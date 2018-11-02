Бизнесу полегчало. Россия поднялась в Doing Business, но недостаточно высоко

В новом рейтинге она заняла 31-ю строчку вместо 20-й, на которую рассчитывал Владимир Путин

Россия заняла 31-е место в рейтинге Doing Business, сдвинув с этой строчки Францию. Позиции страны в рейтинге ежегодно укрепляются: с 2011 года она поднялась почти на 90 строчек. Однако майский указ Владимира Путина предусматривал, что прогресс будет быстрее: в 2018 году Россия должна была занять 20-е место. Эксперты, с которыми поговорило «Реальное время», считают, что войти в топ-20 не так уж сложно, другое дело, что продвижение в рейтинге не всегда говорит о реальном улучшении бизнес-климата.

Подвинуть Францию

Всемирный банк опубликовал рейтинг Doing Business—2019 — ежегодный доклад о состоянии деловой среды в 190 странах. Россия с предыдущего года поднялась в нем на 4 позиции и заняла 31-е место, потеснив оттуда Францию, которая сейчас уступает России одну строчку. Коэффициент легкости ведения бизнеса в России составил 77,37 (для сравнения: у лидера рейтинга — 86,59, у аутсайдера — 20,04).

По оценкам Всемирного банка, России удалось достичь прогресса сразу по ряду критериев: упростить получение разрешений на строительство и сократить время ожидания, повысить эффективность и удешевить процесс подключения к электросетям, усовершенствовать механизм приема документов на экспорт. Тем не менее общий коэффициент легкости ведения внешней торговли за год почти не изменился. Не изменился он и по показателю защиты прав миноритарных собственников бизнеса.

Первое место в рейтинге третий раз подряд заняла Новая Зеландия. Фото Stug.stug / commons.wikimedia.org



Первое место в рейтинге третий раз подряд заняла Новая Зеландия. В первую десятку вошли (по порядку) Сингапур, Дания, Гонконг, Южная Корея, Грузия, Норвегия, США, Великобритания и Македония. По сравнению с прошлым годом изменений в топ-10 практически не произошло, кроме того, что оттуда выбыла Швеция. Аутсайдером Doing Business стало Сомали. Вверху по соседству с ним расположились Эритрея и Венесуэла.

Все 4 государства БРИКС улучшили общий показатель легкости ведения бизнеса. Суммарно Бразилия, Россия, Индия и Китай поднялись в рейтинге на 19 пунктов. Во всех этих экономиках наблюдается прогресс в плане доступности электроэнергии, везде проведены реформы, упрощающие внешнеэкономическую деятельность.

В целом за последние 2—3 года все крупные развивающиеся рынки (Китай, Индия, Нигерия, ЮАР, Индонезия, Россия) принимают на себя обязательства по осуществлению программных реформ, отмечает руководитель консультативной группы Всемирного банка по проведению реформ Сильвия Солф: «Тот факт, что они делают это, является знаменательным событием».

Реформы прошли незаметно

Повышение позиции России в Doing Business было одной из целей первого майского указа Владимира Путина. Согласно указу, в 2015 году Россия должна была попасть на 50-ю строчку рейтинга, а в 2018-м — на 20-ю. Несмотря на то что с тех пор Россия прибавила 89 позиций (в Doing Business—2012 она находилась на 120-м месте), контрольные точки не сошлись. Так, в рейтинге 2015 года она была лишь на 62-м месте, 2016-го — на 51-м. 20-е место, на которое рассчитывал Путин, в нынешнем рейтинге занимает государство Маврикий.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин остался не совсем доволен оценкой России. По его словам, с учетом проведенных в последние годы реформ справедливее было бы поставить ее на 18-е место. «Есть большое количество реформ, которые мы сделали в 2017—2018 годах, которые еще Всемирным банком не признаны. Они должны еще повариться для того, чтобы быть учтены», — заявил министр журналистам.

Он добавил, что Минэкономразвития ведет свой собственный расчет: «Мы понимаем, где бы мы были, если бы все реформы, которые, по нашему мнению, объективно проведены и уже влияют реально на административные процедуры, — если бы они учитывались».

Тем не менее, по словам Орешкина, цель войти в топ-20 стран остается, над этим предстоит работать. «И задел под это уже во многом есть. Но при этом на инвестиционный климат смотреть нужно шире. И не только с точки зрения административных процедур, но и в целом, в широком смысле этого слова», — сказал министр.

«Благоприятный климат — это отношение к бизнесу на всех уровнях»

Юрий Симачев из Института прикладных экономических исследований РАНХиГС считает, что задача по вхождению в топ-20 рейтинга «достаточно решаемая», если государство прикладывает к этому политический и организационный ресурс.

Однако продвижение в рейтинге не обязательно говорит об улучшении деловой среды: «Нет прямой и немедленной связи между позицией страны в Doing Business и деловыми настроениями, привлекательностью для инвестиций. Наряду с сокращением барьеров, временных издержек на те или иные процедуры (а именно на это в рейтинге обращается основное внимание) есть более важные аспекты. Они связаны с предпринимательскими настроениями, с качеством государственного управления. Благоприятный бизнес-климат — это не только издержки по ведению бизнеса, это отношение к бизнесу на всех уровнях».

По словам Симачева, некоторые тезисы Всемирного банка можно назвать спорными. Например, авторы рейтинга указывают на позитивные изменения в налоговом поле, в то время как в реальности есть «определенное, пусть и небольшое, движение в обратную сторону»: «Как показывают исследования, снижение налогов далеко не всегда стимулирует инвестиционную активность, но вот повышение налогов — точно дестимулирует».