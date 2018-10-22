В Казани стартовал суд над экс-капитаном «Рубина» по делу финансовой пирамиды «РОСТ»

В Вахитовском районном суде Казани стартовал судебный процесс по уголовному делу об организации финансовой пирамиды «РОСТ». Пострадавшими от деятельности организации стали более 3,5 тыс. человек. Ущерб составил более 1,4 млрд рублей.

Перед судом по делу предстали экс-капитан «Рубина» Сергей Харламов, который был медийным лицом пирамиды, а также основатель пирамиды Андрей Макаров, его сестра Наталья и еще четыре соучастника, говорится в сообщении прокуратуры РТ.

В зависимости от роли и степени участия им предъявлены обвинения в мошенничестве, легализации преступных доходов и организации преступного сообщества и участия в нем.



Отмечается, что организация насчитывала 40 филиалов в 23 регионах страны.

Напомним, окончательное обвинение семерым фигурантам дела было предъявлено еще в феврале 2016 года, но ознакомление с материалами растянулось на 2,5 года. За время ареста Сергей Харламов успел написать книгу.

