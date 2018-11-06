Плач о манкуртах

В Камаловском театре перенесли на сцену прозу Чингиза Айтматова

Фото: Ринат Назметдинов

В эти дни на сцене ТГАТ им. Г. Камала проходят премьерные показы спектакля «И дольше века длится день» по роману Чингиза Айтматова в постановке Ильгиза Зайниева. И это уже не первое обращение театра к прозе Айтматова. Подробности — в материале «Реального времени».

Первый роман Айтматова

Камаловский театр не впервые обращается к философской прозе Чингиза Айтматова. В свое время одним из популярных спектаклей в репертуаре был «Тополек мой в красной косынке» с блистательной Шахсенем Асфандияровой в одной из главных ролей. Долго держалась на афише, став одной из культовых постановок, айтматовская «Плаха» в постановке Дамира Сиразиева.

Ильгиз Зайниев, драматург и режиссер, естественно, сам делал инсценировку романа Айтматова, написанного автором на русском языке. «И дольше века длится день», первый роман писателя, был создан Айтматовым в 1980 году и увидел свет в популярнейшем тогда журнале «Новый мир», что сразу же обеспечило ему огромную читательскую аудиторию. Пожалуй, Айтматов одним из первых поднял запретную в то время в СССР по идеологическим причинам тему исторической памяти.

«И дольше века длится день» — это строчка из стихотворения Пастернака, в принципе, она раскрывает фабулу романа, его действие (с отсылками в прошлое) развивается в течение одного дня, когда главный герой пытается похоронить своего друга. Но эта сюжетная линия не исчерпывает содержание романа.



Позже «И дольше века длится день» начал выходить под названием «Буранный полустанок». У крошечного поселка на железной дороге, описанного Айтматовым, есть прототип — полустанок Торетам недалеко от космодрома Байконур. И это место отчасти можно считать культовым, вблизи него похоронен шейх Торе-баба, потомок Чингизидов.

Белые шары, подвешенные к потолку, — как далекие планеты, как намек на бесконечный космос



Вечная зима

Сценограф Сергей Скоморохов выстраивает на сцене монохромный мир — черное и белое. Вечная зима, вечный снег, вечный буран, который заметает. Белые шары, подвешенные к потолку, — как далекие планеты, как намек на бесконечный космос. Гигантские округлые колючки несет ветер из степи. Жизнь на полустанке однообразна и нелегка.

Ильгиз Зайниев опустил некоторые сюжетные линии из романа Чингиза Айтматова, выделив главную — историю Едигея, плавно уведя ее к тому основному, ради чего автор и писал роман, — к разговору о памяти, о принадлежности к роду, к тому страшному, кем можно стать, потеряв память.

Спектакль развивается как бы в двух пластах — в настоящем и прошлом, и Едигея играют два актера — Ильдар Хайруллин и Алмаз Бурганов (Едигей в молодости), так же, как и многих других персонажей. Умер Казангап (Ильдус Ахметзянов и Алмаз Сабирзянов), решено похоронить его на старом кладбище. И пока люди идут длинным путем, Едигей словно вспоминает свою жизнь, в которой Казангап сыграл решающую роль. Казангап и в романе, и в спектакле — один из его нравственных центров.

Каждый эпизод из жизни Едигея — это история вполне бытовая, но с большим нравственным отсылом. И все замыкается в результате на притче о манкуртах, о людях, которые потеряли память. Попавших в плен превращали в нелюдей, надевая им на голову кожу верблюда, которая, высыхая под палящим солнцем, сжимала череп, и человек или умирал, или становился ненормальным, забыв всю предыдущую жизнь. Становился манкуртом, слово это после выхода романа Айтматова стало нарицательным.

Каждый эпизод из жизни Едигея — это история вполне бытовая, но с большим нравственным отсылом

Когда похоронная процессия приближается к старому кладбищу, оказывается, что путь к нему закрыт, там стоит охрана и протянута колючая проволока. На месте кладбища собираются строить новый микрорайон. То есть целый пласт памяти, историю многих родов пустят под бульдозер, превратив целые поколения в манкуртов. Какая знакомая для нашей страны ситуация!

И здесь и ритм, и цветовая гамма спектакля меняются, возникает словно спектакль в спектакле. В этом новом спектакле на авансцене двое — мать и сын. Найман-Ана (Алсу Гайнуллина) находит сына, ставшего манкуртом. Но он не помнит ни мать, ни отца, ни род, к которому принадлежал, и убивает Найман-Ану. Эпизод длится всего пять-шесть минут, материал роли минимален, но Алсу Гайнуллина, в игре которой есть и ласка, и тоска по сыну, и отчаяние, достигает подлинного трагизма.

Спектакль, украшением которого стала выразительная музыка Эльмира Низамова, тем не менее о том, что воля человека и его нравственная сущность могут помочь ему остаться Человеком и не стать манкуртом. Жить по совести и быть одним из звеньев своего рода. Что в результате и делает Едигей — Ильдар Хайруллин. А тема манкуртов не теряет своей актуальности в наши дни, когда исчезают целые улицы в старых городах, когда нивелируется национальная идентичность и за родной язык приходится бороться. А слово «патриот» часто путают со словом «националист».

1 / 23 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов