Кто поможет «Спартаку» после Карреры, новая драка фанатов и нежданный провал «Зенита»

Обзор тура РПЛ

Очередной тур российской Премьер-лиги оказался богат на интересные и даже конфликтные темы. Популярный комментатор Виталий Ошовский лично засвидетельствовал драку фанатов «Динамо» и «Зенита» и сенсационную победу москвичей и разглядел любопытные детали других важных матчей тура, о которых рассказывает в авторской колонке, написанной для «Реального времени».

Драка на ж/д станции и сенсация в Химках

Ленинградский вокзал, +5 градусов. На часах — 12.20, замерзшие динамовские болельщики продолжают стоять перед табло с расписанием. Пронзительный северный ветер мешает нормально смотреть вперед, и от этого ожидание поезда «Москва — Химки» становится еще более томительным. Примерно через десять минут состоится первая стычка между московскими и двумя питерскими болельщиками, которые никак не унимались. «Эй, г*вно, мы все за Питер!» — кричали пьяные питерцы, после чего обнаружили вокруг себя толпу динамовцев. В дело пришлось вмешаться сотрудникам полиции, которых в этот день было с лихвой.

У болельщиков «Зенита» в известной степени был повод вести себя столь дерзко. Их команда — абсолютный лидер этого сезона, в то время как динамовцы после провала в Самаре опустились в зону «стыков». «Мы сегодня не будем играть вторым номером. Нам некуда отступать, нужно набирать очки прямо сейчас. К «Зениту» мы подходим с серией поражений, но с этим тоже нужно уметь справляться», — заявил Дмитрий Хохлов.

Из-за провальных последних матчей динамовский тренер решился на кардинальные перемены в составе. Справа в защите вместо травмированного Алексея Козлова вышел Антон Соснин, а в качестве центрфорварда — Федор Черных. Для литовца это первое (!) появление в «Динамо» на этой позиции. Притом, что из «Ягеллонии» он приходил именно как бомбардир.

Первый тайм проходил в равной борьбе и без моментов. Артем Дзюба регулярно смещался в глубину поля и постоянно выигрывал единоборства, но адресными его скидки никак не получались. Нападающий «Зенита», пребывающий в космической форме, провел очередной неплохой поединок, однако забить ему так и не удалось. После матча Дзюба был непривычно пасмурным: форвард быстро прошел в конец микст-зоны, сфотографировался с тремя мальчишками и спешно убежал в клубный автобус.

Во многом игру «Зениту» испортил Себастьян Дриусси. Фото fc-zenit.ru



Во многом игру «Зениту» испортил Себастьян Дриусси. Ближе к концу первого тайма аргентинец зачем-то принялся мешать вводу мяча в игру в середине поля. Судья показал ему вторую желтую карточку, и Дриусси вынужден был покинуть поле. «Прошу прощения за свое удаление у моих товарищей по команде и у фанатов «Зенита», мы все совершаем ошибки и на ошибках учимся. Я обещаю стараться избегать повторения подобных ситуаций. Никто и ничто не отберет у нас общую надежду, мы будем продолжать работать, чтобы достигнуть цели!» — написал Дриусси на русском языке на своей странице в «Инстаграме».

Из-за удаления Себастьяна «Зенит» был вынужден поменять план на игру и гораздо больше времени уделять обороне. Временами питерцы взрывались в атаке, но передышки при игре 10 на 11 все равно требовались. И во время одной из таких «передышек» «Динамо» забило: навес справа идеальным ударом головой замкнул Черных —1:0.

«В моменте с голом я чисто интуитивно побежал в нужную зону, мяч полетел мне в голову, ударился, угодил в ворота», — честно признался Федор после матча. Долгожданный (а по-другому и не скажешь) перевод литовца в центр нападения закончился сенсационным триумфом «Динамо». Вместо прогнозируемого падения в зону вылета «бело-голубые» поднимаются в первую десятку.

