Назаров проиграл Цулыгину даже на кулаках — в битве тренеров Уфа была сильнее

«Салават Юлаев» в Нижнекамске был сильнее по всем фронтам

Нижнекамцы продолжили чередовать хорошие игры с плохими, а «Салават Юлаев» в лице главного тренера удивил многих. После удачного матча с «Ак Барсом» «Нефтехимик» почему-то снова не смог набрать ход, а вот уфимцы наконец-то прервали серию неудачных встреч. О том, как прошло очередное «малое» татаро-башкирское дерби, — в материале «Реального времени».

Нестабильность нижнекамцев проявляется во всем

«Нефтехимик» наверняка получил большой заряд эмоций после предыдущего матча с «Ак Барсом». Там была и переполненная арена, и ретро-атмосфера, и специальная форма, и самое главное — победа. Казалось бы, с таким эмоциональным багажом нижнекамцам набирать и набирать бы ход дальше на всех фронтах. Но уже игра с «Салаватом Юлаевым» стала своеобразным холодным душем. На трибунах было довольно много свободных мест, в первом же периоде начались проблемы с трансляцией из Нижнекамска, а хвалебные отзывы о работе в соцсетях, которых удостоился клуб после предыдущей игры, разбились о работу официального сайта. Там в превью к матчу с уфимцами команда из Татарстана словно откатилась лет на двадцать назад и опубликовала стихотворение болельщика, в котором вопрос присутствия рифм стоял не менее остро, как то, кто же займет место в воротах в очередной игре.

Напомним, что в предыдущей игре сверхудачно вышел на замену Андрей Макаров. Матч против «Ак Барса» стал для 25-летнего вратаря лишь четвертым в сезоне, но именно его удачные действия по ходу встречи и в серии послематчевых бросков предопределили итоговый результат. Победа позволила нижнекамцам удержать восьмое место в Восточной конференции с 26 очками после 24 игр, но уже в игре против «Салавата Юлаева» подопечные Назарова вновь дали повод для серьезной критики.

«Салават Юлаев» приехал в Нижнекамск в удручающем настроении



Уфимцам пора смотреть в таблицу

«Салават Юлаев», в свою очередь, приехал в Нижнекамск в удручающем настроении. Уфимцы уступили «Торпедо» со счетом 1:3, впервые в нынешнем чемпионате проиграв три матча подряд. 16 сентября «Нефтехимик» уже обыгрывал «Салават» в Уфе. Все это вкупе с невезением и изматывающим календарем не давало поводов для кардинального изменения ситуации прямо сейчас. Очевидно, что Цулыгин и компания, как ни одна команда в лиге, ждут уже паузы в календаре, чтобы одновременно отдохнуть и поработать над ошибками первой трети регулярного чемпионата.

Кстати, вот так быстро и незаметно «треть сезона» превращается в «первую половину сезона». Все клубы КХЛ уже в ноябре перевалят за отметку половины проведенных матчей в «регулярке», и «Салавату Юлаеву» непременно стоит обращать внимание и на этот момент. Уже пора смотреть в таблицу и внимательно изучать календарь второй половины, прикидывая возможные последствия. До матча с «Нефтехимиком» уфимцы находились аж на седьмой строчке. Правда, имея отрыв в пять очков от нижнекамского клуба и его восьмой позиции.

Легионерский сюрприз

Но больше всего сейчас говорится о легионерах Уфы. Они уже почти месяц не могут забить в равных составах. Полтора месяца не может отличиться и лучший бомбардир «юлаевцев» — Линус Умарк. Набрал только одно очко за последние пять игр самый результативный защитник команды — Филип Ларсен.

— Кажется или легионеры слишком незаметны для лидеров команды? — такой вопрос на послематчевой пресс-конференции с «Торпедо» застиг Николая Цулыгина врасплох.

— Если по сезону, по тем играм, которые выиграли, так не кажется. Последние матчи у них где-то не очень получаются. Но это связано не только с ними, со всей командой. Если они играют чуть хуже, то другие должны выходить на лидерские позиции и выигрывать. Мы же не должны постоянно побеждать за счет легионеров. Они забивали в большинстве, а при игре в равных составах все изучили их и против них выставляют игроков, которые не дают играть, — такой ответ главного тренера «Салавата Юлаева» не вызывал дополнительных вопросов.

