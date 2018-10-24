Азер Алиев: «Надеюсь, «Уфа» вернется в борьбу за высокие места»

Он мечтает о мадридском «Реале», но играет в Башкирии

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов, как опытный садовник с тонким нюхом, обладает чутьем на таланты. В столице Башкирии есть и пока еще не распустившиеся «бутоны», но доля «сорняков» минимальна. В закрывающееся трансферное окно клуб подписал достаточно техничного и умного молодого футболиста Азера Алиева. В эксклюзивном интервью «Реальному времени» игрок с восточными корнями рассказал о своем пока не слишком длинном футбольном пути, который привел его в «Уфу».

«Любовь к футболу передалась от отца»



— Азер, почему ты стал заниматься футболом? Кто привил любовь к нему?

— Никто специально ее не прививал, но, наверное, она перешла ко мне от отца — он обожает футбол. Сам он не занимался и не играл, но с детства любит этот вид спорта. В этом году отец посетил несколько матчей чемпионата мира, у него с детства была мечта попасть на мундиаль. И я очень рад, что смог посодействовать осуществлению его мечты.

— Где твоя настоящая Родина? В Азербайджане был когда-нибудь, Баку тебе понравился?

— Я родился в селе Базакло, которое находится в Грузии, но вырос в Красноярске. В Азербайджане последний раз был в 2015 году, там очень красиво. Советую всем побывать там. Баку — большой мегаполис, который стремительно развивается.

Красноярский период



— Где получал первые уроки футбола в Красноярске, у кого тренировался?



— Мой первый тренер — Алексей Павлович Лазаренко. Очень благодарен ему за все, что он в меня вложил. Он воспитал меня не только как футболиста, но и как человека. Моя первая команда называлась «Смена». В юношеском возрасте я попал в дубль «Енисея», где тренером был Александр Валентинович Алексеев. А уже оттуда меня перевели в основу.

В закрывающееся трансферное окно клуб подписал достаточно техничного и умного молодого футболиста Азера Алиева. Фото fcufa.pro

— Зимой где занимались? В манеже, на улице?



— Из-за климатических условий полгода занимались мини-футболом, полгода — большим. В детстве и юношестве мы даже мечтать не могли о том, чтобы тренироваться в манеже. В городе было два искусственных поля, со временем постелили еще одно. Так что в Красноярске сейчас созданы очень хорошие условия для тренировочного процесса. Я очень рад развитию футбола в этом городе и футбольным успехам красноярцев.

— В какой футбол играл в «Енисее»?



— В «Енисее» я провел шесть лет, за это время сменилось достаточное количество тренеров. У каждого были свои требования. Поэтому я рад, что имел опыт работы как с тренерами, исповедующими оборонительный стиль игры, так и комбинационный. Лично мне ближе комбинационный футбол, заряженный на атаку, но я стараюсь адаптироваться под любые требования. В современном футболе нужно стремиться быть универсалом.

Сахалинский опыт и переход в Самару



— Как ты попал на Сахалин?



— Я попросил клуб отдать меня в аренду для получения игровой практики, а «Сахалин» в это время боролся за выход в ФНЛ. Очень рад этому опыту, именно после этого периода я стал играть регулярно.



— Не холодно было играть на Дальнем Востоке? Какие впечатления остались от того сезона? Какие там болельщики?

— Я провел там два месяца. С погодой повезло, да и условия были комфортные. Впечатления от этого остались положительные. Болельщики приняли хорошо. На Сахалине очень любят футбол.

«В Самаре были сумасшедшие условия — база, стадион. Очень приятно играть на новом стадионе». Фото vk.com/fckssamara

— Расскажи про самарский период.



— В Самаре были сумасшедшие условия — база, стадион. Очень приятно играть на новом стадионе. В «Крыльях» познакомился с людьми, которые стали мне друзьями. Там хороший клубный персонал и люди на тренировочной базе. Спасибо им всем за профессионализм! Болельщики в Самаре очень требовательные, потому что по-настоящему переживают за свою команду. Очень хороший и комфортный для жизни город!



