей силы и увеличению безработицы, напомним, о них в октябре корреспонденту «Реального времени» рассказал гендиректор «Федерального центра компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон, отвечающий собственно за цифровизацию и исполнение указа Владимира Путина. Илья Муратов, говоря об этом, вспомнил исследование Международного экономического форума, согласно которому цифровизация за четыре года уничтожит 75 млн рабочих мест… Но и создаст в то же время 130 млн новых. Однако в России всего 60% компаний готовы вкладываться в переобучение сотрудников, откуда же возьмутся эти миллионы с новыми навыками, если российский бизнес пока не готов в это вкладываться.

«Терминаторов мы не создаем и не планируем создавать!»

Руководитель по развитию бизнеса в регионах немецкой роботостроительной компании Kuka в России Тимур Сатдаров, согласившись с Муратовым, уточнил, что фактически участники рынка цифровизации хотят создать новый тип рабочего производства — люди никуда не денутся и не останутся на улице, напротив, «роботы будут делать работу за человека, а люди обучать роботов»:

— Роботы без людей никогда не будут существовать! Терминаторов мы не создаем и не планируем создавать! — уверенно заявил Сатдаров. — Просто будут создаваться высокоинтеллектуальные рабочие места. Был недавно в Германии, там с первых классов детей учат создавать линии по производству детских игрушек!

К сожалению, России до детских роботолиний пока далековато. Согласно информации Международной федерации робототехники, по уровню роботизации Россия плетется в хвосте: здесь на предприятиях в среднем установлены 3 (три!) робота на 10 тыс. сотрудников (по словам Тимура Сатдарова, недавно РФ поднялась на один пункт — теперь у нас… четыре робота на 10 тыс. сотрудников). Для сравнения: в Англии — 71, в Китае — 68, в Португалии — 58, в Израиле — 31, столько же даже в слаборазвитой Мексике. Соседи России по «старорежимному производству» — Индонезия, Филиппины, Хорватия… Гендиректор «Зиас Машинери Поволжье» Николай Булгаков, комментируя сей печальный факт, заметил, что Россия пока не особенно активно участвует в формировании международных производственных цепочек. «Зиас» начинала бизнес с импортозамещения в РФ, но в конечном счете вышла на экспортный рынок:

— Цифровизация не только в сокращении издержек и рабочих мест, это и существенный стимул для развития самого производства. Лучшие мировые компании активно внедряют цифровые практики, стараясь работать с такими же компаниями, — объяснил Булгаков.

«Страшная история с пищевой промышленностью, там совсем все тяжело»

Интересно, что одним из проектов «Зиаса», по его словам, стало открытие второй производственной площадки на территории Набережных Челнов. Саму цифровизацию, заметил он, стоит начинать «с головы». Если руководитель компании понимает, что необходимо развивать экспортный потенциал, он рано или поздно вынужден будет заняться цифровизацией производства. Булгаков отрицательно относится к тем компаниям, которые сначала стараются развить внутреннее производство и продажи, а потом только думают об экспорте. Мировая практика сегодня заключается в том, что многие предприятия в развитых странах создаются, вовсе не ориентируясь на внутреннее потребление, в пример Булгаков привел израильский завод, совершенно не ориентированный на рынок Израиля — в Израиле существует лишь площадка для инвестиций. Подход: сначала развиваться в регионах, потом выходить на российский рынок, затем — на Запад — в корне ошибочный. Талия Минуллина, являясь одновременно председателем совета директоров «Корпорации экспорта РТ», в ответ заявила, что ее корпорация ориентируется на МСБ, и для малого бизнеса выйти на экспортный рынок непросто.

— Есть ряд проблем, с которыми сталкиваются компании. Это вопросы сертификации, лицензирования, есть определенные стандарты в тех или иных странах, которые надо выполнять, — объяснила Минуллина. — Страшная история с пищевой промышленностью, там совсем все тяжело. С машиностроением проще, но там и конкуренция выше.

Как КАМАЗ и немецкие роботопроизводители просили у Минсвязи РТ поддержки

Ирек Гумеров заявил, что проблемы слабой цифровизации российской экономики еще и в том, что тот же малый и средний бизнес не может потянуть дорогие и сложные компьютерные программы. Им надо как-то помочь, кто это сделает, АИР или IT-парк, не столь важно. Железо, программы, знания — все для МСБ очень дорого. А порог входа должен быть низким, заметил топ-менеджер КАМАЗа.

— А то мы сегодня бравируем, говорим друг другу «цифровизация, цифровизация!». Но конкретные шаги были бы более нужными и успешными, — язвительно заявил Гумеров.

Парировать удар пришлось замминистра информатизации РТ Дмитрию Вандюкову, он признался, что программное обеспечение зачастую импортное и очень дорогое, а успешных российских производителей ПО — можно пересчитать по пальцам. Дорогой не только софт, но специалисты, способные работать на этом софте. Вандюков предложил создавать некие консорциумы из малых предприятий, которые бы могли обеспечить реализацию недешевых программ цифровизации, которые пока неподъемны для одиночек, с сожалением заявил он.

— Не услышал оптимизма! — кисло ответил чиновнику Ирек Гумеров. — Ожидал поддержки, может, как-то договориться, как и когда это делать?

— Но мы сегодня над этим работаем! — спохватился Вандюков. — Создаем ресурсные центры по подготовки специалистов (в тех же IT-парках, Иннополисе). К сожалению, специалистов пока мало. Но цифровая экономика это прежде всего данные. И данных на самом деле собрано очень много! Но данные должны быть в машиночитаемом виде. К сожалению, у нас есть большие проблемы с этим. Удобных данных немного. Нам надо приводить эти данные к одному формату.

— А робототехнике где обучаться? — поинтересовался у Вандюкова Тимур Сатдаров.

— У нас есть Центр компетенций в Казани. И Иннополис. По обучению специалистов промышленной робототехники примеров успешных у нас, увы, нет.

— Мы вынуждены сами обучать и обучаться. Но хотелось вместе работать, хотелось бы синергию создать в Татарстане… — заметил топ-менеджер роботопроизводительной компании.

Талия Минуллина, опередив и перебив Вандюкова, в итоге утешительно ответила за весь Татарстан:

— Приходите в Агентство инвестиционного развития, поможем!