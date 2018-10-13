«Ни в коем случае нельзя получить негативное влияние нацпроекта в виде сокращения персонала!»

Москва будет повышать производительность труда, засылая в регионы «томашей навратилов»

Фото: Максим Платонов

Накануне на КАМАЗе при участии Минпромторга РТ прошел семинар по вопросам цифровизации промышленности и реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». За, казалось бы, скучнейшим названием скрывается настоящая головная боль нынешних властей: как известно, президент РФ Владимир Путин после своего избрания издал указ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года, согласно которому рост производительности труда должен достигнуть 5%. Поднимать ее будут, помогая предприятиям финансовыми «плюшками», в число пилотных регионов вошел и Татарстан с шестью своими предприятиями. Корреспондент «Реального времени», побывав на семинаре, уточнил у вице-премьера РТ Альберта Каримова, какую выгоду получит республика, и узнал у гендиректора «Федерального центра компетенций в сфере производительности труда» Николая Соломона, как власти намерены решать проблему сокращения персонала, неизбежную в случае роста производительности труда.

Получат ли предприятия какие-то льготы от участия в нацпроекте?

Буквально на днях должна быть утверждена сумма расходов федерального и региональных бюджетов на реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». По предварительным данным, она должна составить 49,5 млрд рублей. Именно такую сумму придется потратить на выполнение указа Владимира Путина, подписанного им 7 мая 2018 года, чтобы производительность труда ежегодно росла на 5%. Отметим, что этот указ касается только базовых несырьевых отраслей экономики. Порядка 30 млрд рублей предлагается направить на адресную поддержку предприятий, около 7 млрд — на системные меры по повышению производительности, и 14 млрд рублей — на поддержку занятости населения. Согласно нацпроекту, в 2021 году рост производительности труда составит 3,1%, но не во всех регионах, а лишь в 57 (задействованы будут 4 тыс. организаций), только к 2024 году в реализацию нацпроекта включат все регионы РФ (10 тыс. предприятий). К 2022 году рост производительности труда должен дать экономике РФ 1% ВВП, или 1 трлн рублей.

Акцент сделают на мерах «по информированию, вовлечению и стимулированию предприятий на повышение производительности труда, на снижение административно-регуляторных барьеров». Так, компании, заключившие предварительно соглашение с «Федеральным центром компетенций», в которых производительность будет расти, получат приоритетный доступ к мерам господдержки, в частности, по линии Фонда развития промышленности. Это, как будто бы, не должно потребовать дополнительных финансовых затрат, так как меры уже существуют. Условно, предприятие с высокой производительностью труда будут обслуживаться «вне очереди». Кроме того, власти будут высылать на предприятия «десант экспертов», которые будут проводить тренинги, учить бережливому производству и методам повышения производительности (что-то подобное несколько лет назад делал, напомним, чех Томаш Навратил в министерствах, ведомствах и на предприятиях РТ). В программе участвуют уже 16 регионов и 45 предприятий.

Курировать рост производительности труда будет «человек Кириенко»

В Челны всю эту законодательную путаницу татарстанским директорам при участии главы ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина и министра промышленности и торговли Альберта Каримова попытался на пальцах объяснить собственно глава ФЦК, созданного в мае этого года. Зовут его Николай Соломон, и это человек, очевидно, близкий первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко: последний, как известно, в свое время (в 2005—2016 гг.) возглавлял «Росатом», и именно там, до того, как сесть в кресло директора ФЦК, работал и Соломон (с 2009 года). Отвечать он будет не перед правительством Дмитрия Медведева, а перед администрацией президента РФ и непосредственно лично Путиным, а значит, ростом производительности труда решили заняться всерьез. К слову, в «Росатоме» Соломон курировал вопросы повышения производительности труда в атомной отрасли в качестве первого замгендиректора по корпоративным функциям и главного финансового директора ГК.

Интересно, что, дабы как-то ослабить скепсис директоров, привыкших слушать разных бизнес-коучей бесконечных и дорогих тренингов, Николай Соломон в своей лекции продемонстрировал явную иронию к таким консультантам (мол, не путайте, сам я не такой!). По его словам, для роста производительности труда на предприятиях необходима мотивация. Конечно, признался он, денежная мотивация важнее (за «рацпредложение» платить деньги), но еще важнее культура предприятия.

— Я бы рекомендовал забыть всякие теории больших консультантов, которые придут к вам и скажут: из пяти культур ваша культура вот такая! А потом еще скажут: «Теперь вам нужно прописать ценности компании». Сколько ни смотрю, процентов на 80 процентов эти ценности совпадают между собой. «Мы лучшая команда! Мы всегда впереди!». Вопрос — это реально помогает вашим сотрудникам? — риторически обратился он к директорам.

