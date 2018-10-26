Когда наказание УЕФА мотивирует: «Рубин» на шаг ближе к еврокубкам

Казанцы вышли в четвертьфинал Кубка России, обыграв «Динамо»

Парадоксальная ситуация сложилась с отстранением «Рубина» от еврокубков по линии Fair Play. Наказание составлено так хитро, что казанский клуб сейчас даже больше мотивирован получить место в них по итогам сезона, чем до решения УЕФА. И Кубок России — одна из тропинок на пути к желаемому. О том, как «Рубин» при пустых трибунах сделал очередной шаг к финалу, обыграв «Динамо» (1:0), — в репортаже «Реального времени».

Как наказание УЕФА мотивирует «Рубин»

Прежде всего поясним тезис о возросшей мотивации и хитросплетениях санкций, наложенных на «Рубин» европейскими футбольными властями. Казанский клуб будет отстранен от еврокубковых турниров в том случае, если он пробьется в них по результатам чемпионата или Кубка России в течение двух ближайших сезонов. Наказание при этом однократное — то есть когда клуб выйдет в еврокубки (в течение двух ближайших сезонов) — тогда и будет дисквалифицирован. Таким образом, команде Бердыева необходимо завоевать право на еврокубки уже в этом сезоне, чтобы быстрее «отсидеть» наказание, не растягивая свое отсутствие в них более чем на один год.

И если не оглядываться на качество игры команды Бердыева, шансы «Рубина» уже в этом сезоне решить задачу достаточно высоки. По итогам 11-ти туров чемпионата РПЛ казанцы располагаются на седьмом месте, набрав столько же очков, сколько сразу три команды, расположившиеся выше в таблице — «Ростов», «Спартак» и «Локомотив». Да и от второго места отставание символическое — одно очко.

Как известно, еврокубковое место получает и обладатель (а при ряде условий финалист) Кубка России. Казанцы в нынешнем сезоне, пусть и со скрипом, добрались до 1/8 финала и в случае победы во вчерашнем матче против «Динамо» выходили уже в четвертьфинал на победителя пары: «Локомотив» — «Енисей». Фаворит этого противостояния — подопечные Юрия Семина — столкнулись с большими проблемами в этом сезоне.

— В команде обсуждается ситуация с дисквалификацией в еврокубках? — спросили журналисты после игры защитника «Рубина» Егора Сорокина.

— Нет, не обсуждаем в раздевалке. Каждый хочет занять высокое место, даже если мы не попадем в еврокубки. Настрой такой же, как и до решения УЕФА. Хотим выиграть каждый матч, — ответил игрок.



Команде Бердыева необходимо завоевать право на еврокубки уже в этом сезоне, чтобы быстрее «отсидеть» наказание

«Динамо» не до кубка — остаться бы в РПЛ

Тем более что и столичное «Динамо» пошло на серьезную ротацию во вчерашнем матче. У подопечных Хохлова игра с ЦСКА в рамках РПЛ уже в субботу, тогда как у «Рубина» со «Спартаком» — только в понедельник. К тому же по итогам 11-ти туров москвичи совершенно не обезопасили себя в борьбе за выживание. От стыков за право не вылететь из РПЛ динамовцев отделяет всего два очка, а от прямого вылета — три. Так что неудивительно, что на вчерашний матч главный тренер гостей Дмитрий Хохлов, помимо игроков ротации, выставил футболистов молодежного состава: хавбеков Москвичева, Евгеньева и форварда Липового. Все это нисколько не помешало наставнику бело-голубых до игры рассуждать о весенней части кубка страны, в которую еще надо попасть.

«Естественно, это внесет коррективы в зимнюю предсезонку, потому что, насколько я помню, кубковые матчи запланированы на 23—24 февраля. Конечно, это сдвинет сроки подготовки. Она уменьшится. Надо будет готовиться не к старту весенней части чемпионата, а к кубковой игре. Но начинать в феврале… Будет температура минус 20 — ну здорово. Будем играть при минус 20», — сказал тренер «Известиям».

Курбан Бердыев же на серьезную ротацию не решился. Лишь предоставил отдых голкиперу Ивану Коновалову, дав шанс другому новичку вратарского цеха Егору Бабурину. В остальном — полноценная основа, разбавленная центральным защитником Егором Сорокиным, который в последних матчах чемпионата место в старте потерял. Отвечая на вопрос журналистов после игры о возможной ротации перед очередным матчем РПЛ, Курбан Бердыев был лаконичен: «Времени для восстановления достаточно».

— Насколько тяжело будет готовиться к матчу против тренера, который только возглавил «Спартак»?