— Через тур «Уфа» принимает «Крылья». Какой у тебя настрой на эту встречу?



— Чувства от предстоящей игры приятные, я в предвкушении встречи. Буду рад видеть своих бывших партнеров!

Зидан, Месси, «Реал» и «Уфа»



— Какой гол считаешь самым важным для себя?

— Надеюсь, все самые дорогие мне и красивые мячи еще впереди. Но один классный гол запомнился: в ворота «Луча», у меня получилось с угла штрафной забить в дальнюю «девятку».



— Есть игроки, которые служат примером для тебя?



— У меня не было кумиров, я никогда ни от кого не фанател. Но очень симпатизировал Зинедину Зидану. Сейчас очень нравится игра Лионеля Месси.



— Футбол какой страны тебе больше по душе, за какой клуб хотел бы сыграть?



— Понимаю, что мне еще расти и расти. Но если однажды в жизни представится возможность попробовать свои силы в чемпионате Испании или Италии, поеду не задумываясь. Симпатизирую мадридскому «Реалу».



«В Уфе чувствую себя хорошо. Отмечу высокую интенсивность на тренировках, таких нагрузок в сезоне не было в моих предыдущих командах». Фото fcufa.pro

— ЧМ-2018 смотрел? Какие впечатления он у тебя оставил? За кого болел?

— Болел за сборную России. Жаль, не хватило немного везения, ведь были все шансы попасть на пьедестал. Впечатления остались очень хорошие, хотя из-за сборов и не удалось посетить матчи. Также отмечу инфраструктуру, которая осталась после ЧМ. Уверен, это даст еще больший толчок развитию нашего футбола.



— Как себя чувствуешь в Уфе? Тренировки отличаются от тех, что были в Красноярске, на Сахалине, в Самаре?



— В Уфе чувствую себя хорошо. Отмечу высокую интенсивность на тренировках, таких нагрузок в сезоне не было в моих предыдущих командах. Но здесь в то же время много упражнений с мячом, отработки игровых эпизодов. Я получаю удовольствие от тренировочного процесса в Уфе.



— С кем-то уже подружился в новой команде?

— Здесь коллектив дружный, со всеми в хороших отношениях.

— Что тебе особенно дорого из родной азербайджанской культуры?



— Азербайджанская кухня. Особенно еда, приготовленная мамиными руками.



— Как живет азербайджанский футбол, чем дышит? Следишь за ним?



— Он развивается стремительными темпами. Здесь большие финансовые вливания, в том числе в инфраструктуру. Клубы стали достойно выступать на европейской арене, те же «Карабах» и «Габала» имеют достаточно сильные составы.

«Я получаю удовольствие от тренировочного процесса в Уфе. Здесь коллектив дружный, со всеми в хороших отношениях». Фото vk.com/ufafc

Дела уфимские



— Как тебе игра в Туле с «Арсеналом» и твоя шикарная голевая передача? Нацеленно вешал на Слая?



— Игра в Туле могла сложиться для нас удачнее. Но мы не дотерпели и не смогли добыть победу. В случае с голом я получил мяч, и передо мной было свободное пространство. Я увидел, что Слай набирает скорость и просто перевел мяч на него. Дальше он уже мастерски разобрался в ситуации — очень красивый гол получился!



— У тебя на Родине популярны нарды. Умеешь в них играть? Не предлагал уфимским одноклубникам сыграть партейку? Как считаешь, фарт важный элемент игры?

— В нарды играть умею, но не любитель. Думаю, что в первую очередь все зависит от себя самого, а фарт — это уже сопутствующий фактор. Но без него тоже никуда. Бывает же так, что, к примеру, форварду не фартит, он упускает стопроцентные моменты, но как только забьет — его может прорвать. То же и в случае с командой — игроки могут усердно тренироваться, стараться, но где-то не хватает элементарного везения. Надеюсь, удача будет нам сопутствовать и мы вернемся в борьбу за высокие места.

