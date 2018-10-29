УНИКС проиграл «битву сглазов» в Химках

Команда Прифтиса уступила во втором матче подряд

Фото: Ира Сомова, Единая лига ВТБ

Обе команды на старте сезона получили довольно напряженный календарь. «Химки» ко вчерашнему матчу подходили пусть и не в лучшем физическом состоянии, но зато с максимальным настроем. УНИКС же отличает сбалансированная игра в любом составе, даже с рядом травмированных игроков, так что надежда на благоприятный исход все-таки оставалась. Но — не судьба. О том, как подопечным Прифтиса не удалось (65:78) добыть в Химках победу, — в материале «Реального времени».

Принципиальный октябрь

Казанцам в первый же игровой месяц Единой лиги ВТБ пришлось играть принципиальнейшие матчи. Сначала была «битва «Баскет-холлов» с краснодарцами, которую УНИКС выиграл на своей площадке в красивом волевом стиле, уступая по ходу третьей четверти десять очков. А под занавес октября команде Димитриса Прифтиса достались злые химчане.

— Мы мотивированы, потому что «Химки» серьезный соперник, который второй год подряд играет в Евролиге. Это уже такой принципиальный соперник с давних времен, — так Антон Понкрашов охарактеризовал химчан в разговоре с корреспондентом «Реального времени» пару дней назад.

УНИКС отличает сбалансированная игра в любом составе, даже с рядом травмированных игроков, так что надежда на благоприятный исход все-таки оставалась



Защитник УНИКСа Евгений Колесников разложил все по полочкам, рассказав, как нужно побеждать эти «Химки»:

— Они каждый год демонстрируют, что у них достаточно хорошо укомплектованная команда, длинная скамейка, много заменяемых игроков. Но основная игра у них строится, конечно, через одного игрока — Шведа. Пришли другие помогающие люди. Крокер, Ди Бост — первый номер, все иностранцы, которые могут забить из-за дуги. У них все умеют забивать трехочковые. В прошлом году такого не было. Так что нужно концентрироваться не только изнутри, но и на дуге. Это другая тактика и нужно по-другому готовиться. Соперник по сравнению с прошлым годом изменился, нужно по-другому тактически обороняться. Но, естественно, у них основную часть атак делает Швед. И дальше уже команда подстраивается под то, какие решения примет именно он. Так что наша основная задача — заставить его как можно больше уставать, вынуждать идти в неудобные для него позиции и делать тяжелые броски, вот и все. И самое основное: не дать им забить больше 80 очков. Потому что когда они забивают больше 80-ти, то чувствуют себя комфортно и, соответственно, имеют преимущество, — сказал Колесников.

Защитник УНИКСа Евгений Колесников перед матчем разложил все по полочкам, рассказав, как нужно побеждать «Химки»



«Битва сглазов»

Особой принципиальности конкретно этой встрече добавляли события прошлого сезона. Тогда УНИКС дважды выиграл у химчан в регулярном чемпионате, но самый главный матч, в полуфинале плей-офф в июне, проиграл. Там в нужный момент как раз включился Швед, и казанские игроки были просто наблюдателями очередной его феерии.

Та игра стала «битвой за Евролигу», которую «Химки» в этом году начали из рук вон плохо — с четырех поражений. Но все, кто видел хотя бы последнюю игру подмосковных баскетболистов на этой неделе в Милане, вряд ли могут их упрекнуть. Швед «тащил» команду, Сергей Моня здорово попал в концовке. Более того, при «минус один» последняя атака в концовке игры оставалась за химчанами, но реализовать ее они не сумели и снова проиграли всего одно очко.

УНИКС на этой неделе также проиграл в Кубке Европы на выезде. Но поражение от «Уникахи» в овертайме не было таким обидным. Тем более что казанцы ехали в Испанию без ряда травмированных игроков, а еще несколько играли с повреждениями разной степени. Прифтис ранее уже говорил то ли в шутку, то ли всерьез о так называемом сглазе, потому что травмы в один момент стали синонимом слова «УНИКС».

Но и «Химкам» с их немыслимыми поражениями в Евролиге в одно очко впору сетовать на фатальное невезение. Так что этот матч, в котором встречались две команды, еще не проигрывавшие в Единой лиге ВТБ в этом сезоне, было впору называть «битвой сглазов».