— Мы об этом пока не думаем. «Спартак» есть «Спартак» — серьезная, хорошая команда, — ответил Бердыев.

«Динамо» старалось, но оборона Бердыева почти не сбоила



«Спартак»? Зачем это Бердыеву — философски мудрому специалисту»?

Между тем имя главного тренера «Рубина» активно обсуждается в последние дни в связи с отставкой главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. По данным ряда федеральных СМИ, Бердыев входит в число кандидатов на освободившийся пост. Более того, проходила даже информация, что Бердыев уже провел переговоры с руководством «Спартака».

В правдивость таких разговоров, конечно, не верится. Легенда «Рубина» слишком много труда положил, чтобы вернуться в столицу Татарстана. На заданную тему выступали многие, в том числе и на страницах «Реального времени». Но точнее всех всю нелепость этих слухов объяснил агент ФИФА Владимир Абрамов в комментарии «День за днем».

«Курбан Бердыев — порядочный человек, у него подписан действующий контракт с другим клубом. Он разорвет с ним отношения и перейдет в «Спартак», в котором мечтает работать, что ли? Зачем ему это нужно? Это серьезный, продуманный шаг должен быть, обговоренный. Да, в 2016-м Курбан Бердыев вел длительные переговоры со «Спартаком» вместе с Константином Сарсания, который был его правой рукой и давал ему самые умные советы. «Спартак» — это очень специфический клуб, где рулит нефть и многие люди вокруг клуба, которые и определяют его политику. Но не главный тренер. В «Спартаке» все решает владелец. Ну плюс еще два десятка советников разных уровней. А к разуму футбола там никогда не прислушивались. Курбан Бердыев — философски сложившийся мудрый специалист, который такие вещи просто так не решает», — заявил агент.

Избалованный спортивными зрелищами казанский зритель вообще не особо жалует футбол, если это не ЧМ или, на худой конец, Кубок конфедераций. Фото автора



Футбол в Казани не жалуют, если это не ЧМ или КК

Добавить к этим словам в принципе нечего. Поэтому вернемся на футбольное поле «Казань Арены», трибуны которой не заполнились даже на четверть. Избалованный спортивными зрелищами казанский зритель вообще не особо жалует футбол, если это не ЧМ или, на худой конец, Кубок конфедераций. И никакой маркетинг это не изменит. Только красивая игра и приличный из года в год результат. А пока позднее начало (19.00), промозглая погода и рабочий день предсказуемо убили «посещалку» на корню.



Горстка зрителей увидела, как полурезервный состав «Динамо» практически не уступал в первом тайме «основе» «Рубина». Хотя первый острый момент создали хозяева, когда после исполнения штрафного Егор Сорокин имел две возможности забить в уже пустые ворота метров с шести, но оба раза попадал в защитников «Динамо». А на 28-й минуте практически зеркальную возможность упустили гости, с той лишь разницей, что у казанцев в роли спасителей выступили не только защитники, но и вратарь.

Сердар набрал в этом сезоне впечатляющую форму, забив в разных турнирах за сборную и «Рубин» в сумме 11 голов



Азмун разбушевался

Более высокое мастерство «Рубина» сказалось сразу после перерыва. Блестящей «закидухой» из глубины поля на Азмуна отметился Вячеслав Подберезкин. Иранец эффектно обработал мяч, качнул вратаря и пробил мимо него — 1:0. Сердар набрал в этом сезоне впечатляющую форму, забив в разных турнирах за сборную и «Рубин» в сумме 11 голов.

По такой игре стало понятно, что песенка «Динамо» спета. «Рубин» в этом сезоне пропускает чем дальше, тем меньше и очень неохотно. Так вышло и на этот раз. Конечно, «Динамо» старалось, но оборона Бердыева почти не сбоила. «Типичная кубковая игра. Тяжелая, как и предполагалось. Рады победе», — кратко прокомментировал матч наставник казанского клуба.

Подробнее «разобрал» игру защитник хозяев Егор Сорокин. «Хорошо, что выиграли, дотерпели. Главное — это результат. В целом, мы контролировали ход матча и его концовку, за исключением, разве что, последних пяти минут. Будем работать, исправлять ошибки. Важно, что прошли дальше», — заявил он.

Так или иначе, «Рубин» на один шаг приблизился к «забаненной» путевке в еврокубки через Кубок России. Теперь казанцам остается ждать своего соперника по четвертьфиналу — он определится 31 октября, когда столичный «Локомотив» примет на своем поле красноярский «Енисей». А пока в гости к «Рубину» в понедельник ожидают осиротевший после отставки Карреры «Спартак».

Артур Халилуллов, фото rubin-kazan.ru