Что же делать? По словам Соломона, нужно «зашить» в коллектив четкие правила — за что поощряете и наказываете сотрудников и требования по бережливому производству (тут директора вздохнули — БП тема «модная» в Татарстане уже лет 10). А для этого директору надо научиться меняться самому, так как 80 процентов людей вообще не хотят никогда меняться. Выводить из «зоны комфорта» персонал придется лично, в том числе чаще появляясь на производстве, показывая, так сказать, на собственном примере, зачем все эти скучные слова — целеполагание, проектный подход, картирование процессов, управление изменениями. Любопытно, но, говоря о «зоне комфорта» и персонале, 80 процентов которого тоже не хочет меняться, Соломон вспомнил свою бывшую работу, то есть «Росатом»! И в порядке самокритики признался, что оказался на последней своей должности ненужным:

— Занимаясь производственной системой на «Росатоме» последние 5 лет, я понял, что я не тот финансист или экономист, который нужен этой организации, — с тоской заметил он. – Вы можете подолгу сидеть, анализировать отчеты, распечатать много бумаг… Но если вы физически не были на производстве, то вы так и не узнаете, где реально искать на нем потери!

«Джентльменское соглашение» уже подписано с шестью предприятиями РТ

К сожалению, «долгое сидение, анализ отчетов и распечатка бумаг» в должности финдиректора «Росатома» наложили свой отпечаток на Соломона — «бизнес-коуч» из него, прямо скажем, не очень. Извлечь какую-то конкретику из традиционных речей о мотивации персонала было затруднительно. Хорошо были слайды. К ней, конкретике (ради которой гендиректора, собственно, здесь собрались), он подошел только в конце выступления: с самого начала проекта ФЦК, заявил он, гендиректоров предприятий-участников будут «вытаскивать» на образцовые предприятия, затем директоров будут стажировать и засылать на производственные площадки федеральных и региональных экспертов, которые будут проводить тренинги, обучающие семинары и т. д. По мысли инициаторов проекта, в дальнейшем этот опыт будет передаваться остальным предприятиям региона. Соломон пригласил татарстанских начальников зайти на сайт ФЦК и сделать заявку. Сайт для ФЦК сделали с красивым и многообещающим веб-адресом: производительность.рф.

— Мы ждем вас! Еще 2 года мы будем обучать вас бесплатно. Но и потом 50 процентов затрат компенсируем. С 2020 года будем пытаться делить затраты с предприятиями, чтобы была мотивация, — призвал Соломон.

Соглашение между предприятием-участником программы и АНО «ФЦК» — его с иронией назвали «Джентльменское соглашение» — не влечет за собой финансовых затрат, будет описывать целевые значения программы и, главное (поначалу уж точно), поможет получить льготное финансирование. Из Татарстана в реализации нацпроекта уже участвуют шесть предприятий: «Зеленодольский завод им. Горького», ООО «Ак Барс Металл», ОАО «Казанькомпресормаш», ООО «НПО «Ростар», ОАО «Вакууммаш» и ООО «Автомастер».

В программу, однако, возьмут не всех. Понятно, что «Татнефть» никто тут не ждет (нацпроект затрагивает, напомним, «несырьевые отрасли»), но очень маленькие и очень большие компании тоже пролетают. Один из основных критериев для участия — выручка предприятия в размере от 0,8 до 30 млрд рублей в год, а потенциал повышения производительности труда — не менее 10 процентов в год. Кроме того, предприятие должно входить в состав приоритетных отраслей, а это обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, торговля, строительство.

При этом доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале юрлица должна быть не выше 25 процентов. То есть ряд компаний, владельцы которых спрятали себя в багамских, панамских или бермудских офшорах, пролетают мимо нацпроекта тоже.

«Ни в коем случае нельзя получить негативное влияние нацпроекта в виде сокращения персонала!»

Впрочем, как рассказал на семинаре гендиректор ОАО «Зеленодольский судостроительный завод им. Горького» Александр Карпов, его компания вошла в программу с выручкой за 2017 год, превышающей критерий ФЦК — 32,1 млрд рублей. Согласно плану завода, в 2018 году производительность труда должна вырасти с 4,6 млн рублей на человека до 5,4 млн, выпуск продукции — с 25 до 28 млрд рублей, в 2019 году, соответственно, до 5,8 млн и 31 млрд, в 2020-м — до почти 7 млн и 35 млрд.

