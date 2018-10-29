УНИКС проиграл «битву сглазов» в Химках
Команда Прифтиса уступила во втором матче подряд
Обе команды на старте сезона получили довольно напряженный календарь. «Химки» ко вчерашнему матчу подходили пусть и не в лучшем физическом состоянии, но зато с максимальным настроем. УНИКС же отличает сбалансированная игра в любом составе, даже с рядом травмированных игроков, так что надежда на благоприятный исход все-таки оставалась. Но — не судьба. О том, как подопечным Прифтиса не удалось (65:78) добыть в Химках победу, — в материале «Реального времени».
Принципиальный октябрь
Казанцам в первый же игровой месяц Единой лиги ВТБ пришлось играть принципиальнейшие матчи. Сначала была «битва «Баскет-холлов» с краснодарцами, которую УНИКС выиграл на своей площадке в красивом волевом стиле, уступая по ходу третьей четверти десять очков. А под занавес октября команде Димитриса Прифтиса достались злые химчане.
— Мы мотивированы, потому что «Химки» серьезный соперник, который второй год подряд играет в Евролиге. Это уже такой принципиальный соперник с давних времен, — так Антон Понкрашов охарактеризовал химчан в разговоре с корреспондентом «Реального времени» пару дней назад.
Защитник УНИКСа Евгений Колесников разложил все по полочкам, рассказав, как нужно побеждать эти «Химки»:
— Они каждый год демонстрируют, что у них достаточно хорошо укомплектованная команда, длинная скамейка, много заменяемых игроков. Но основная игра у них строится, конечно, через одного игрока — Шведа. Пришли другие помогающие люди. Крокер, Ди Бост — первый номер, все иностранцы, которые могут забить из-за дуги. У них все умеют забивать трехочковые. В прошлом году такого не было. Так что нужно концентрироваться не только изнутри, но и на дуге. Это другая тактика и нужно по-другому готовиться. Соперник по сравнению с прошлым годом изменился, нужно по-другому тактически обороняться. Но, естественно, у них основную часть атак делает Швед. И дальше уже команда подстраивается под то, какие решения примет именно он. Так что наша основная задача — заставить его как можно больше уставать, вынуждать идти в неудобные для него позиции и делать тяжелые броски, вот и все. И самое основное: не дать им забить больше 80 очков. Потому что когда они забивают больше 80-ти, то чувствуют себя комфортно и, соответственно, имеют преимущество, — сказал Колесников.
«Битва сглазов»
Особой принципиальности конкретно этой встрече добавляли события прошлого сезона. Тогда УНИКС дважды выиграл у химчан в регулярном чемпионате, но самый главный матч, в полуфинале плей-офф в июне, проиграл. Там в нужный момент как раз включился Швед, и казанские игроки были просто наблюдателями очередной его феерии.
Та игра стала «битвой за Евролигу», которую «Химки» в этом году начали из рук вон плохо — с четырех поражений. Но все, кто видел хотя бы последнюю игру подмосковных баскетболистов на этой неделе в Милане, вряд ли могут их упрекнуть. Швед «тащил» команду, Сергей Моня здорово попал в концовке. Более того, при «минус один» последняя атака в концовке игры оставалась за химчанами, но реализовать ее они не сумели и снова проиграли всего одно очко.
УНИКС на этой неделе также проиграл в Кубке Европы на выезде. Но поражение от «Уникахи» в овертайме не было таким обидным. Тем более что казанцы ехали в Испанию без ряда травмированных игроков, а еще несколько играли с повреждениями разной степени. Прифтис ранее уже говорил то ли в шутку, то ли всерьез о так называемом сглазе, потому что травмы в один момент стали синонимом слова «УНИКС».
Но и «Химкам» с их немыслимыми поражениями в Евролиге в одно очко впору сетовать на фатальное невезение. Так что этот матч, в котором встречались две команды, еще не проигрывавшие в Единой лиге ВТБ в этом сезоне, было впору называть «битвой сглазов».
