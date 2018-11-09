Обвиняемому в организации финансовых пирамид Лапшову грозит 8 лет лишения свободы

Сегодня прошли судебные прения по делу владельца ООО «Интер-инвест» Станислава Лапшова. Его обвиняют в организации финансовых пирамид.

Гособвинение просит о 8 годах лишения свободы в колонии общего режима. Адвокат Андрей Житлов не согласился с требованиями, заметив, что его подзащитный признает, что обманул людей с умыслом. Но, со слов адвоката, сделано это было только после того, как в компании «Интер-инвест» начались сложности.

Как утверждает Житлов, при создании ООО цели обманывать вкладчиков не было, что, в свою очередь, утверждает гособвинение. В связи с этим адвокат просит смягчить наказание до 5 лет лишения свободы, передает корреспондент «Реального времени».

По версии следствия, Лапшов организовал «финансовую пирамиду», жертвами которой стали более 1 тысячи человек из Татарстана, а также Брянской, Орловской, Липецкой областей и Воронежа, у которых было похищено более 254 млн рублей. Им обещали дивиденды до 144% годовых. Свои деньги они приносили в помещение на первом этаже многоэтажного жилого дома на проспекте Ямашева, 29. Офис работал под вывеской известной микрофинансовой структуры «Финансист». Затем стали открываться филиалы в других городах. Клиентам предлагалось сразу несколько программ: «Ознакомительная» на два месяца под 10%, «Доверительная» до 4 месяцев с вкладом, не превышающим 500 тысяч рублей, и «Партнерская программа» сроком на один год, со ставкой 12% в месяц и неограниченной суммой вклада. Первоначально клиенты действительно получали выплаты, но это делалось лишь для того, чтобы они привлекали своих знакомых.

Летом 2014 года офисы компании в Казани и в других городах закрылись. По версии следствия, Лапшов присвоил собранные деньги. В числе обманутых вкладчиков оказалось много пенсионеров.