Это все, что останется после тебя. Каррера готовится к увольнению из «Спартака»

Наверное, это все. С начала сентября болельщики «Спартака» отчаянно пытаются спасти от отставки Массимо Карреру. Во всех голосованиях вариант против увольнения итальянца значительно опережал вариант за. Однако матч с «Арсеналом», видимо, стал точкой невозврата, хотя перед игрой Каррера был полон оптимизма.

«Скоро истекает мой контракт, но о продлении я пока не думаю. Сейчас моя главная цель — добиться результата. И постараться убедить Федуна, который, как он сказал, верит в результат. Я постараюсь убедить его с помощью результата, в том числе победы над «Арсеналом», — сказал Массимо. Матч с туляками навсегда вошел в историю «красно-белых»: 21 октября они забили первый гол с игры в чемпионате. 21 октября, Карл! А затем забили еще, но все равно проиграли.

Неожиданно слабый матч провел Илья Кутепов. Защитник «Спартака» сначала завалил в своей штрафной Огнена Ожеговича, а в эпизоде с решающим голом позволил Резиуану Мирзову играючи с собой расправиться. И все бы ничего — можно было бы списать на черный день Кутепова, но во втором тайме «Спартак» не создал ни одного момента!

Неожиданно слабый матч провел Илья Кутепов. Фото spartak.com

«Полная безнадега. Не видно, за счет чего игра может стать лучше. Не комментирую назначения тренеров, но ситуация безнадежная. Такой унылой игры, такой унылой и безнадежной ситуации никогда не видел. Это ужас. Такой катастрофы за 50 лет своего боления я не помню. Сейчас просто нет команды. Постоянная ротация об этом говорит. Ни желания, ни страсти. Кто может это изменить? Константин Иванович Бесков», — заявил известный болельщик «Спартака» Петр Авен.

После игры на Карреру было больно смотреть. Вместо привычного оптимизма — дрожь в голосе и неуверенность в глазах. «Сегодня я провалился. Я по-прежнему сохраняю позитив, уверен, бывало и хуже, чем со мной. Надо работать и думать, как решить проблемы. В футболе можно и проиграть. Важно — как ты это делаешь». Каррера опять проиграл. Получилось зрелищно и, скорее всего, в последний раз. На днях Массимо будет отправлен в отставку. В кулуарах говорят — решение уже принято.

Окончание бабьего лета. Игроки «Анжи» чудом не бойкотировали матч с ЦСКА

Бабье лето в «Анжи» закончилось. Победы над «Динамо» и «Зенитом», боевая ничья на поле «Ахмата» — все это войдет в историю героической команды — 2018. Однако за это время руководство «Анжи» не сделало ничего, чтобы предотвратить командный бунт. «Многим футболистам придется находить новые команды, ведь игрокам нужно кормить свои семьи. Нам лишь обещают выплаты, но пока мы ничего не видим», — заявил хавбек «Анжи» Константин Савичев. По словам президента ФНЛ Игоря Ефремова, даже в его традиционно проблемной лиге таких вопиющих ситуаций не случалось. Все это сподвигло игроков на ультиматум перед игрой с ЦСКА: либо они получают хоть какие-то деньги, либо на поле не выходят.

За пару дней до игры показалось, что игроки «Анжи» добьются бойкота. Одним из главных его застрельщиков стал Юрий Дюпин, которому не платят зарплату 8 месяцев. Можно лишь удивляться ораторскому таланту главного тренера «Анжи» Магомеда Адиева, который буквально уговорил игроков выйти против ЦСКА.

«Я очень рад, что ребята сыграют, и для меня большая честь быть их главным тренером. Мы много говорили о проблемах, которые у нас есть, но я просил ребят, чтобы в любой ситуации, даже самой тяжелой, мы в первую очередь оставались спортсменами. Они меня услышали и сделали правильный выбор, отбросив все «но».

