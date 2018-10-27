Анхар Кочнева: «Бичом засушливого Ближнего Востока являются наводнения и сели»

Почему в Иордании произошла трагедия?

В Иордании произошла страшная трагедия — селевым потоком с моста смыло экскурсионный автобус. Десятки жертв, мост разрушен. Вместе с тем это бедствие вызвало некоторое недоумение у части россиян: откуда на Ближнем Востоке, отличающемся обилием пустынь, взяться селям. Ближневосточный журналист и колумнист нашего издания Анхар Кочнева в колонке, написанной для «Реального времени», объясняет, что подобные природные явления, как наводнения и сели, в регионе — не редкость.

Снесло половину моста вместе с автобусом

Мало кто из живущих в России может предположить, что одним из бичей засушливого Ближнего Востока являются… наводнения и сели. Однако, данные природные явления даже для данного региона вовсе не в диковинку. В минувшем июне я сама с двумя туристами из России была вынуждена преодолевать образовавшуюся на трассе гигантскую лужу дождевой воды. Вода доходила до середины двери машины. Все, что выпало в виде обильных осадков в горах, неслось вниз к морю, вдоль которого, собственно, и ехала наша машина. В селе, который был вызван этим же наводнением по другую сторону Ливанских гор, тогда погибла женщина: поток грязи ворвался в ее квартиру на первом этаже. Она просто задохнулась…

На днях сели стали причиной страшной трагедии в Иордании. Потоком воды и грязи снесло половину моста на трассе, связывающей Акабу (город на Красном море) и Мертвое море. Вместе с экскурсионным автобусом, в котором ехала большая группа школьников с четырьмя учительницами. На данный момент сообщается о 20 погибших (есть пропавшие без вести), среди которых тренер университетской команды. Он оказался на месте трагедии, пытался спасать гибнущих детей и сам стал жертвой этой природной катастрофы…

Разрушен мост, по которому можно было попасть с Мертвого моря в район Акабы. Видимо, пострадали расположенные к югу от Мертвого моря сельскохозяйственные территории (благодаря особенностям климата и почв там выращиваются очень вкусные помидоры). Уничтожены красивые ландшафты. В Иордании объявлен траур по погибшим.

В пустыне можно утонуть или замерзнуть

Я не слежу за подобными событиями специально. Однако подобные случаи (может быть, просто с меньшим количеством жертв) в той же Иордании — вовсе не редкость. То машину в пустыне смоет внезапно образовавшимся потоком. То туристы пропадут (летом несколько туристов погибло при сходных обстоятельствах в горах соседнего Израиля). Об одном из подобных случаев я даже написала 14 лет назад в своем путеводителе по Иордании. 8 апреля 1963 года внезапно ворвавшийся в ущелье Сик селевый поток унес жизни 28 человек — туристов из Франции и их гида-иорданца. После этого был заново расчищен древний набатейский водоотводный туннель (вероятно, его построили для того, чтобы предотвращать подобные трагедии в глубокой древности, 2000 лет тому назад...).

Да, в пустыне можно утонуть. Или замерзнуть: и в горах на полуострове Синай, и в Иордании, и в Ливане и даже в Саудовской Аравии периодически идет снег. С учетом особенностей климата, при котором от показаний термометра для понимания фактической температуры (по ощущениям) надо отнимать как минимум 5 градусов, ночные +7 превращаются в чуть ли не минусовую температуру. Короче, это ни разу не лето. Хотя и не Оймякон.

Отправляясь в осенне-зимний период в путешествия по Ближневосточному региону, помните, пожалуйста, об этом. Это как минимум убережет вас от спешной закупки теплых вещей по приезде в место проведения отпуска. И поменьше доверяйте комментариям на различных туристических форумах в стиле «я два раза там была и всегда в это время там было тепло и солнечно»: год на год не приходится.

Придется менять туристические маршруты

Собственно, с точки зрения матушки-природы ничего этакого не произошло. Место, где произошла трагедия — долина Арава (на арабском Вади Арава), — часть огромного разлома, который начинается на севере ливанской долины Бекаа и кончается где-то около Мозамбика и зовется Великим Африканским Рифтом (еще можно услышать название Сиро-Африканский разлом, это оно же). Вот, когда материки раскалывались, чтобы в итоге принять привычные нам сегодня очертания, она и образовалась. С точки зрения обычного человека, огромная такая щель в земле. В которую, что совершенно логично, всегда и чуть ли не с момента образования устремлялись водные потоки с получившихся при разломе гор.

#وش_تفكر_فيه_الان منظر مهيب نادر ما يتكرر في #السعودية عندما يلتقي السيل مع البحر و كأنه نهر جارف pic.twitter.com/rRN53a9CQd

— الجهني (@eed0299) 26 октября 2018 г.

Другое дело, что многие в Иордании сразу же после трагедии заговорили о коррупционной составляющей этой беды. О том, почему в регионе до сих пор стоят и не падают мосты, построенные еще во время османского владычества. То есть около ста лет тому назад. И падают в море вместе с детьми мосты, построенные не так давно. Кто отвечал за строительство этого проекта? А кто за его техническое состояние?

Сейчас в Иордании, да и во всем ближневосточном регионе все еще продолжается так называемый высокий сезон, когда сложно найти места в популярных отелях, нет свободного туристического транспорта и гидов для проведения экскурсий и везде толпы туристов. Теперь из-за разрушения моста многим из путешественников придется менять заранее распланированные маршруты. Когда будет восстановлено нормальное транспортное сообщение по пролегающей по живописному берегу Мертвого моря дороге, пока не понятно.

Анхар Кочнева, фото и видео anhar.livejournal.com