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«Крик души» Зураба Церетели: в Казани появился памятник Рудольфу Нуриеву

18:00, 07.11.2018
«Крик души» Зураба Церетели: в Казани появился памятник Рудольфу Нуриеву Фото: tatarstan.ru

Сегодня в Казани, в сквере у Татарского государственного академического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, открыли первый в России памятник выдающемуся артисту балета, балетмейстеру Рудольфу Нуриеву.

В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, автор скульптуры Зураб Церетели.

Зураб Церетели отметил, что он «радостно работал и создавал» эту скульптуру. «Это мой крик души», — заявил скульптор.

Видео Камиля Исмаилова
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