Разработки будущего: кто создает новые продукты для «Нижнекамскнефтехима»

Фото: Олег Тихонов

Работать на опережение — это цель сотрудников научно-технологического центра НКНХ. Ученые не только способны «предугадывать будущее» и разрабатывать технологии на перспективу, но и удовлетворять потребности заказчиков по улучшению качества товара. О финансовых преимуществах импортозамещения и экологических проектах — в материале, посвященном Всемирному дню науки.

«Качество нашего продукта не уступает лучшим зарубежным аналогам»

Разработка новых марок или усовершенствование имеющихся продуктов предприятия — все это задачи научно-технологического центра «Нижнекамскнефтехима». По сути, это собственная научная база — такой обладают единицы промышленных предприятий, поэтому подразделение является уникальным не только для Татарстана, но и в некоторых областях — для России.

Лаборатория при химкомбинате Нижнекамска появилась в 1966 году. В 60—70-е гг. нефтехимическое предприятие активно развивалось, поэтому ученые проводили много исследований и разрабатывали методики, которые внедрялись в производство. Позже специалисты начали разрабатывать новшества и патентовать свои изобретения, таким образом постепенно лаборатория превратилась в управление по разработке и внедрению научно-исследовательских работ, которое в 1997 году получило статус научно-технологического центра.

Лаборатория при химкомбинате Нижнекамска появилась в 1966 году. Фото предоставлено НКНХ



В начале двухтысячных годов ученые начали разрабатывать новую продукцию для НКНХ. Первым стал галобутилкаучук, который используется при производстве бескамерных шин и медицинских изделий. Тогда этот каучук выпускали только американская компания Exxon и немецкая Bayer, но благодаря специалистам научно-технологического центра в 2004 году «Нижнекамскнефтехим» выпустил пробную партию нового продукта, который завоевал мировой рынок.

Сотрудники научно-технологического центра не только работают над новыми марками, но и улучшают имеющиеся. К примеру, для каучука СКД-Н ученые разработали основной компонент катализатора — неодеканоат неодима, что позволило уйти от использования импортного катализатора и снизить себестоимость продукта. Для галобутилкаучука создали и наладили производство растворителя, для завода пластиков — компонент катализатора —концентрированный триизобутилалюминий, который заменил дорогие импортные аналоги.

— Качество нашего научного продукта не уступает лучшим зарубежным аналогам. Причем это продукт из области металлоорганической химии, что считается высшим пилотажем в нашей области, — добавил директор научно-технологического центра Ахтям Амирханов.

По словам директора НТЦ Ахтяма Амирханова, качество научного продукта не уступает лучшим зарубежным аналогам. Фото предоставлено НКНХ



В научно-технологическом центре работают и над новыми марками пластиков, так как они являются вторым по объему выпуска продуктом ПАО «Нижнекамскнефтехим». Только в линейке полипропилена предприятие выпускает минимум 15 марок — большинство из которых были разработаны и внедрены при участии сотрудников научно-технологического центра. Среди последних разработок — сополимеры пропилена с этиленом. Один из этих материалов используется для упаковки и детских игрушек, второй служит в качестве верхнего термосвариваемого слоя биаксиально-ориентированных пленок.

— Что касается полиэтилена, то за прошедший год была разработана новая марка РЕ5118NM, которая сразу получила положительные отзывы. Пленки, полученные из данного полиэтилена, обладают высокой стойкостью к проколу и прочностью на растяжение, а также хорошими свойствами по свариваемости. Одна из наших успешных разработок — это марка полиэтилена РЕ6146КМ, используемая для изоляционных покрытий газо- и нефтепроводов. Наш материал широко применяется в проектах «Транснефти», «Роснефти», «Лукойла» и других крупных компаний. Марка очень востребована, поэтому каждый год объем ее потребления удваивается, — рассказал Ахтям Амирханов.

Мини-завод для разработки новых марок

От начала разработок до отгрузки товара может пройти несколько лет. Проект обычно имеет следующие стадии: сначала в НТЦ идут лабораторные эксперименты, затем разработка дорабатывается на пилотной установке опытного цеха НТЦ, а после этого уже проводят опытно-промышленные испытания на заводе. В случае получения успешных результатов проект выходит на стадию коммерциализации.

— В нашем опытно-промышленном цехе функционирует ряд установок, на которых можно отрабатывать новые и совершенствовать существующие технологии. Это уникальная промышленная площадка является звеном между лабораторными испытаниями и промышленным производством. К примеру, одна из установок представляет собой мини-завод из девяти «цехов», где можно осуществлять все процессы, начиная от подготовки сырья и заканчивая получением полимера, — объяснил директор научно-технологического центра.

Каждый год на опытно-промышленной установке отрабатывают технологию получения как минимум двух новых марок каучуков. Фото Романа Хасаева



На таком мини-заводе ученые могут разрабатывать и улучшать технологии получения практически любых растворных каучуков. За час установка может выпустить 10 кг каучука, что достаточно для производства опытных партий.

— Каучуки, полученные на опытной установке, испытываются у конечных потребителей. Каждый год на опытно-промышленной установке мы отрабатываем как минимум технологию получения двух новых марок каучуков, — сказал Ахтям Амирханов.

Наука на страже экологии

Задача сотрудников научно-технологического центра — совершенствовать не только продукцию, но и решать экологические вопросы. Ужесточение природоохранного законодательства требует сокращать выбросы в атмосферу, сбросы в сточные воды и максимально утилизировать отходы. Поэтому при разработке технологий специалисты отдают предпочтение процессам с минимальным воздействием на окружающую среду, а в перспективе планируют и вовсе создать безотходные производства.

Сейчас специалисты научно-технологического центра принимают активное участие в реконструкции биологических очистных сооружений. Идет второй этап этих работ, во время которого строят установки для очистки газовых выбросов. С участием специалистов НТЦ проводились также опытно-промышленные испытания эффективной технологии, которая позволит очищать паро-газовые испарения от химзагрязненных сточных вод, имеющих специфический запах.

Сейчас специалисты научно-технологического центра принимают активное участие в реконструкции биологических очистных сооружений. Фото предоставлено НКНХ



— Во время пилотных испытаний была определена наиболее оптимальная технология очистки, испытанная далее на пилотной установке. В ходе испытаний подобраны оптимальные условия и определена конструкция газоочистной установки. Установка работает по принципу биофильтрации. Очистка воздуха от присутствующих загрязнений производится специально подобранными микроорганизмами. Так, при пилотных испытаниях, которые прошли в этом году в рамках реконструкции биологических очистных сооружений, нам удалось достичь заданной степени очистки парогазовых испарений от органических загрязнений — рассказал директор научно-технологического центра Ахтям Амирханов.

Таким образом, деятельность НТЦ связана со всеми производствами «Нижнекамскнефтехима»: это и разработка и освоение новых видов и марок каучуков и пластических масс, расширение сырьевой базы для получения полимеров, реконструкция биологических очистных сооружений, разработка и усовершенствование систем оборотного водоснабжения и многое другое, что позволяет нашему предприятию быть в авангарде нефтехимической промышленности страны.

Всего за годы работы научно-технологического центра благодаря участию ученых ПАО «Нижнекамскнефтехим» получил 423 патента на изобретения и 65 на полезные модели.

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