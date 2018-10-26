«Раньше мы думали, что собственная квартира — это нереально»

В Банке «Аверс» можно оформить ипотеку под 9% годовых

Фото: Максим Платонов

В Татарстане начали чаще брать ипотеку: за 9 месяцев количество сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 31,1%. В сентябре Центробанк поднял ключевую ставку, и эксперты не исключают, что она будет продолжать расти, поэтому приобрести жилье рекомендуют сейчас. В каком банке выгодно взять ипотеку — в материале «Реального времени».

Минимальная ставка в истории рынка недвижимости

Российский рынок недвижимости бьет рекорды: за 8 месяцев этого года российские банки выдали ипотечных кредитов на сумму в 1,8 трлн рублей. Это больше, чем было годом ранее, когда объем составил 1,1 трлн рублей. Специалисты объясняют такую динамику ростом спроса и повышенной заинтересованностью банков — в августе средняя ипотечная ставка по стране составила 9,42%, что является историческим минимумом.

«Другие банки мы даже не рассматривали, потому что здесь предлагают самую низкую ставку»

О собственном жилье семья Бояровых из Нижнекамска мечтала давно. Супруги с двумя детьми жили на родительской квартире и хотели обзавестись своей, но боялись, что ставки по ипотеке окажутся неподъемными. Все изменилось, когда Александра устроилась работать инженером-конструктором на «Нижнекамскнефтехим» и у нее появилась возможность получить квартиру по дополнительной программе для сотрудников группы компаний «ТАИФ». В декабре 2017 года она подала документы и в сентябре этого года получила ключи от собственной двухкомнатной квартиры.

— Раньше мы думали, что собственная квартира — это нереально, потому что за ипотеку банку нужно выплачивать огромные проценты и мы с этим не справимся. Но здесь очень хорошие условия и мы решились, — поделилась Александра Боярова.

Квартиру семья получила по дополнительной программе для сотрудников группы компаний «ТАИФ». Фото из семейного архива

Двухкомнатную квартиру в 49-м микрорайоне семья получила под 9% годовых. Такие условия Банк «Аверс» предоставляет для сотрудников группы компаний «ТАИФ» по ипотечной программе «Корпоративная».

— Другие банки мы даже не рассматривали, потому что здесь предлагают самую низкую ставку. Для оформления нужен небольшой пакет документов, который достаточно легко собрать. Вдобавок ко всему, очень удобная оплата — сумму автоматически списывают с карты каждый месяц, и я только проверяю сколько сняли, — продолжила Александра Боярова.

Квартиру семья получила по дополнительной программе для сотрудников группы компаний «ТАИФ». По ней предприятие выделяет работникам беспроцентный заем на первоначальный взнос, выплачивать который нужно только через 5 лет. Кроме этого, каждый месяц предприятие компенсирует 2% от внесенной суммы. То есть фактически, ипотека получается под 7% годовых.

За время реализации кредитной программы, для сотрудников группы компаний «ТАИФ» было выдано более 3 млрд рублей. Фото: Олег Тихонов



Новоселье в этом году справили и Гайнуллины: глава семейства Руслан Гайнуллин работает на «Казаньоргсинтезе», поэтому тоже смог воспользоваться ипотекой «Корпоративная» от Банка «Аверс».

— Мы с женой жили с мамой, а хотелось иметь свое жилье. Нам рассказали, что есть корпоративная ипотека в Банке «Аверс» — кроме того, что стоимость квадратного метра была невысокой, так еще и Банк предлагал выгодные условия. Это повлияло на выбор, — рассказал начальник смены цеха №1 производства диоксида углерода «Казаньоргсинтеза» Руслан Гайнуллин.

Кредитная программа «Корпоративная» действует для всех сотрудников группы компаний — по ней можно взять средства под 9% годовых до 30 лет. Фото: Олег Тихонов



На предприятии также действуют особые условия: работникам выделяют средства на первоначальный взнос и ежемесячно компенсирует 2% от внесенной сумму.

— Прежде чем взять ипотеку, мы, конечно, сравнивали условия с другими банками. Кроме этого, на заводе многие сотрудники раньше меня покупали квартиру и также проделали большую работу с выбором банка. Все пришли к выводу, что взять ипотеку в Банке «Аверс» — самый выгодный вариант, — рассказал Руслан Гайнуллин.

Кредит под 9% годовых сроком до 30 лет

Кредитная программа «Корпоративная» действует для всех сотрудников группы компаний — по ней можно взять средства под 9% годовых до 30 лет. При этом сумма кредита может составить до 5 млн рублей. Такая программа стала возможной, благодаря реализации совместной программы предприятий группы компаний «ТАИФ» и некоммерческого Государственного жилищного фонда при президенте Республики Татарстан. За время реализации этой программы ей воспользовались несколько тысяч сотрудников группы компаний «ТАИФ», которым было выдано более 3 млрд рублей.

Те, кто хочет приобрести квартиру в других жилых комплексах, может воспользоваться ипотечной программой «Приоритет». Под 9% годовых можно купить квартиру на этапе долевого строительства, жилой или дачный дом с земельным участком, комнату или долю в квартире, жилом доме, земельный участок, парковочное место или гараж. Банк выдает от 300 тыс. до 15 млн рублей до 30 лет, при этом минимальный первоначальный взнос составляет всего 15%.

Для получения минимальной процентной ставки на период ипотечного кредита, необходимо оформить добровольное страхование жизни и страхование риска утраты права собственности на объект недвижимости. При отказе процентная ставка увеличивается всего на 1% годовых.

Подробную информацию об условия кредитования можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

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