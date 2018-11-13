«Брусиловский прорыв объявили великим достижением русской военной мысли, но ничего подобного не было»

Интервью Владимира Булдакова о Первой мировой войне

Мир отмечает 100-летие окончания Первой мировой войны. Своими соображениями об этой дате и том, проиграла ли в ней Россия, с «Реальным временем» поделился доктор исторических наук, профессор, автор книги «Война, породившая революцию» Владимир Булдаков.

— Владимир Прохорович, почему Россия, которая больше трех с половиной лет участвовала в Первой мировой войне, не отмечает 100-летие ее окончания на государственном уровне? Согласитесь — Брусиловский прорыв — это заслуга России, мужество российского солдата в боях в Пруссии спасло Париж от взятия немцами еще в 1914 году, к тому же Россия раньше других осознала, пусть и при большевиках, ненужность этой войны.



— Этот юбилей получается для России двусмысленным — Россия вышла из войны еще до Брестского мира, и к тому же Россия не участвовала в мирной конференции 1919 года в Версале: настроение бывших союзников по Антанте в связи с сепаратным миром, заключенным Россией с Германией, было таково, что стоило Россию игнорировать. Ни для кого не секрет, что результаты Первой мировой войны определялись четверкой победителей — Англией, Францией, США и Италией, а в основном Англией и Францией, а Россию игнорировали сознательно — отчасти здесь сыграло свою роль то, что у власти были большевики, но в любом случае Россия была бы ими задвинута. Поэтому отмечать тут нечего, и если дата окончания этой войны что-то значит для России, так это то, что оккупационные части немцев стали уходить из Украины и Белоруссии — только и всего. Не звучит эта дата для России, если хотите!

Кадр кинохроники: Большая четверка на мирной конференции 1919 года (слева направо): Дэвид Ллойд Джордж, Витторио Эмануэле Орландо, Жорж Клемансо, Вудро Вильсон. Фото wikipedia.org

— Вам понятно, что такое Первая мировая война для нынешнего руководства страны, ее значение?

— У меня складывается такое впечатление, что нынешнее руководство России чисто формально отмечает многие юбилеи — ему не до них, поэтому попытки переосмыслить, что такое Первая мировая война, просто не предпринимаются, хотя эта война во всех смыслах — рубежная дата: по сути дела, в Первую мировую войну рухнули все представления эпохи Просвещения. Рухнули вера в разум, вера в возможность рационально переустроить мир. Как видим, весь XX век — это век неосознанных уроков первой мировой войны, и после заключения Версальского договора говорили, что не договор о мире, а договор о перемирии, и что через 20 лет мировая война возобновится. Многие ученые считают, что в один исторический период входят обе мировые войны. Ну а правители многих стран не поняли, что нужно по-иному не то что вести войну, а противодействовать ее возникновению. И мне кажется, что это непонимание присутствует до сих пор. К сожалению, история всех войн пишется победителями, а от победителей трудно ожидать трезвой и глубокой оценки этого явления, и это было во все времена.

— В советскую эпоху эту войну называли империалистической. По нынешним временам это верная трактовка?

— Это было верно, и сегодня, к сожалению, уже забыли, что это была война империй, война за передел мира. Конечно, многие ученые склонны говорить, что эту войну вели демократии, а это, мол, с империями несовместимо, но говорят они так напрасно — вне всякого сомнения это была война империй. Еще до войны современники допускали именно войну империй, и в публицистике того времени описывались именно сценарии войны империй, и эти сценарии в большей или меньшей степени оправдались, и об этом у нас тоже не пишут, и вроде бы не знают. Основной виновник войны, на мой взгляд, это Германия — если взять умонастроения в Германии в предвоенную эпоху, то все склонялось к тому, что, мол, настало время Германии, Германия должна стать гегемоном Европы, и многие писатели, философы Германии эти умонастроения поддерживали. Общественное мнение Германии было настроено в те годы агрессивно! Гитлер в 30-е годы говорил, что Великобритания всегда не дает нам жить, но перед войной Британия вела себя очень пассивно, и в первое время немцы надеялись, что она не вступит в мировую войну, а они разгромят Францию и станут гегемоном Европы, договорившись с Англией. Но хотя основной виновник — это Германия, в этой войне повинны все, потому что страны-участницы не думали, что война примет такой жуткий характер, а надеялись на скоротечность войны. Но потери составили 70 миллионов человек — это жутко.

— Каковы, по-вашему, потери России в Первой мировой?

— Тут довольно странная вещь получается — в 20-е годы говорилось о 700 тысячах убитых, но со временем эта цифра стала расти, и сейчас считается, что безвозвратные потери России в Первой мировой войне составили порядка 1 миллиона 500 тысяч человек, хотя некоторые называют цифру в 1 миллион 800 тысяч. Но я думаю, что тут есть некое лукавство — цифры преувеличиваются сознательно, дабы потери во Вторую мировую войну не выглядели столь ужасными. Считать здесь трудно еще вот почему — в Первую мировую были очень велики потери среди гражданского населения и это было впервые в истории: для Германии, скажем, большое число жертв пришлось на голод 1917—1918 годов, так называемую «брюквенную зиму» (кстати, из-за продовольственной проблемы Германия и вышла из войны), но для России на ее территориях потери были не столь велики.

