Победа на «втором этаже»: СКА — постоянный клиент «Салавата Юлаева»

Уфимцы опять оседлали питерских «коней»

После «Трактора», который уфимцы «разобрали» второй раз в сезоне с тем же счетом 5:0, отправив в отставку Германа Титова, у «Салавата Юлаева» наступило некое эмоциональное опустошение. Хотя, может быть, здесь цепь событий, ведущих к этому спаду — не дожатый «Авто», битва с «Магниткой» (она как раз в плюс), второе поражение от «Ак Барса» и тяжелейшие 63 минуты против «ястребов». После этого нелегкого периода — встреча дома со СКА, который всегда опасен и который уфимцы разобрали в Питере (4:1). Взял ли питерский клуб реванш у измотанных «куниц» на «Уфа-Арене» — в материале «Реального времени».

Краткое содержание предыдущих серий



После того как СКА в начале сентября привели в чувство «Торпедо» в Нижнем (4:3) и особенно «Салават» в Питере (4:1), армейцы с берегов Невы не проигрывают в основное время уже 16 матчей кряду. В Уфу они пожаловали с явным желанием продолжить и заодно взять реванш за обиднейшее поражение на своем льду. Это, к слову, единственный проигрыш питерской команды в родных стенах, да еще с таким «позорным» счетом. Учитывая все предыдущие встречи Уфы и Питера, вполне можно было ожидать «серьезного разговора» на уфимском льду (до 4:1 уфимцы практически были жертвой в поединках с этим соперником — 7:1, 3:1, 6:1, 4:2). Букмекеры тоже склонялись к тому, что шансы хозяев минимальны.

Теперь о сериях. Про беспроигрышную армейскую в основное время уже сказано выше. За это время СКА дважды обыграл лидера своего дивизиона «Йокерит» (по очкам они равны), причем в Хельсинки — аж 6:2. Отобрали очки в овертаймах и в буллитах у питерцев только «джокеры», омский «Авангард», ярославский «Локомотив» и земляки из «Спартака» и ЦСКА. Еще стоит упомянуть победную серию СКА в гостевых матчах — она после осечки с «Торпедо» составляла на момент встречи с Уфой шесть матчей, причем на выезде подопечные Ильи Воробьева чувствуют себя очень уверенно (общий счет шайб — 26:3).

С настроем на суперматч «СЮ» — СКА проблем не было ни с той, ни с другой стороны



Что касается «Салавата Юлаева», то, как уже было сказано, он единственный, кто сильно насолил СКА в текущем сезоне — естественно, хотелось бы и второй раз победить фаворита. После челябинского разгрома «юлаевцы» не брали очков в основное время (два добытых балла в овертайме с «Магниткой» и один с Омском) — эта серия уже из 4 встреч. В ней зелено-белые забросили всего три шайбы — реализация удручающая. Зато Метсола от матча к матчу повышает свой вратарский коэффициент надежности. Ткачев, опять же, давненько не набирал очков, да и Бурдасов снизил атакующую мощь по сравнению с началом сезона. Легионеры Уфы тоже скисли после «Трактора». В общем, с настроем на суперматч «СЮ» — СКА проблем не было ни с той, ни с другой стороны.

Цена одного промаха



Уже на 29 секунде уфимцы получили шанс открыть счет — Олег Ли подножкой свалил Линуса Умарка в центре своей зоны. У шведского лидера «юлаевцев» накануне случилась трагедия — умер один из родственников. Это большинство так же быстро улетучилось, как и появилось — пару раз шайба проскочила вдоль ворот Игоря Шестеркина, не более. Но все равно чувствовался более серьезный настрой на соперника со стороны «юлаевцев».

Херсли на синей линии увидел забытого Гусева, и Никита с пятака расстрелял пустой угол ворот Метсолы — 0:1



Гости ответили парой неопасных выпадов и снова нарвались на удаление — умышленный сдвиг ворот. Снова ничего не получалось, и Умарк на скамейке отправился менять клюшку на новую.

Вытерпев этот натиск хозяев, СКА ответил убедительно на 14 минуте. Херсли на синей линии увидел забытого Гусева, и Никита с пятака расстрелял пустой угол ворот Метсолы — 0:1.

