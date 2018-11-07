«Крик души» Зураба Церетели: в Казани появился памятник Рудольфу Нуриеву

Сегодня в Казани, в сквере у Татарского государственного академического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, открыли первый в России памятник выдающемуся артисту балета, балетмейстеру Рудольфу Нуриеву.



В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, автор скульптуры Зураб Церетели.

Зураб Церетели отметил, что он «радостно работал и создавал» эту скульптуру. «Это мой крик души», — заявил скульптор.