Шаг в будущее: студенты устраиваются на «Нижнекамскнефтехим»

Фото: Артем Рябов

В новом учебном году градообразующее предприятие продолжило реализацию программы «Федеральная экспериментальная площадка». В сентябре 30 студентов Нижнекамского химико-технологического института на выпускном курсе трудоустроились на работу на НКНХ. Как им удается работать и продолжать обучение — в материале «Реального времени».

«Работа здесь — это уникальная возможность освоить все азы»

Совмещать учебу и работу по специальности — такая уникальная возможность есть у студентов Нижнекамского химико-технологического института, филиала КНИТУ. С 2001 года вуз сотрудничает с «Нижнекамскнефтехимом», с которым реализует проект «Федеральная экспериментальная площадка». Благодаря этому студенты выпускного курса могут трудоустроиться на предприятие и начать осваивать профессию на практике.

В программу попала Альфира Салямова, которая учится на четвертом курсе НХТИ. С началом учебного года девушка начала работать техником-конструктором в проектно-конструкторском центре.

— С первых минут стало понятно, что здесь трудятся профессионалы, которые несут высокую ответственность за качество выпускаемой рабочей документации. Работа здесь — это уникальная возможность освоить все азы, развить необходимые качества, чтобы стать инженером-конструктором. Здесь я хочу получить большой опыт, усовершенствовать навыки, а также повысить профессиональные и личностные качества, — поделилась планами студентка четвертого курса НХТИ Альфира Салямова.

В сентябре 30 студентов Нижнекамского химико-технологического института на выпускном курсе трудоустроились на работу на НКНХ. Фото: Артем Рябов



Точечный отбор кадров для работы на предприятии

Устроиться на работу на «Нижнекамскнефтехим» по этой программе можно только на выпускном курсе. Желающих попасть на градообразующее предприятие много, но каждый год берут только 30—40 человек — это студенты, которые обучаются на технологов, электриков, механиков и специалистов по автоматизации, средний бал которых выше четырех за три года обучения.

— Каждый год мы делаем заказ вузу по количеству специалистов. В этом году нам нужны были 30 сотрудников, и мы прописали, сколько человек нам необходимы и на какие специальности. На основании этого в НХТИ отобрали команду студентов. То есть мы знаем, что к нам придут специалисты, поэтому под них у нас есть готовые рабочие места, — объяснила инженер учебного центра «Нижнекамскнефтехима» Гульназ Гизятова.

— Мы разговариваем с каждым студентом и выясняем, что он хочет и что ему интересно. После того, как определяем область интересов, общаемся с представителями заводов и служб предприятия по каждому студенту. В результате студентов распределяют в разные места, то есть получается точечный отбор, — объяснили в вузе.

С начала реализации программы многие выпускники заняли ведущие позиции

Чтобы студенты совмещали работу с учебой, их переводят на вечернее отделение. Стажировка в ПАО «Нижнекамскнефтехим» идет десять месяцев, поэтому студентов принимают в штат: они сдают экзамен на разряд, в зависимости от уровня которого получают заплату. Для защиты диплома им предоставляют ученические отпуска, после которых они могут вернуться на предприятие, так как трудовой договор бессрочный.

За 17 лет реализации программы из 826 студентов 560 решили связать жизнь с предприятием. Фото: Олег Тихонов



— Они уже получили навыки работы и знают, хотят ли продолжать в этом направлении работать. Есть те, кто уходит, но очень многие остаются. Если посмотреть с 2001 года, когда мы начали реализовывать программу, то многие сейчас занимают ведущие должности. Эта программа помогает выпускникам решить вопрос с трудоустройством — конечно, после вуза их и так быстро разберут, но вопрос, куда и на какую работу, а это имеет большое значение, — объяснили в институте.

Если выпускникам «Федеральная экспериментальная площадка» помогает набраться опыта и снять проблему трудоустройства, то для предприятия это возможность подготовки ценных кадров. Это не только снимает вопрос поиска кадров, но и позволяет вырастить на предприятии специалистов «под заказ». Судя по результатам, проект успешен для обеих сторон: за 17 лет совместной работы из 826 студентов 560 решили связать жизнь с предприятием.

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