«Скамейки» УНИКСа хватило на полматча
«Химки» начали максимально банально — с трехочкового броска Шведа, который оказался неточным, но первые очки все равно набрали хозяева, удачно сыграв на подборе. Прифтис предсказуемо выставил стартовый состав с акцентом на защиту: Ндур — Локетт — Колесников — Хенри — Каймакоглу. На последнего у «Матч ТВ» почему-то не оказалось нужной графики игрока, и вместо Костаса на экране красовался «фантомас», наподобие того, что в начале сезона появлялся при представлении Александра Головина в трансляциях с участием футбольного «Монако».
В целом, со своими функциями УНИКС на старте матча справлялся — Швед не сильно выделялся, остальные химчане равномерно попадали лишь «свои» броски, а, например, Дженкинс за 28 минут игрового времени по итогам матча не набрал и очка. В концовке первого отрезка здорово сыграл Джамар Смит, несколько раз подряд накрыв дальние броски химчан.
Во второй четверти по-настоящему вошли в матч игроки со скамейки, в частности Артем Клименко, который провел довольно неплохую для себя игру. Казанцы заиграли веселее и даже несколько раз выходили вперед. У хозяев постепенно набирали ход Тони Крокер и Джордан Микки, а Швед пока только пристреливался. В середине десятиминутки запомнилась «трешка» Хенри из-под Зайцева. Этот бросок позволил УНИКСу сравнять счет — 25:25, но «Химки» раз за разом вырывались вперед и к середине игры вели три очка.
Все изменилось после перерыва. У «Химок» ожидаемо полетели трехочковые, Швед справлялся с плотной казанской защитой, а ответить подопечным Прифтиса оказалось нечем. Рывок хозяев 20:3 за 6 минут деморализовал УНИКС. Настоящим героем отрезка у хозяев стал Джордан Мики, сыгравший и эффектно и эффективно.
Восемьдесят очков «Химки» не набрали, но победили уверенно
Теперь давайте вспомним слова Колесникова о восьмидесяти очках соперника. «Химки» их не набрали, но все равно победили по счету и по игре очень уверенно. Химчан, как и в матче с «Миланом», в концовке вели вперед за собой уже не Моня со Шведом. А просто один Алексей Швед, настрелявший в итоге 24 очка.
УНИКС неплохо защищался стартовой пятеркой, а у игроков, выходивших на замену, в принципе шел бросок, но к концу игры у Прифтиса не получилось найти нужного баланса. Какая-то надежда появилась за две минуты до конца игры, когда Понкрашов забил «треху» с фолом, и отрыв сократился до минус десяти. «Химки» свою атаку не забили, но в ответной и у УНИКСа, как говорится, не полетело. Шансов, что подопечные Барцокаса повторят свой прошлогодний фейл, уже не было. Тогда, напомним, в матче в Казани «Химки» упустили перевес в одиннадцать очков всего за две последние минуты.
В итоге закономерная победа «Химок» — 78:65. Самыми результативными игроками у УНИКСа стали Джамар Смит и Эрик Макколум, набравшие по 12 очков. Кстати, отдельной интригой матча стало противостояние топовых греческих тренеров — Георгиоса Барцокаса и Димитриса Прифтиса. Они хорошо знали друг друга еще по чемпионату Греции, где неоднократно сходились в начале нулевых и оба получали звание «Лучшего тренера сезона». В прошлом сезоне Прифтис повел в этом противостоянии уже на российской земле со счетом 2:1, но вчерашним матчем Барцокас восстановил паритет.
Далее у УНИКСа трехматчевая домашняя серия, и есть все основания полагать, что поражений в ней уже не будет. В соперниках «ВЭФ» из Риги в матче Единой лиги ВТБ и «Скайлайнерс» и «Морнар» — в Кубке Европы.
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