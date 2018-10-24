Линус Умарк выйдет на лед против СКА с траурной повязкой

ХК «Салават Юлаев» выражает соболезнования нападающему «юлаевцев» Линусу Карлу Хеймеру Умарку в связи с уходом из жизни близкого родственника, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

По согласованию с Департаментом проведения соревнований Континентальной хоккейной лиги, сегодня, 24 октября, на матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА (Санкт-Петербург) в знак памяти шведский форвард выйдет на лед с траурной повязкой, говорится в сообщении.

Линус Умарк является одним из ведущих игроков «Салавата Юлаева». В этом сезоне нападающий первого звена уфимцев забил три гола и 17 раз ассистировал партнерам во взятии ворот.