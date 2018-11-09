Адвокат: «Роберт Мусин не совершил никаких сделок по выводу своего имущества»

Сторона защиты экс-главы «Татфондбанка» не видит нарушений в безвозмездной передаче квартиры на Тельмана дочерям ответчика

Сегодня в Казани продолжился судебный спор за семейное гнездо Мусиных — элитную квартиру в 520 «квадратов» рядом с поселком нефтяников. Иск об оспаривании безвозмездной передачи квартиры Робертом Мусиным его дочерям подало АСВ, ведь в результате этих действий, по мнению истца, экс-банкир нанес вред кредиторам. В свою очередь, ответчик с этим не согласен и акцентирует внимание на том, что никакого вреда не причинено, а квартира на Тельмана — единственное жилье четы Мусиных. Подробности — в материале «Реального времени.

АСВ пришло за квартирой Мусина

Роберт Мусин 22 февраля 2017 года подарил в равных долях квартиру площадью 520 квадратных метров на Тельмана и стояночное место двум своим несовершеннолетним дочерям, что теперь АСВ пытается оспорить в Арбитражном суде РТ. Истец считает, что на момент заключения оспариваемой сделки Мусин отвечал признакам неплатежеспособности, что подтверждает определение о включении в реестр требований кредиторов ООО «Аида и Д».

— Также указанная сделка была совершена в отношении дочерей должника, то есть прямых родственников, что говорит о том, что они не могли, являясь законными представителями, которые заключали данную сделку, не знать о цели заключения данной сделки и вреде, который был причинен данной сделкой. То есть произошло уменьшение стоимости имущества должника, и в результате совершения сделки кредиторы утратили возможность удовлетворения своих требований за счет данного имущества, — заявила представитель конкурсного кредитора ТФБ по доверенности Татьяна Ерохина.

Еще одним основанием, дающим право просить о признании сделки недействительной, представитель истца назвала тот факт, что заключена она была в период подозрительности, то есть ее совершили в течение трех лет до признания должника банкротом.

Представитель финансового управляющего Роберта Мусина Ольга Литвинова поддержала требования ТФБ.

Роберт Мусин 22 февраля 2017 года подарил в равных долях квартиру площадью 520 квадратных метров на Тельмана и стояночное место двум своим несовершеннолетним дочерям



Ответчик: сделка не повредила кредиторам

Следить за процессом по апартаментам четы Мусиных в суд пришли пострадавшие клиенты ТФБ, они вместе с несколькими журналистами заняли все свободные места в зале. Некоторые из «погорельцев» воспринимали происходящее с откровенным скепсисом и не могли удержаться от комментариев в ходе судебного заседания. Дошло до того, что после выкриков из зала о том, что Мусин поднаторел и его махинации продолжаются, судье Ильдару Нафиеву пришлось сделать присутствующим замечание.

К этому времени слово взял представитель Мусина — Адель Губайдуллин. Он начал с оспаривания доводов истца о неплатежеспособности его клиента на дату совершения сделки.

— Данный факт не является доказательством платежеспособности по следующим основаниям. У ООО «Аида и Д» не было денежного требования к Мусину Роберту Ринатовичу на дату совершения сделки, — полагает ответчик.

Так, по его словам, судом установлено, что между экс-банкиром и обществом «Аида и Д» были заключены договоры купли-продажи ценных бумаг и по ним обязательств по уплате денежных средств не было, а была обязанность передать имущество — ценные бумаги. Губайдуллин акцентировал внимание на том, что компания обратилась с иском о взыскании долга 11 сентября 2017 года, 13 сентября Сабинский районный суд принял его в производство, и 26 октября он был оставлен без рассмотрения из-за несоблюдения досудебного порядка. В частности, адвокат уточняет: «Суд сказал, что денежных требований не может быть до того, пока эти договоры [купли-продажи ценных бумаг] существуют».

Продолжая, Губайдуллин рассказал, что ООО «Аида и Д» направило уведомление о расторжении договора только 30 октября 2017 года, а получены на почте они были 6 ноября. Уже после этого компания обратилась в Арбитражный суд о включении их требований в реестр кредиторов.

— Таким образом, на момент совершения сделки не имелось неисполненных денежных обязательств у должника, и, соответственно, не было кредиторов, чьи права могли быть ущемлены данной сделкой и вред которым мог быть причинен, — заявил представитель Роберта Мусина.

