Бунт стоил Владимиру Ульянову должности. Власти подминают под себя школьное питание в Ижевске

В администрации столицы Удмуртии говорят, что причины претензий к директору школы совсем иные

Скандал с возможной передачей некоторых школьных столовых в Ижевске на аутсорсинг федеральной компании получил продолжение. В городском управлении образования решили уволить директора школы, где родители заняли жесткую позицию по отношению к инициативам муниципалитета. Он, кстати, принимал участие в конкурсе на пост главы Ижевска. О том, как официально объясняет причины увольнения заместитель главы администрации города и чем недовольны родители школьников, — в материале «Реального времени».

«Это показательное увольнение, в назидание другим директорам»

В Ижевске не утихают страсти вокруг организации школьного питания и возможной передачи столовых на аутсорсинг компаниям из-за пределов Удмуртии. Восемь местных организаций долгое время обслуживают 99 школьных столовых, провели в них необходимый ремонт, замену оборудования. Остальные 12 школ питание обеспечивают самостоятельно, в штате имеются повара. Среди них школа №31, где родители подняли волну возмущения по поводу возможной передачи столовой для обслуживания некой федеральной компании.

«Школа №31 стала единственной, в которой администрация учреждения запустила открытое обсуждение этого вопроса с родителями. В результате — все присутствующие родители высказались против, так как не видят необходимости ломать то, что хорошо работает, полностью обеспечивает детей качественным питанием, приготовленном на сырье, а не на полуфабрикатах. С 2005 года в школьной столовой за счет вложений родителей ежегодно проводится ремонт, закупается новое оборудование и посуда. При этом из муниципального и республиканского бюджетов деньги на проводимые работы не выделяются. Теперь созданную родителями инфраструктуру предлагается отдать некоему бизнесу, который будет кормить детей привозной едой и использовать столовую для проведения банкетов и в других коммерческих целях», — рассказывают родители.

Родители учеников школы №31 подняли волну возмущения по поводу возможной передачи столовой для обслуживания некой федеральной компании. Фото izhlife.ru



В администрации Ижевска уверяют, что в вопросе обслуживания школьных столовых решения будут приниматься самими образовательными организациями с учетом мнений родителей. Однако на днях стало известно, что директора взбунтовавшейся школы Владимира Ульянова решили уволить. В управлении образовании подготовили соответствующий приказ, однако Ульянов ушел на больничный.

— Это показательное увольнение, в назидание другим директорам. До этого приказа нас открыто поддерживали директора других школ, родители из этих школ приходили к нам на собрания, готовили сбор подписей против передачи столовых. После новости о приказе, по просьбе своих директоров, нам стали звонить эти же родители и просить нигде не упоминать их учреждения, — рассказывает представитель родительского комитета СОШ №31 Дмитрий Выдрин.

Родители собирают подписи, чтобы Ульянова оставили директором школы.

«Претензии вообще не связаны никоим образом с организацией питания»

Однако в администрации Ижевска утверждают, что увольнение не связано с вопросом организации питания, претензии к руководителю — организационного характера.

— Во-первых, директор не уволен, насколько мне известно, он продолжительное время находится на больничном. А претензии, которые высказываются учредителем в адрес данного руководителя, вообще не связаны никоим образом с организацией питания и не могли быть связаны, — прокомментировал сложившуюся ситуацию и. о. заместителя главы администрации Ижевск по социальной политике Дмитрий Чистяков. — Здесь претензии системные, копившиеся, это взаимоотношения учредителя, школы и ее руководства. Это обычные процессы.

Дмитрий Чистяков утверждает, что увольнение не связано с вопросом организации питания, претензии к руководителю — организационного характера. Фото izh.ru



При этом Чистяков отметил, что решение по поводу организации питания в любом случае принимаются с учетом мнения родителей.

— Невозможно было в 31-й школе без согласования с родительским комитетом вводить или не вводить какие-то изменения в сфере питания, и руководство школы прекрасно об этом знало, как, собственно, все директора школ. Мы всем одинаково объясняли историю, но почему-то руководство 31-й школы не захотело это услышать, но мы знаем, что вопрос о переводе 31-й школы не стоял. Да, нам было интересно просчитать экономику, как мы сделали еще в 15—20 школах города, но ни в одной это не вызвало такой бурной реакции, — отметил Чистяков.

Он добавил, что в любом случае на качество питания в столовых перемены повлиять не должны, никто бургерами детей кормить не будет.

Уголовное дело и пикеты

Конкретные причины, по которым управление образование решили уволить Ульянова, Чистяков не назвал. Однако здесь стоит отметить, что в мае 2017 года директор школы был задержан по подозрению в присвоении чужого имущества. С мая по август 2017 года он находился под домашним арестом. При этом родители, уверенные в невиновности директора, в июле прошлого года провели пикет на Центральной площади с требованием вернуть Ульянова на работу в школу. По их словам, при нем значительно улучшилась работа образовательной организации, и они хотели, чтобы Ульянов сохранил должность.

Родители, уверенные в невиновности директора, в июле прошлого года провели пикет на Центральной площади с требованием вернуть Ульянова на работу в школу. Скрин видео youtube.ru



В мае 2018 года Первомайским районным судом Ижевска Ульянов был признан виновным в присвоении 110 тыс. рублей по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Судом установлено, что деньги, вверенные ему как руководителю учреждения, были похищены и потрачены по своему усмотрению. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.

15 октября Ульянов принял участие в конкурсе на пост главы Ижевска, однако его программа членов комиссии не впечатлила, но они спросили про уголовное дело. Ульянов пояснил, что 2 октября Верховный суд отменил приговор Первомайского суда и направил дело обратно в прокуратуру.

Связаться с Владимиром Ульяновым не удалось.