В России лекарства могут подорожать на 10% в 2019 году

В 2019 году стоимость лекарств в России может повыситься в среднем на 10%.

Цены вырастут на импортные и отечественные препараты, сообщили в Аптечной гильдии и подтвердили участники рынка и эксперты.

Подорожание связано с ростом курса валют, повышением НДС, исчерпанием российскими аптеками имеющихся запасов фармпродукции, а также тем, что во многих из отечественных препаратов используются импортные компоненты.

Кроме того, производители могут включить в стоимость фармпрепаратов свои предстоящие затраты на оборудование для маркировки, пишут "Известия".

С 2020 года продавцы обязаны размещать на упаковках лекарственных средств двухмерный код, позволяющий определить дату и место выпуска препарата, а также срок его годности. Мера вводится в целях исключения контрафактной продукции из аптек.

При этом стоимость лекарств, которые входят в перечень жизненно необходимых и важных, скорее всего, повышена не будет.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2018 года закупки льготных лекарств в России упали на 20%.