Если они играют чуть хуже, то другие должны выходить на лидерские позиции и выигрывать. Мы же не должны постоянно побеждать за счет легионеров



Вопросы появились уже перед игрой с «Нефтехимиком». Цулыгин решил удивить вообще всех, наверное, даже самих легионеров, и разбил их звено. В тройке с Вячеславом Основиным и Дмитрием Кугрышевым вышел Линус Умарк. Тему Хартикайнен сыграл с Антоном Бурдасовым и Петром Хохряковым, а Йоонас Кемппайнен — в третьей тройке с Артемом Федоровым и Егором Дубровским. А пропускали матч Владимир Ткачев, который никак не может начать стабильно приносить пользу, а также защитник Захар Арзамасцев, недавно вернувшийся после травмы.

Ход Цулыгина сработал

Назаров удивлять никого не стал и выпустил в стартовом составе голкипера Андрея Макарова, который в итоге провел далеко не лучший матч в своей карьере. Грубых ошибок вратарь «Нефтехимика» не допустил, но и говорить о головокружительных спасениях, как в предыдущей игре с «Ак Барсом», уже не приходилось. По сути, первый же серьезный бросок по его воротам в матче и привел к голу: Антон Бурдасов, в отличие от легионеров, продолжает держать марку.

После такого оглушительного начала Назаров громко выругался, а его команда начала играть совсем не по счету, предложив уфимцам довольно вязкий хоккей. Цулыгин оказался к этому готов, и вообще, по Николаю Леонидовичу было заметно, насколько для него важен именно этот матч. Он очень хотел победить и не уходить на перерыв с четырьмя поражениями подряд, поэтому сделал акцент в игре на максимальную строгость в обороне. Легионерские перестановки в звеньях по большому счету отошли на второй план, так как быстрый гол позволял чувствовать себя комфортно, и никакого дополнительного напряжения для команды и тренера не было.

Все самое интересное в этой игре началось с середины второго периода. Сначала после серии безуспешных атак защитник «Нефтехимика» Николай Тимашов сыграл грязно против нападающего гостей Артема Федорова. Тот при входе в зону соперника получил удар плечом в спину и врезался в борт. Игрок «Нефтехимика» получил дисциплинарный штраф до конца игры, а «Салават Юлаев» стал злее не только в хоккейном плане.

Мелкие колкости со стороны обеих команд переросли в масштабную драку



Гиматов не стал добивать «Нефтехимик»

В третьем периоде счет по броскам в створ ворот был 19:5 в пользу хозяев, но в итоге обе команды забросили по две шайбы. Да, «Нефтехимик» заметно прибавил в атаке, очень хотел выиграть, но уфимцы не просто этого хотели, но и знали, что нужно для этого сделать. И от своего плана не отступали. Даже когда Ильдар Шиксатдаров сравнял счет, «Салават Юлаев» еще три-четыре смены продолжал делать широкие раскаты с подключением защитников в атаку. И одно из таких подключений дало результат — Павел Коледов забил с передач Линуса Умарка и Станислава Гареева. После голевого броска защитник даже заглянул за спину вратарю, удостоверившись, что гол действительно был — 1:2.

Ну а ровно через минуту точен был Йоонас Кемппайнен, который неплохо смотрелся в звене с Федоровым и Дубровским. Забивал третью шайбу «Салавата» он, правда, уже с передачи все того же Умарка. За 22 секунды до конца игры «Нефтехимик» одну шайбу отыграл, но не это событие стало самым ярким в третьей двадцатиминутке.

Мы уже писали, что после удаления Тимашова «Салават Юлаев» стал злее. Нижнекамцы с таким тренером, как Андрей Назаров, по умолчанию являются «злой» командой, готовой отстаивать честь в любой потасовке. На 56-й минуте ее ожидаемо развязал игрок «Нефтехимика». Мелкие колкости со стороны обеих команд переросли в масштабную драку. Глеб Семенов вызвал на бой Эдуарда Гиматова, и тот с удовольствием вызов принял. Сначала Глебу удались два неплохих точных попадания, но Эдуард ответил сразу тремя мощнейшими и точнейшими ударами, отправив Семенова в партер. Добивать нижнекамца уфимец не стал и с чувством полного удовлетворения покатился в штрафной бокс. В это время развязалась еще одна драка, менее масштабная: помахали кулаками Бикмуллин и Гареев, но там вовремя подключились судьи, остановив бой и выписав обоим по пять минут штрафного времени.

В итоге 2:3 по заброшенным шайбам и точным ударам в драке — поражение «Нефтехимика» на всех фронтах.

Андрей Лопата, фото vk.com/h.c.neftekhimik