Губайдуллин рассказал, что компания обратилась с иском о взыскании долга, Сабинский районный суд принял его в производство, и 26 октября он был оставлен без рассмотрения из-за несоблюдения досудебного порядка. Фото sabinsky.tat.sudrf.ru



Экс-банкиру больше негде жить

По мнению ответчика, то, что экс-банкир переписал квартиру на дочерей, в принципе не могло причинить вред имущественным правам кредиторов.

— Должник имеет сказать в данном случае следующее: его семья состоит из пяти человек: он, супруга и три дочери, две из них — несовершеннолетние. Все они проживают в городе Казани, дочери, те, что 2010 года рождения, посещают школу в городе Казани с самого первого класса. Школа в шаговой доступности. Иного недвижимого имущества, где он мог бы проживать со своей семьей, у должника не имеется — у него это единственная квартира в городе Казани, где он может жить со своей семьей и несовершеннолетними детьми, — представил второй довод юрист.

Кроме того, по мнению стороны должника, сделка с заинтересованными лицами, то есть с его родными, не свидетельствует о сокрытии имущества от кредиторов и наличии в действиях Мусина умысла причинить вред кредиторам. По его мнению, в принятии решения нужно также учитывать Семейный кодекс РФ, согласно которому родители обязаны воспитывать детей и обеспечить им получение общего образования, а это значит, что Мусин вправе до их совершеннолетия проживать в квартире детей. Ну а по закону о банкротстве такое имущество не может быть взыскано, заметил Губайдуллин.

Ну и, завершая свое выступление, юрист добавил, что всего в суде рассматриваются две сделки Мусина, совершенные в предбанкротный период, — по квартире и факту дарения 1/3 доли гаража Регине Зыковой.

— И на этом все. То есть я хочу сказать, что мой доверитель не совершил никаких сделок по выводу своего имущества, кроме тех, которые были заявлены в данном случае в суде, — сказал представитель Мусина. Клиенты ТФБ, услышав это, не выдержали — по залу поползли смешки.

Представитель Роберта Мусина ходатайствовал об отложении рассмотрения дела, суд ходатайство удовлетворил. Фото Ирины Плотниковой

Как Роберт Мусин «нищим» стал

Закончив с доводами, представитель Роберта Мусина ходатайствовал об отложении рассмотрения дела — потому что у них «не было возможности» получить справку из школы, где учатся несовершеннолетние обладатели престижной недвижимости, и потому что сторона ответчика хотела бы получить хотя бы письменное заключение органов опеки и попечительства о том, как будут соблюдаться права детей. Суд ходатайство удовлетворил и постановил также предоставить финансовому управляющему опись имущества должника и ряд других документов.

В определенный момент, когда судья уточнил, что, получается, у Роберта Мусина в собственности нет пригодного для проживания жилья, из зала снова пошли смешки и саркастические высказывания по поводу «нищего» экс-предправления банка. Устав их игнорировать, представитель ответчика Адель Губайдуллин попросил суд обратить внимание на поведение слушателей на процессе. Двое самых активных из них, услышав это, демонстративно встали и с шумом покинули зал. Остальные пострадавшие клиенты банка, неоднократно присутствовавшие на других заседаниях по ТФБ, предпочли, как всегда, действовать в рамках установленных в суде правил и обменивались своими впечатлениями и мнениями позже, после окончания заседания.

В коридоре суда представитель финансового управляющего Роберта Мусина Ольга Литвинова высказала свое мнение относительно доводов ответчика. Юрист полагает, что факт дарения единственного жилья выступает совсем не в пользу Мусина, поскольку такая сделка просто нелогична.

— Когда Мусин начинает это жилье раздавать, неважно кому, естественно, это уход от ответственности. А мотивация тем, что он передал детям… Ну и что, если бы он передал как спонсорскую помощь, мы бы что, назад не вернули? Вернули бы. Если сделка недействительна, по ней все возвращается обратно, — отметила собеседница издания.

В исход дела в пользу АСВ юрист верит слабо, но отмечает, что ранее были случаи, когда суд обязывал ответчика продать дорогое жилье и приобрести подешевле, а вырученные средства направить в конкурсную массу.