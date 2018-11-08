29 юных ГТОшек: как в казанском детсаду награждали физкультурников-отличников

Сегодня 29 выпускников детского сада №9 Авиастроительного района Казани получили золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Свои первые испытания ГТО дети прошли в конце февраля. Тогда более 30 воспитанников старших групп в возрасте от 6 лет приняли участие в ставшем уже традиционным в республике фестивале «Юные ГТОшки». Состязательная программа включает в себя обязательные челночный бег 3х10 м, сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами и поднятие туловища из положения лежа на спине. За выполнение нормативов дети получают золотой, серебряный или бронзовый знак отличия ГТО. Кроме спортивных состязаний программа фестиваля включает в себя и творческий конкурс.

