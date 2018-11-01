Татарстанский симфонический «достиг равновесия»

В Казани продолжается международный фестиваль «Конкордия»

В ГБКЗ им. С. Сайдашева накануне прошел третий концерт международного фестиваля современной музыки им. С. Губайдулиной «Конкордия». И снова в его рамках прозвучала мировая премьера одного из сочинений и три первых исполнения произведений в Казани. Подробности — в материале «Реального времени».

К гармонии

Анна Поспелова, молодой московский композитор, выпускница Московской консерватории, привезла в Казань свое сочинение, написанное в 2012 году, но по какой-то причине до сих пор не исполняемое. Анна назвала его Equilibrio, что в переводе на русский означает «Равновесие». Поспелова — финалистка конкурса молодых композиторов «Другое пространство», где на суд жюри представлялись сочинения для симфонических оркестров.

Можно предположить, что пригласив Анну Поспелову с ее сочинением для участия в международном фестивале «Конкордия», художественный руководитель феста, главный дирижер и художественный руководитель ГСО РТ Александр Сладковский справедливо решил дать слово молодому поколению композиторов, тому поколению, что творчески сформировалось уже в новом веке. Он же сам дирижировал оркестром во время исполнения сочинения Поспеловой, и это, к сожалению, было вчера единственным появлением маэстро на сцене.

Пятнадцатиминутное сочинение Анны Поспеловой, как его трактует Александр Сладковский, — это своего рода маятник. Он качается от отчаяния — к надежде, от света — к тьме, от зла — к добру. И в какой-то момент достигается равновесие, то есть гармония. Она хрупка, ее легко разрушить, но она есть. Поиск гармонии, ее трудное обретение — это одна из постоянных тем в творчестве Александра Сладковского.

Музыка Поспеловой сложна и проста одновременно, она окажется понятной, если принять ее образную систему, которую так наглядно демонстрирует татарстанский симфонический, ведомый по этому сложному пути маэстро.

Александр Сладковский справедливо решил дать слово молодому поколению композиторов



Польский акт

Александра Сладковского за пультом сменил дирижер Гавриэль Гейне, американец по происхождению, но при этом выпускник Московской консерватории, стажировавшийся затем в консерватории Санкт-Петербурга и бывший одним из последних учеников легендарного Ильи Мусина. Гейне — один из ведущих дирижеров Мариинского театра, в качестве приглашенного дирижера он сотрудничает со многими ведущими оркестрами мира.

Помимо мировой премьеры Анны Поспеловой, в программе вчерашнего концерта была музыка двух столпов современного польского симфонизма — Кшиштофа Пендерецкого и Витольда Лютославского. Первый, кстати, год назад гастролировал в Казани по приглашению маэстро Сладковского.

Концерт Лютославского для виолончели с оркестром, написанный по заказу Королевского филармонического общества, был посвящен Мстиславу Ростроповичу. Композитор во время его написания часто обращался к музыканту за советами, поэтому мятежный дух Ростроповича, любившего нарушать каноны, словно заключен в этом концерте, написанном сложным музыкальным языком. Кстати, это сочинение Витольда Лютославского Ростропович часто исполнял.

На вчерашнем концерте партию виолончели исполнила Анастасия Кобекина, конечно, солировать в исполнении сочинения, посвященного самому Ростроповичу, — это и сложно, и ответственно. Но Кобекина, лауреат многочисленных международных конкурсов, тем не менее продемонстрировала очень тонкую интеллектуальную игру. Концерт Лютославского вчера был исполнен в Казани впервые.

Александра Сладковского за пультом сменил дирижер Гавриэль Гейне



Еще двух интересных музыкантов услышала казанская публика во время исполнения двойного концерта для скрипки и альта Кшиштофа Пендерецкого. Это Михаил Почекин (скрипка) и Иван Почекин (альт) — представители молодого, но уже громко заявившего о себе поколения скрипачей.

Концерт Пендерецкого, написанный к юбилею венского Музикферайна (где, кстати, некоторое время назад с успехом гастролировал ГСО РТ и маэстро Сладковский), — это и диалог, и музыкальная дуэль двух инструментов. Яркая, образная, захватывающая. Как, впрочем, и вся музыка этого польского классика нового времени. И концерт Пендерецкого тоже впервые был исполнен в Казани.

И наконец, сочинение необычное, которое можно сравнить, если мы вспомним об изобразительном искусстве, с произведениями Александра Родченко и Варвары Степановой. Это исполняемый вчера в Казани впервые симфонический эпизод «Завод. Музыка машин» Александра Мосолова. Такой музыкальный конструктивизм, когда музыканты оркестра — словно детали гигантской машины. Не страшного купринского «Молоха», а чего-то ритмичного и даже завораживающего.

Третий концерт в рамках «Конкордии» был задуман художественным руководителем фестиваля, очевидно, как некий диалог поколений. Поколений разных, но говорящих на одном языке. И ГСО РТ сделал этот язык понятным публике.