Прифтис предсказуемо выставил стартовый состав с акцентом на защиту: Ндур — Локетт — Колесников — Хенри — Каймакоглу



«Скамейки» УНИКСа хватило на полматча

«Химки» начали максимально банально — с трехочкового броска Шведа, который оказался неточным, но первые очки все равно набрали хозяева, удачно сыграв на подборе. Прифтис предсказуемо выставил стартовый состав с акцентом на защиту: Ндур — Локетт — Колесников — Хенри — Каймакоглу. На последнего у «Матч ТВ» почему-то не оказалось нужной графики игрока, и вместо Костаса на экране красовался «фантомас», наподобие того, что в начале сезона появлялся при представлении Александра Головина в трансляциях с участием футбольного «Монако».

В целом, со своими функциями УНИКС на старте матча справлялся — Швед не сильно выделялся, остальные химчане равномерно попадали лишь «свои» броски, а, например, Дженкинс за 28 минут игрового времени по итогам матча не набрал и очка. В концовке первого отрезка здорово сыграл Джамар Смит, несколько раз подряд накрыв дальние броски химчан.

Во второй четверти по-настоящему вошли в матч игроки со скамейки, в частности Артем Клименко, который провел довольно неплохую для себя игру. Казанцы заиграли веселее и даже несколько раз выходили вперед. У хозяев постепенно набирали ход Тони Крокер и Джордан Микки, а Швед пока только пристреливался. В середине десятиминутки запомнилась «трешка» Хенри из-под Зайцева. Этот бросок позволил УНИКСу сравнять счет — 25:25, но «Химки» раз за разом вырывались вперед и к середине игры вели три очка.

В целом, со своими функциями УНИКС на старте матча справлялся — Швед не сильно выделялся



Все изменилось после перерыва. У «Химок» ожидаемо полетели трехочковые, Швед справлялся с плотной казанской защитой, а ответить подопечным Прифтиса оказалось нечем. Рывок хозяев 20:3 за 6 минут деморализовал УНИКС. Настоящим героем отрезка у хозяев стал Джордан Мики, сыгравший и эффектно и эффективно.

Восемьдесят очков «Химки» не набрали, но победили уверенно

Теперь давайте вспомним слова Колесникова о восьмидесяти очках соперника. «Химки» их не набрали, но все равно победили по счету и по игре очень уверенно. Химчан, как и в матче с «Миланом», в концовке вели вперед за собой уже не Моня со Шведом. А просто один Алексей Швед, настрелявший в итоге 24 очка.

УНИКС неплохо защищался стартовой пятеркой, а у игроков, выходивших на замену, в принципе шел бросок, но к концу игры у Прифтиса не получилось найти нужного баланса. Какая-то надежда появилась за две минуты до конца игры, когда Понкрашов забил «треху» с фолом, и отрыв сократился до минус десяти. «Химки» свою атаку не забили, но в ответной и у УНИКСа, как говорится, не полетело. Шансов, что подопечные Барцокаса повторят свой прошлогодний фейл, уже не было. Тогда, напомним, в матче в Казани «Химки» упустили перевес в одиннадцать очков всего за две последние минуты.

Какая-то надежда появилась за две минуты до конца игры, когда Понкрашов забил «треху» с фолом, и отрыв сократился до минус десяти



В итоге закономерная победа «Химок» — 78:65. Самыми результативными игроками у УНИКСа стали Джамар Смит и Эрик Макколум, набравшие по 12 очков. Кстати, отдельной интригой матча стало противостояние топовых греческих тренеров — Георгиоса Барцокаса и Димитриса Прифтиса. Они хорошо знали друг друга еще по чемпионату Греции, где неоднократно сходились в начале нулевых и оба получали звание «Лучшего тренера сезона». В прошлом сезоне Прифтис повел в этом противостоянии уже на российской земле со счетом 2:1, но вчерашним матчем Барцокас восстановил паритет.

Далее у УНИКСа трехматчевая домашняя серия, и есть все основания полагать, что поражений в ней уже не будет. В соперниках «ВЭФ» из Риги в матче Единой лиги ВТБ и «Скайлайнерс» и «Морнар» — в Кубке Европы.