«Никто никогда социальное питание федералам не отдает»: местные игроки против планов властей Ижевска
В администрации столицы Удмуртии надеются на инвесторов для школьных столовых извне
Местные операторы школьных столовых в Ижевске не видят смысла в привлечении на рынок федеральных компаний. Об интересе игроков из-за пределов Удмуртии к питанию ижевских школьников рассказал замглавы администрации города. Между тем, слухи о том, что их чад скоро будут кормить полуфабрикатами, обеспокоили родителей. Подробнее — в материале «Реального времени».
«Поступают инвестиционные предложения»
Федеральные компании проявляют интерес к ижевским школьным столовым. В администрации города видят в этом хорошую возможность улучшить состояние пищеблоков и обеденных залов за счет привлеченных инвесторов, а вот родители школьников опасаются ухудшения качества питания.
На самом деле в настоящее время только в 12 общеобразовательных организациях Ижевска столовые содержатся за счет муниципалитета и имеют штатных поваров. 99 школьных столовых давно переданы на аутсорсинг специализированным организациям, которые и обеспечивают учащихся питанием.
— Все эти компании работают на территории города Ижевска. В то же время поступают инвестиционные предложения от крупных федеральных компаний, которые не только занимаются организацией питания школьников, но и берут на себя затраты по переоборудованию и ремонту школьных столовых, — рассказал на днях и.о. замглавы администрации Ижевска по социальным вопросам Дмитрий Чистяков.
— Это реальные инвестиции в инфраструктуру образовательной системы города. Пространство обеденного зала становится более комфортным, современным, а само помещение столовой можно использовать не только для приема пищи, но и для проведения различных мероприятий. Кроме того, благодаря электронным сервисам родители могут контролировать качество и калорийность пищи, которую потребляет их ребенок. В настоящее время мы рассматриваем предложения федеральных компаний, анализируем опыт других регионов, оцениваем, насколько это применимо для Ижевска, — считает он.
При этом в администрации города подчеркивают, что решение о передаче школьных столовых на аутсорсинг федеральным компаниям пока не принято. В соответствии с законом «Об образовании в РФ», организация питания учащихся возлагается на учреждение, осуществляющее образовательную деятельность. Школы в этом вопросе учитывают мнение родительских комитетов.
Особо отметили, что даже при смене организатора питания в школьных столовых будет организовано полноценное горячее питание на пищеблоках полного цикла. Качество продуктов и блюд из них приготовленных по-прежнему будет контролироваться специалистами Роспотребнадзора.
Родители, между тем, ранее высказывали опасения, что кормить в школах будут полуфабрикатами, доводимыми до готового состояния непосредственно в школьной столовой.
«В Ижевске на самом деле одна из лучших организаций школьного питания»
Представители местных компаний, обеспечивающих школьников питанием, не понимают, ради чего приглашать в Ижевск организации из других регионов. По словам предпринимателя Андрея Фефилова, который работает в восьми школьных столовых, ряд предприятий Ижевска уже имели опыт по привлечению федеральных компаний, и он оказался неутешительным. Решать вопросы в оперативном режиме не удавалось.
— Я как местный организатор школьного питания плачу налоги в местный бюджет. Закупаем продукцию мы у местных производителей. Приготовление пищи происходит непосредственно в столовой. Федеральные компании приходят, чтобы зарабатывать деньги, а потому обычно арендуют одну большую столовую, на которой готовят полуфабрикаты и развозят их по другим точкам. Используют продукцию они, как правило, из других регионов, привозят их крупными партиями, — рассказывает Фефилов.
С ним согласен директор ООО «Манго 18» Ринат Латыпов, который работает на рынке общепита 25 лет и обеспечивает работу около 30 столовых в Ижевске.
— Никогда никто социальное питание не отдает федеральным компаниям, потому что родителям надо знать, кто кормит их детей. Но бога ради, пусть привозят, если им так нужно, — отмечает Латыпов. — Если бы из администрации города обратились к нам с просьбой помочь, как лучше организовать питание, как его оптимизировать, мы бы проработали варианты. Возможно, сейчас речь идет о тех 12 школьных столовых, которые до сих пор содержит муниципалитет, но я все равно не пониманию, зачем привлекать кого-то из другого региона. В Ижевске на самом деле одна из лучших организаций школьного питания. К нам приезжают изучать опыт из других регионов.
Он добавил, что организация питания устраивает и родителей, иначе они могли бы сменить компанию.
«Местные давно уже переоборудовали школьные пищеблоки»
По словам Андрея Фефилова, в Ижевске многие годы работают пять местных организаторов школьного питания. При этом они, как правило, обеспечивают также функционирование столовых на предприятиях и собственных кафе. Фефилова также удивили слова Чистякова о необходимости обновления оборудования школьных столовых.
— Местные организаторы школьного питания давно уже переоборудовали школьные пищеблоки. Мы отремонтировали водопровод, канализацию, вентиляцию, заменили освещение, приобрели новые столы и стулья для обеденных залов, обновили сами залы. При этом местные компании оказывают и спонсорскую помощь школам — ремонтируют классные комнаты, — отмечает предприниматель.
Это подтверждает и Ринат Латыпов. Школам не приходится вкладывать деньги в работу столовых, при этом работающие на этом рынке в Ижевске компании достаточно опытные и с профессиональным штатом. В возможности зайти на этот рынок компании извне с адекватной ценой он сомневается.
В действительности попытки зайти в Удмуртию федеральные компании уже предпринимали. Так, в 2016 году школьным питанием в городе Можга хотела заниматься компания «Кейтеринбург» из Екатеринбурга. Представлять свои возможности сюда даже приезжал ее генеральный директор Андрей Гончаров. Однако против тогда выступили родители школьников, в результате пока питание обеспечивает местное муниципальное предприятие «Школьное питание».
Участники рынка не исключают, что и в Ижевск зайти со своим бизнесом намеревается тот же «Кейтеринбург». На недавнем инвестиционном совете у главы Удмуртии Александра Бречалова свой проект по организации междугородных автобусных перевозок представляла ГК Pro. В эту группу компаний входит и «Кейтеринбург». Не исключено, что родственные компании решили зайти в Удмуртию вместе. «Кейтеринбург» оставил запрос «Реального времени» без ответа.
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