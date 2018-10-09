«Никто никогда социальное питание федералам не отдает»: местные игроки против планов властей Ижевска

В администрации столицы Удмуртии надеются на инвесторов для школьных столовых извне

Фото: Дарья Турцева

Местные операторы школьных столовых в Ижевске не видят смысла в привлечении на рынок федеральных компаний. Об интересе игроков из-за пределов Удмуртии к питанию ижевских школьников рассказал замглавы администрации города. Между тем, слухи о том, что их чад скоро будут кормить полуфабрикатами, обеспокоили родителей. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Поступают инвестиционные предложения»

Федеральные компании проявляют интерес к ижевским школьным столовым. В администрации города видят в этом хорошую возможность улучшить состояние пищеблоков и обеденных залов за счет привлеченных инвесторов, а вот родители школьников опасаются ухудшения качества питания.

На самом деле в настоящее время только в 12 общеобразовательных организациях Ижевска столовые содержатся за счет муниципалитета и имеют штатных поваров. 99 школьных столовых давно переданы на аутсорсинг специализированным организациям, которые и обеспечивают учащихся питанием.

— Все эти компании работают на территории города Ижевска. В то же время поступают инвестиционные предложения от крупных федеральных компаний, которые не только занимаются организацией питания школьников, но и берут на себя затраты по переоборудованию и ремонту школьных столовых, — рассказал на днях и.о. замглавы администрации Ижевска по социальным вопросам Дмитрий Чистяков.

— Это реальные инвестиции в инфраструктуру образовательной системы города. Пространство обеденного зала становится более комфортным, современным, а само помещение столовой можно использовать не только для приема пищи, но и для проведения различных мероприятий. Кроме того, благодаря электронным сервисам родители могут контролировать качество и калорийность пищи, которую потребляет их ребенок. В настоящее время мы рассматриваем предложения федеральных компаний, анализируем опыт других регионов, оцениваем, насколько это применимо для Ижевска, — считает он.

При этом в администрации города подчеркивают, что решение о передаче школьных столовых на аутсорсинг федеральным компаниям пока не принято. В соответствии с законом «Об образовании в РФ», организация питания учащихся возлагается на учреждение, осуществляющее образовательную деятельность. Школы в этом вопросе учитывают мнение родительских комитетов.

Особо отметили, что даже при смене организатора питания в школьных столовых будет организовано полноценное горячее питание на пищеблоках полного цикла. Качество продуктов и блюд из них приготовленных по-прежнему будет контролироваться специалистами Роспотребнадзора.

Родители, между тем, ранее высказывали опасения, что кормить в школах будут полуфабрикатами, доводимыми до готового состояния непосредственно в школьной столовой.

В соответствии с законом «Об образовании в РФ», организация питания учащихся возлагается на учреждение, осуществляющее образовательную деятельность. Фото Сергея Грачева (izhlife.ru)



«В Ижевске на самом деле одна из лучших организаций школьного питания»

Представители местных компаний, обеспечивающих школьников питанием, не понимают, ради чего приглашать в Ижевск организации из других регионов. По словам предпринимателя Андрея Фефилова, который работает в восьми школьных столовых, ряд предприятий Ижевска уже имели опыт по привлечению федеральных компаний, и он оказался неутешительным. Решать вопросы в оперативном режиме не удавалось.

— Я как местный организатор школьного питания плачу налоги в местный бюджет. Закупаем продукцию мы у местных производителей. Приготовление пищи происходит непосредственно в столовой. Федеральные компании приходят, чтобы зарабатывать деньги, а потому обычно арендуют одну большую столовую, на которой готовят полуфабрикаты и развозят их по другим точкам. Используют продукцию они, как правило, из других регионов, привозят их крупными партиями, — рассказывает Фефилов.

С ним согласен директор ООО «Манго 18» Ринат Латыпов, который работает на рынке общепита 25 лет и обеспечивает работу около 30 столовых в Ижевске.

— Никогда никто социальное питание не отдает федеральным компаниям, потому что родителям надо знать, кто кормит их детей. Но бога ради, пусть привозят, если им так нужно, — отмечает Латыпов. — Если бы из администрации города обратились к нам с просьбой помочь, как лучше организовать питание, как его оптимизировать, мы бы проработали варианты. Возможно, сейчас речь идет о тех 12 школьных столовых, которые до сих пор содержит муниципалитет, но я все равно не пониманию, зачем привлекать кого-то из другого региона. В Ижевске на самом деле одна из лучших организаций школьного питания. К нам приезжают изучать опыт из других регионов.

Он добавил, что организация питания устраивает и родителей, иначе они могли бы сменить компанию.

«Местные давно уже переоборудовали школьные пищеблоки»

По словам Андрея Фефилова, в Ижевске многие годы работают пять местных организаторов школьного питания. При этом они, как правило, обеспечивают также функционирование столовых на предприятиях и собственных кафе. Фефилова также удивили слова Чистякова о необходимости обновления оборудования школьных столовых.

— Местные организаторы школьного питания давно уже переоборудовали школьные пищеблоки. Мы отремонтировали водопровод, канализацию, вентиляцию, заменили освещение, приобрели новые столы и стулья для обеденных залов, обновили сами залы. При этом местные компании оказывают и спонсорскую помощь школам — ремонтируют классные комнаты, — отмечает предприниматель.

Это подтверждает и Ринат Латыпов. Школам не приходится вкладывать деньги в работу столовых, при этом работающие на этом рынке в Ижевске компании достаточно опытные и с профессиональным штатом. В возможности зайти на этот рынок компании извне с адекватной ценой он сомневается.

Школам не приходится вкладывать деньги в работу столовых, при этом работающие на этом рынке в Ижевске компании достаточно опытные и с профессиональным штатом. Фото izvestiaur.ru



В действительности попытки зайти в Удмуртию федеральные компании уже предпринимали. Так, в 2016 году школьным питанием в городе Можга хотела заниматься компания «Кейтеринбург» из Екатеринбурга. Представлять свои возможности сюда даже приезжал ее генеральный директор Андрей Гончаров. Однако против тогда выступили родители школьников, в результате пока питание обеспечивает местное муниципальное предприятие «Школьное питание».

Участники рынка не исключают, что и в Ижевск зайти со своим бизнесом намеревается тот же «Кейтеринбург». На недавнем инвестиционном совете у главы Удмуртии Александра Бречалова свой проект по организации междугородных автобусных перевозок представляла ГК Pro. В эту группу компаний входит и «Кейтеринбург». Не исключено, что родственные компании решили зайти в Удмуртию вместе. «Кейтеринбург» оставил запрос «Реального времени» без ответа.