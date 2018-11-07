В Казани открылся новый гипермаркет сети «Карусель»

Магазин в новой концепции расположился на Оренбургском тракте

Фото: Ринат Назметдинов

150 новых рабочих мест, 20 тысяч наименований товаров, 400 единиц собственной продукции и энергосберегающие технологии — в Татарстане на днях был открыт пятый по счету магазин «Карусель». Компания ответственно подходит к каждому региону присутствия и уделяет особое внимание поддержке местных производителей.

«Важно экономить время покупателей»

2 ноября в Казани официально начал работу новый гипермаркет «Карусель». Магазин площадью 4 320 квадратных метров расположился на Оренбургском тракте между «Леруа Мерлен» и ТЦ «Порт». Для компании, основателя X5 Retail Group, гипермаркет стал пятым в республике магазином «Карусель».

— Магазин обновил концепцию — гипермаркет разместился в отдельно стоящем собственном здании с небольшой торговой галерей, — рассказал на открытии операционный директор федеральной торговой сети «Карусель» Александр Мальчевский. Такой формат позволит посетителям сэкономить время, сосредоточившись непосредственно на покупках. Местоположение магазина также было выбрано неслучайно, по мнению Мальчевского, соседство с «Леруа Мерлен» позволит клиентам совершать покупки продовольственных и непродовольственных товаров в одном месте, без лишних перемещений. А для удобства посетителей предусмотрена вместительная стоянка на 220 парковочных мест.

В рамках разработки новой концепции «Карусель» обновила ценностное предложение клиенту — пересмотрена стратегия работы с ассортиментом и ценообразованием, кардинально изменен фирменный стиль и концепция внутреннего оформления гипермаркета.

— Наша задача — максимально быстро сориентировать клиентов в торговом зале, — пояснил Александр Мальчевский. На полках специальными стопперами выделены выгодные ценовые предложения, а также тематический ассортимент, то есть актуальные новинки рынка, фермерские и локальные продукты, товары для здорового питания и многое другое.

«Сладости и «кондитерка» — конек Казани»

В гипермаркете представлено более 20 тыс. наименований товаров, из которых около 2 тысяч — продукция местных производителей. Рассказывая об ассортименте, операционный директор федеральной торговой сети «Карусель» отметил, что сеть максимально учитывает потребительские предпочтения конкретного региона.

— Мы с уважением относимся к культуре Татарстана, знаем предпочтения жителей республики и стараемся отразить их в продукции, — обозначил Мальчевский. Так, в мясной гастрономии можно найти колбасы-халяль или колбасы из конины по рецептам местных производителей. На полках с молочной продукцией — часть ассортимента тоже из Татарстана. Среди хлебобулочных изделий имеются любимые татарские треугольники и элеши.

— Вообще хлебобулочные изделия, «кондитерка» и сладости — конек Казани, — заметил Александр Мальчевский. 80 процентов пирожных и тортов в «Карусели» производится в республике, а знакомые всем чак-чак и козинаки — полностью местного производства.

— Здесь есть много чего интересного. Каждый раз, приезжая в Татарстан, покупаю домой новую продукцию на пробу и угощаю близких, — поделился Мальчевский.





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В новом гипермаркете представлено 400 наименований товаров собственного производства, в том числе салаты, горячие блюда, десерты ручной работы, горячий хлеб и лепешки. А, чтобы покупателям было удобнее, в торговом зале работает кафетерий, где можно выпить горячий напиток и перекусить.

Правда, есть категории, где представленность татарстанских производителей не такая массовая и есть к чему стремится. По словам Мальчевского, сегодня есть хорошая возможность включиться в ассортимент в трех нишах — замороженная рыба, пиво и йогурты.

Инновации, контроль и новые рабочие места

Первая свая новой «Карусели» была забита в декабре прошлого года. Весь процесс строительства занял 11 месяцев. Инновационный магазин предполагает и инновационные технологии — в гипермаркете используется освещение, которое экономит потребление электричества, — конкретизировал Александр Мальчевский.

Также торговая сеть постепенно отказывается от использования бумаги, размещая энергосберегающие цифровые панели вместо бумажных носителей. В зоне овощей и фруктов сеть использует стандарт HACCP, который контролирует свежесть товаров.

— Мы соблюдаем всю холодную цепочку поставок гастрономии с момента загрузки на территории поставщика до выкладки товара на прилавок, — сообщил Мальчевский.

Торговая сеть «Карусель», кроме основной функции — обеспечивать продуктами население, несет не менее важную — трудоустройство местных жителей. Благодаря новому гипермаркету, в республике появилось 150 рабочих мест. Это преимущество не оставили без внимания и местные власти, которые оценили масштабы нового магазина на торжественном открытии.

— Новые рабочие места, определенно, радуют, — подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер. — Кроме того, открытие нового гипермаркета создает большие преимущества для местных производителей, — заметил он.

Деловая часть открытия завершилась торжественным перерезанием красной ленты и перетекла в праздник для покупателей и сотрудников магазина. Новый гипермаркет «Карусель» распахнул двери жителям татарстанской столицы.





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