В концовке периода и сам Умарк провинился, сев на скамейку штрафников, — новая клюшка задержала соперника не по правилам. Армейцы интенсивно обстреливали ворота Метсолы, но тот не дрогнул, да и защитники подчищали.



Капитанская точка



Возможность увеличить свое преимущество СКА получил на 26 минуте. Семенов свалил Дацюка возле своих ворот — ветераны не поделили шайбу. В этом большинстве разве что выход Хохрякова к воротам Шестеркина оказался относительно напряженным — гости не торопили события, предпочитая синицу в руках.

В этом большинстве разве что выход Хохрякова к воротам Шестеркина оказался относительно напряженным — гости не торопили события, предпочитая синицу в руках

В целом игра стала выглядеть хаотично. Футболистам «Уфы», занявшим с десяток мест на трибунах (особенно креативен был Кротов в своей пестрой куртке), конечно же, хотелось более осмысленных и решительных действий от «земляков». Судьи тоже стали засыпать — толчок Панина на борт, к тому же не владеющего шайбой, замечен не был. Зато через несколько секунд арбитры зафиксировали подножку Григория и выписали ему штраф. По справедливости это большинство «сине-белых коней» реализовано не было.

А за 36 секунд до сирены хоккейный Бог услышал Бурдасова — новоиспеченный капитан уфимцев от левого борта пробил-таки Шестеркина и отпраздновал свой гол в стиле своего любимца Гризмана, активно размахивая руками — 1:1. Более того, Гавриков получил глупый штраф со скамейки запасных, замахнувшись на «волшебника» Умарка.

И контрольный от финнов



Кугрышев и Хартикайнен сделали по опасному броску в большинстве в начале третьей 20-минутки, Шестеркин справился. Запомнился пятисекундный поединок по сумо от Умарка и Дацюка после вбрасывания у ворот Метсолы — судьи очков за него не начислили.

Тем временем хозяева более активно стали бросать по воротам СКА, но и Метсола не скучал — игра держала в напряжении всех. Казалось, так команды и докатаются до овертайма, но судьи «нашли» удаление на Кемппайнене, и уфимцы отбивались последние две минуты.

Сделав это самоотверженно, хозяева были вознаграждены. Армеец Дергачев был удален за высоко поднятую клюшку за 35 секунд до окончания основного времени. Умарк прострелил от правого борта, шайба по пути сделала несколько рикошетов и в конце концов нашла шлем Хартикайнена — получился гол головой за 19 секунд до сирены — 2:1. Видеоповтор СКА не спас — зацепиться было не за что. Тут же Воробьев сменил Шестеркина, но оставшихся мгновений на спасение не хватило. «Салават Юлаев» наносит армейцам третье поражение в основное время в текущем сезоне (два из которых уфимские).

«Салават Юлаев» наносит армейцам третье поражение в основное время в текущем сезоне



— Хорошая была игра, что с их стороны, что с нашей. Мы немного дотерпели, выстояли в меньшинстве и забили хороший гол, — сказал после матча «аксакал» уфимцев Алексей Семенов. — Хорошо двигали шайбу. Ребята — молодцы, в нападении хорошо двигались сегодня, много бросали и создавали перед воротами трафик.

Наставник СКА Илья Воробьев подвел итог битве:

— С победой «Салават». Сложно проигрывать за 19 секунд — гол от головы пропустили. По периодам так: первый — довольно хорошо начали, второй — там было наложение смен, примерно ровный был, в третьем — давили, но пока нам голы даются с трудом.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин был удовлетворен победным результатом:



— Соглашусь, что начали мы не очень хорошо, но при этом ребята — молодцы, смогли переломить ход встречи за счет самоотдачи, борьбы, не выключались и доигрывали. В некоторых играх нам не везло, а сегодня вот повезло со вторым голом, и выиграли. Значит, заслужили, потому что работа была продела очень большая ребятами — самоотверженно играли и заслужили эту победу.

— У команды был сложный график, судя по расписанию, но вы не жаловались. Как удалось сыграть так достойно?

— А что жаловаться, ведь есть календарь. Надо это принять, перебороть это, пройти эти игры с достоинством. Сегодня ребята грамотно сыграли в обороне, хотя первый период мы проиграли 3-16 по броскам, второй — выиграли, а третий был ровный. Все за счет самоотдачи — все видели календарь, знали, что будут эти игры, и готовились к ним.

Дмитрий Слезин, фото ska.ru