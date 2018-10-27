Анхар Кочнева: «Бичом засушливого Ближнего Востока являются наводнения и сели»
Почему в Иордании произошла трагедия?
В Иордании произошла страшная трагедия — селевым потоком с моста смыло экскурсионный автобус. Десятки жертв, мост разрушен. Вместе с тем это бедствие вызвало некоторое недоумение у части россиян: откуда на Ближнем Востоке, отличающемся обилием пустынь, взяться селям. Ближневосточный журналист и колумнист нашего издания Анхар Кочнева в колонке, написанной для «Реального времени», объясняет, что подобные природные явления, как наводнения и сели, в регионе — не редкость.
Снесло половину моста вместе с автобусом
Мало кто из живущих в России может предположить, что одним из бичей засушливого Ближнего Востока являются… наводнения и сели. Однако, данные природные явления даже для данного региона вовсе не в диковинку. В минувшем июне я сама с двумя туристами из России была вынуждена преодолевать образовавшуюся на трассе гигантскую лужу дождевой воды. Вода доходила до середины двери машины. Все, что выпало в виде обильных осадков в горах, неслось вниз к морю, вдоль которого, собственно, и ехала наша машина. В селе, который был вызван этим же наводнением по другую сторону Ливанских гор, тогда погибла женщина: поток грязи ворвался в ее квартиру на первом этаже. Она просто задохнулась…
На днях сели стали причиной страшной трагедии в Иордании. Потоком воды и грязи снесло половину моста на трассе, связывающей Акабу (город на Красном море) и Мертвое море. Вместе с экскурсионным автобусом, в котором ехала большая группа школьников с четырьмя учительницами. На данный момент сообщается о 20 погибших (есть пропавшие без вести), среди которых тренер университетской команды. Он оказался на месте трагедии, пытался спасать гибнущих детей и сам стал жертвой этой природной катастрофы…
Разрушен мост, по которому можно было попасть с Мертвого моря в район Акабы. Видимо, пострадали расположенные к югу от Мертвого моря сельскохозяйственные территории (благодаря особенностям климата и почв там выращиваются очень вкусные помидоры). Уничтожены красивые ландшафты. В Иордании объявлен траур по погибшим.
В пустыне можно утонуть или замерзнуть
Я не слежу за подобными событиями специально. Однако подобные случаи (может быть, просто с меньшим количеством жертв) в той же Иордании — вовсе не редкость. То машину в пустыне смоет внезапно образовавшимся потоком. То туристы пропадут (летом несколько туристов погибло при сходных обстоятельствах в горах соседнего Израиля). Об одном из подобных случаев я даже написала 14 лет назад в своем путеводителе по Иордании. 8 апреля 1963 года внезапно ворвавшийся в ущелье Сик селевый поток унес жизни 28 человек — туристов из Франции и их гида-иорданца. После этого был заново расчищен древний набатейский водоотводный туннель (вероятно, его построили для того, чтобы предотвращать подобные трагедии в глубокой древности, 2000 лет тому назад...).
Да, в пустыне можно утонуть. Или замерзнуть: и в горах на полуострове Синай, и в Иордании, и в Ливане и даже в Саудовской Аравии периодически идет снег. С учетом особенностей климата, при котором от показаний термометра для понимания фактической температуры (по ощущениям) надо отнимать как минимум 5 градусов, ночные +7 превращаются в чуть ли не минусовую температуру. Короче, это ни разу не лето. Хотя и не Оймякон.
#سيول_الاردن من تبوك pic.twitter.com/vj6RpsBvmu
— محمد البلوي (@wGnrAmPtq3XMcbz) 25 октября 2018 г.
Отправляясь в осенне-зимний период в путешествия по Ближневосточному региону, помните, пожалуйста, об этом. Это как минимум убережет вас от спешной закупки теплых вещей по приезде в место проведения отпуска. И поменьше доверяйте комментариям на различных туристических форумах в стиле «я два раза там была и всегда в это время там было тепло и солнечно»: год на год не приходится.
Придется менять туристические маршруты
Собственно, с точки зрения матушки-природы ничего этакого не произошло. Место, где произошла трагедия — долина Арава (на арабском Вади Арава), — часть огромного разлома, который начинается на севере ливанской долины Бекаа и кончается где-то около Мозамбика и зовется Великим Африканским Рифтом (еще можно услышать название Сиро-Африканский разлом, это оно же). Вот, когда материки раскалывались, чтобы в итоге принять привычные нам сегодня очертания, она и образовалась. С точки зрения обычного человека, огромная такая щель в земле. В которую, что совершенно логично, всегда и чуть ли не с момента образования устремлялись водные потоки с получившихся при разломе гор.
#وش_تفكر_فيه_الان منظر مهيب نادر ما يتكرر في #السعودية عندما يلتقي السيل مع البحر و كأنه نهر جارف pic.twitter.com/rRN53a9CQd
— الجهني (@eed0299) 26 октября 2018 г.
Другое дело, что многие в Иордании сразу же после трагедии заговорили о коррупционной составляющей этой беды. О том, почему в регионе до сих пор стоят и не падают мосты, построенные еще во время османского владычества. То есть около ста лет тому назад. И падают в море вместе с детьми мосты, построенные не так давно. Кто отвечал за строительство этого проекта? А кто за его техническое состояние?
Сейчас в Иордании, да и во всем ближневосточном регионе все еще продолжается так называемый высокий сезон, когда сложно найти места в популярных отелях, нет свободного туристического транспорта и гидов для проведения экскурсий и везде толпы туристов. Теперь из-за разрушения моста многим из путешественников придется менять заранее распланированные маршруты. Когда будет восстановлено нормальное транспортное сообщение по пролегающей по живописному берегу Мертвого моря дороге, пока не понятно.
Справка
Анхар Владимировна Кочнева — журналист, блогер.
- Автор статей, посвященных Ближнему Востоку, участник туристических форумов. С 1999 года работала турагентом в Сирии, Иордании и Ливане. Составила путеводители по Иордании и Каиру. С началом гражданской войны в Сирии работала координатором приезжавших в страну журналистских групп из СНГ.
- В октябре 2012 года была захвачена боевиками, находилась в плену 153 дня, затем сбежала. Об этом написала книгу «153+» (2018).
- Позже вернулась в Дамаск и продолжила работу в журналистской сфере.
- В настоящий момент проживает в Ливане.
- Публикации выходят на собственном сайте anhar.ru, на порталах jordanclub.ru, beirut.ru и в изданиях «АиФ», «Ридус», «Утро.ру» и других. Ведет блоги в «Живом журнале», Яндекс. Дзен. Колумнист «Реального времени».
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