«Страны-участницы не думали, что война примет такой жуткий характер, а надеялись на скоротечность войны». Фото wikipedia.org

— Россию стоит считать проигравшей эту войну?

— Проиграла ли Россия войну? Нет, не проиграла — у нее просто развалилось государство.

— А армия, ранее не совсем готовая к ней, — это уже не столь значимый фактор поражения?

— К войне, в смысле боеприпасов и вооружений, никто не был готов. Просто Англия и Франция смогли быстро мобилизовать промышленность для создания новых видов вооружений и начали эффективно работать на эту самую войну, а у России этого не получилось в силу ряда организационных причин, ну и по технологиям Россия отставала — никаких новых видов вооружений в России не было создано и тут Россия зависела от поставок союзников. Россия не выдержала испытания мировой войной во всех смыслах.

— Можно ли четко видеть, когда Россию перестала интересовать победа в войне? При Временном правительстве или еще при царе?

— На этот вопрос очень трудно ответить, но во второй половине 1916 года население перестало понимать, для чего нужна эта война, и, конечно, устало от войны. Что касается политических элит, то они все, за исключением большевиков, левых социалистов и всевозможных анархистов, считали, что война должна продолжаться до победного конца, хотя возможностей для этого становилось все меньше и меньше.

— А армия все-таки верила в победу, но, как понимаю, разочаровалась в царе, слухам про которого она верила?

— Конечно, царя погубили слухи, и хуже нет, когда народ разочаровался во власти. А армия воевать могла и в ней пораженческих настроений не было — русский мужик привык воевать: ему сказали воевать — он воюет. Разложение армии началось в 1917 году, хотя уже и в 1916 году были случаи неповиновения, но такие случаи были во всех воюющих странах — даже в германской армии. Если различного рода дезертиров во Франции расстреливали без всяких церемоний и всякие солдатские бунты подавлялись очень жестоко, то в России просто не успевали этого делать, поэтому в русской армии было громадное количество дезертиров. Хотя и дезертирами-то некоторых назвать было сложно — русский мужик не привык к жесткой дисциплине, он решил: «Погуляю два дня и вернусь!», и не понимали многие солдаты, что это дезертирство. Это все неприятные детали, но до марта 1917 года могла воевать, точнее, она могла не воевать, вернее, могла держать фронт, а на наступательные действия она уже была неспособна. Да, «Брусиловский прорыв» объявили великим достижением русской военной мысли, но на самом деле ничего подобного не было — выдающихся результатов от этого прорыва не было, и это всем известно, хотя нынешние ура-патриоты продолжают кричать, что это нечто выдающееся.

«Брусиловский прорыв» объявили великим достижением русской военной мысли, но на самом деле ничего подобного не было — выдающихся результатов от этого прорыва не было, и это всем известно». Фото wikipedia.org

Роковую роль для армии, то, от чего она начала разлагаться, сыграл приказ №1 Петроградского совета солдатских и рабочих депутатов (о создании в армии выборных комитетов из представителей нижних чинов, которым подчинялись воинские части, о передаче оружия под контроль комитетов, отменялось титулование офицеров, — С.К.), но он был неизбежным — существовать на прежних основаниях армия уже не могла, а демократических основ политическая культура народа просто не допускала — они были просто несовместимы, поэтому демократизация армии обернулась в ней анархией.



— Почему такая кровопролитная война не поколебала режимы в Англии и Франции?

— Отчуждение между офицерами и основной массой и в тех армиях было очень велико, они принадлежали к разным классам, к разной культуре, по-разному смотрели на войну, но там была жесткая дисциплина, а в России было мягче — сказывалась патерналистская культура. К тому же во Франции произошло общенациональное примирение в связи с войной, а в Англии в этом плане было еще проще: хотя там и перешли от добровольной службы в армии к внедрению всеобщей воинской повинности, но это стало возможным только в условиях демократии.

— Почему выиграла Антанта, а не Германия? Виноваты действительно продовольственные проблемы Германии, приведшие к волнениям рабочих и революции?

— Германия в военном смысле не проиграла — достаточно сказать, что после войны население Германии свою армию приветствовало. Не выдержало войны гражданское население — оно не выдержало проблем с продовольствием, а единение армии с народом было налицо — тут никуда не денешься.

— Но если Антанта уже наступала по всему Западному фронту, а сил у Германии не оставалось, в армии пошло брожение и германский Генштаб попросил о перемирии, разве можно говорить о том, что германская армия не проиграла?

— Да, германская армия могла только сопротивляться, но внутренний фактор сыграл для нее такую же убийственную роль, как и для русской.

Окончание следует