Показательно, что при росте производительности труда на предприятии ждут сокращений: по плану, численность сотрудников завода к 2020 году должна сократиться на 300, до 5,1 тысячи человек. Для примера — по итогам первого полугодия 2017 года производительность труда на КАМАЗе выросла на 37,4%, до 1,6 млн руб. на человека, средняя численность работников снизилась при этом на 2,5%.

Власти РФ это, конечно, понимают и, согласно нацпроекту, планируют «комплексное решение реформирования системы занятости в регионе, включая вопросы снижения дисбаланса спроса и предложения рабочей силы, создания новых рабочих мест, активизации взаимодействия работодателей, служб занятости, образовательных учреждений и других участников рынка труда». Что стоит за «комплексным решением» пока, впрочем, неясно. На понимание властей давит проблема, о которой «Реальное время» неоднократно писало: в результате демографического провала с рынка труда РФ вот-вот уйдет множество трудоспособных людей (включая, к слову, и квалифицированные кадры).

О необходимости поддержки занятости в рамках реализации проекта по повышению производительности труда корреспонденту «Реального времени» рассказал после семинара на пресс-конференции Николай Соломон, объяснив, что сам нацпроект, по сути, состоит из трех федеральных проектов.

— Во-первых, это меры поддержки: все, что связано с работой федеральных и региональных органов власти в части изменения законов, льготного финансирования, возможно, каких-то налоговых льгот. Здесь главное — снятие административных барьеров. Там, где они ограничивают быстрый рост производительности. Второй федеральный проект — адресная поддержка, то, ради чего мы сегодня собрались. Когда непосредственно эксперты федеральных или региональных компетенций работают бок о бок с работниками предприятия, передавая опыт и навыки, по которым в регионе будет распространяться положительный опыт. И третий федеральный проект — это поддержка занятости. Потому что, так или иначе, на некоторых предприятиях повышение производительности труда может быть связано с неким высвобождением персонала. Поэтому очень важно своевременно спрогнозировать это, переобучать людей. Ни в коем случае нельзя получить негативное влияние этого нацпроекта в виде сокращения персонала! Надо его трудоустраивать!

Альберт Каримов заявил, что федеральная доля еще потребует дополнительных уточнений, и напомнил, что Татарстан является примером для нацпроекта, поскольку в республике региональная программа поддержки производительности труда реализуется с 2011 года



Альберт Каримов: «Программа РТ была примером для федерального нацпроекта»

На вопрос корреспондента «Реального времени», какую сумму из 50 млрд рублей предположительно может получить Татарстан (то есть татарстанские компании), Альберт Каримов заявил, что федеральная доля еще потребует дополнительных уточнений, и напомнил — по-видимому, не только нам, но и федеральным властям — что Татарстан является примером для нацпроекта, поскольку в республике региональная программа поддержки производительности труда реализуется с 2011 года.

— Проводилась большая работа. Она базировалась, в том числе, на достижениях фабрики процессов, которая была создана на КАМАЗе, и при разработке федерального проекта использовался и опыт Татарстана. Но сейчас, с мая, когда этой работе был присвоен статус национального проекта, на федеральном уровне идет утверждение паспорта проекта. По моей информации, это произойдет буквально на днях, и, соответственно, идет наработка механизма повышения статуса и выработка новых инструментов поддержки реализации этой программы. Думаю, уже в ближайшем времени мы узнаем результаты этой работы, и, конечно же, Татарстан как один из пилотных регионов, который первым участвовал в этой программе, являясь регионом-ментором, безусловно, найдет участие в этом проекте. Информацию об этом мы доведем до вас чуть позже.

Каримов не сказал, а мы напомним, что с 2005 по 2017 год включительно производительность труда в Татарстане выросла в 3,7 раза, с 272 тыс. рублей в год на одного работника до 996 тыс. рублей — при росте численности занятых на 9,5%. Российские власти роста производительности труда в 5% планируют достичь к 2024 году (т. е. за 6 лет). Но только если к реализации нацпроекта подключатся крупные корпорации, отметил Соломон. Каким образом они должны подключиться при ограничении планки выручки в нацпроекте в 30 млрд рублей, конечно, не совсем понятно. Тем временем, ПАО «КАМАЗ» — с выручкой за 2017 год в 156 млрд рублей (этот «слон», конечно, в нацпроект влезть тоже не сможет) — ставит для себя более амбициозные цели: Сергей Когогин заявил после семинара, что компания собирается выйти на рост производительности труда в 10—15%, при этом на новых (цифровых) производствах она должна будет удвоиться.