Магомед Адиев уговорил игроков выйти против ЦСКА. Фото fc-anji.ru

Сама игра не получилась зрелищной. ЦСКА создал не так много моментов, однако заметно лучше контролировал мяч, организовал заметно больше интересных подходов и не предоставил сопернику ни единого шанса — 2:0. «Один раз по прилету не было обеда, только ужин в отеле. Спросил у начальника: «Как так?» — «Покушаете в самолете, ужин — через некоторое время». — «А если кто-то не ест то, что в самолете подают? Там же сэндвичи с майонезом». — «Ну нет обеда». Этот рассказ Дюпина наталкивает на один-единственный вопрос. Руководство «Анжи», у вас вообще есть совесть?

Как 13-летний Федя Галочкин стал главным героем матча «Локомотив» — «Ростов»

В летнее межсезонье в РПЛ случилось немало громких переходов, однако агент Федора Смолова предельно ясно дает понять: его подопечный — вне конкуренции! После громкого интервью о трех контактах (телепатических?) с руководством «МЮ» агент Федора отжег накануне игры с «Ростовом». «Мы совершенно спокойно отреагировали, когда узнали о его попадании в шорт-лист «Реала». В посольстве Испании в России организовали закрытую презентацию о глобальной стратегии «Реала» и выходе его на российский рынок. Про Смолова затем написали статью в газете «Marca», после чего с нами снова связались скауты «Реала». У них действительно был интерес к Смолову».

После таких громких слов хотелось увидеть Федора в деле в матче «Локомотив» — «Ростов», однако «русского Джордана» не оказалось даже в заявке — там из нападающих числился один Рифат Жемалетдинов! «Я никогда не жалуюсь, говорю конкретно. Нет четырех игроков, но я же не жалуюсь. Нет Фарфана, Смолова, Рыбуса и Эдера. Плюс теперь нет Чорлуки, уже пять игроков, но я не жалуюсь. Сейчас у нас 13 дней, должны провести пять матчей, я опять не жалуюсь. Считаю, что это ненормально», — разводил руками Юрий Семин. В итоге на позиции центрфорварда вышел Алексей Миранчук, место которого периодически занимали брат, Фернандеш и даже Гжегож Крыховяк.

Несмотря на колоссальнейшие трудности, «Локомотив» здорово начал игру с «Ростовом». Все началось с… 13-летнего болл-боя. После того как судья назначил аут неподалеку от ворот «Ростова», он моментально передал мяч Игнатьеву, а тот сделал голевой заброс на Антона Миранчука. «Мяч ушел за боковую линию, однако мальчик быстренько мне его вернул, — вспомнил гол Игнатьев в интервью пресс-службе «Локомотива». — Я бросил на Антона, который забил невероятный гол с острого угла. Если бы передачи считали как в хоккее, то мальчик был бы ассистентом. Поблагодарил его. Не знаю этого парня, но, думаю, еще увидимся». Мальчишку, ставшего автором «голевой передачи», зовут Федя Галочкин, ему 13 лет, он играет крайним защитником в академии «Локомотива». Живет в подмосковной Кубинке, каждый день едет полтора часа до Черкизово: сначала на электричке, потом на МЦК.

Однако едва разыграв мяч с центра поля, ростовчане счет сравняли. После подачи с углового мяч отскочил к дальней штанге, где исландский защитник «Ростова» Сверрир Ингасон добавил его в сетку. А уже следом пришло время почудить Гильерме: бразилец в попытке начать атаку вышел к центру поля. Игроки «Ростова» были настолько шокированы, что не сразу принялись его прессинговать, благодаря чему Гильерме успел отдать на Антона Миранчука.

«Локомотив» вырвал победу благодаря идеальному подключению Соломона Кверквелии. Фото fclm.ru

«У меня просто не было вариантов, поэтому решил потихоньку пойти вперед. А когда зашел слишком далеко, пришлось отдавать пас», — не без иронии отметил голкипер, пребывавший в прекрасном настроении. Его команда ближе к концовке вырвала победу благодаря идеальному подключению Соломона Кверквелии. Буквально несколько дней назад его сборная Грузии вышла в полуфинал Лиги наций, и вот — новый триумф. Третий подряд для «Локо».

Но всем нужен четвертый. Впереди — лигочемпионский матч с «Порту». Если «Локо» не одержит победу, команда Юрия Семина обречет себя на последнее место в группе.