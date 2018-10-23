Из челнинского «домика» LADA «ТрансТехСервис» сделал автодворец

До конца года в нем планируют продать более 900 машин. Всего же «ТТС» в 2018 году собирается продать 1,5 тыс. автомобилей бренда LADA во всех дилерских центрах

Фото: предоставлено компанией ТТС

19 октября в Набережных Челнах «ТрансТехСервис» официально открыл обновленный дилерский центр LADA, построенный по стандартам «АВТОВАЗа». Открытие состоялось при участии директора по развитию ПАО «АВТОВАЗ» Сергея Кутейщикова и начальника управления региональных продаж автогиганта Дмитрия Костромина. О том, что собой представляет новый автосалон, как тольяттинский автозавод выбирает города для дилерских центров и на какие модели будет делать ставку, — в репортаже «Реального времени».



Автодворец с сервисным центром

Обновленный дом LADA, расположенный в автограде на улице Тозелеш, 27, отныне выполнен в новом корпоративном стиле отечественного производителя и отвечает последним мировым тенденциям. Здесь представлен полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей, авто с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и trade-in*. Площадь автоцентра — 7 021 кв. м. Расширенный шоу-рум площадью 519 кв. м теперь позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: LADA Vesta, LADA XRAY, LADA Largus, LADA Granta и LADA 4х4. Любой из этих автомобилей можно взять на тест-драйв, купить или заказать в нужной модификации и вместе с оригинальными аксессуарами. Новый дилерский центр включает себя и сервисный центр, который может обслуживать порядка 1 тысячи автомобилей в месяц, пропускная способность его выросла в 2,5 раза. Связано это в том числе с тем, что ранее сервисный центр был меньше в 4 раза.

Сегодня ремонтная зона занимает площадь в 1 229 кв. м, и включает 13 постов мелкосрочного ремонта, 2 поста активной приемки, 2 поста персональной выдачи автомобиля из сервиса и 2 поста мойки.

В обеих компаниях — «ТрансТехСервис» и LADA — выразили надежду на то, что новый сервисный центр оправдает ожидания клиентов на 100%. Директор по развитию дилерской сети ПАО «АВТОВАЗ» Сергей Кутейщиков на открытии центра поблагодарил «ТТС» за то, что компания «поверила в наш бренд и решилась инвестировать в дополнительные площади, переформатирование сервисного центра». По его словам, в дилерском центре в Челнах прошел больше чем ребрендинг — реконструкция, расширение и приведение к стандартам «АВТОВАЗ»:

— Теперь хочется, чтобы наши клиенты, придя сюда, оценили эти изменения, чтобы им это понравилось, потому что мы это делаем прежде всего для них.

В 2018 году продажи автомобилей LADA именно в компании «ТТС» выросли на 25%

Руководитель департамента LADA «ТрансТехСервис» Елена Бодякина напомнила, что с брендом LADA компания «ТрансТехСервис» сотрудничает с момента своего основания — с 1993 года. То есть почти 25 лет.

— Несмотря на то что в «ТТС» представлен 21 автомобильный бренд, все-таки сотрудничество с «АВТОВАЗом» для нас очень ценно и важно с точки зрения развития нашего холдинга. Сегодня дилерские центры LADA компании «ТТС» представлены в трех городах: в Уфе, Нижнекамске и Набережных Челнах. Бренд LADA в «ТТС» входит в топ-5 самых продаваемых брендов массового сегмента. В 2018 году продажи автомобилей LADA именно в компании «ТТС» выросли на 25%. А за все время сотрудничество с «АВТОВАЗом» в дилерских центрах «ТрансТехСервиса» было продано порядка 100 тысяч автомобилей, — заявила она.

Бодякина обратила внимание, что в шоу-руме нового автоцентра теперь можно разместить практически весь модельный ряд автомобилей, представленных брендом LADA. А пропускная способность сервисного центра благодаря 13 рабочим постам составляет около 30 автомобилей в день:

— Все сделано для клиентов, для комфортного пребывания в нашем автосалоне. Думаю, благодаря этому продажи будут только увеличиваться!





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Как «АВТОВАЗ» выбирает города для дилерских центров и почему сегодня трафик не так влияет на продажи



На вопрос корреспондента «Реального времени», чем руководствуются «АВТОВАЗ» и «ТрансТехСервис» в выборе городов для открытия дилерских центров и не намереваются ли они открывать дилерский центр в Казани, Сергей Кутейщиков отметил, что «развитие дилерской сети подчиняется строгим правилам».

— Создание дилерского центра довольно непростая история, это большие инвестиции и большая ответственность. Нельзя плодить дилерские центры, иначе они будут нерентабельными. У нас есть специально обученные люди, которые готовят так называемую «дорожную карту» дилерской сети, в которой мы планируем, в зависимости потребности, от рынка, от того, сколько автомобилей мы планируем обслуживать, — мы рассчитываем мощности. Если этих мощностей нам хватает, мы не планируем какого-то открытия, — объяснил директор по развитию дилерской сети ПАО «АВТОВАЗ». — Есть еще и геомаркетинговая составляющая: близость и удаленность от дилерских центров. Потому что очень важно, чтобы дилерские центры были приближены к потребителям. Особенно в крупных городах расстояния сегодня измеряются не в километрах, а в минутах езды.

Что касается Казани, в этом городе у «АВТОВАЗа» пока хорошая доля рынка, рассказал «Реальному времени» Кутейщиков, и компания пока не рассматривает возможности открытия дилерских точек в столице РТ. Возможность эта, впрочем, может появиться «с точки зрения геомаркетинга», но это «не горящая история» компании. При этом, как рассказала нам Елена Бодякина, сегодня важен не сам трафик, а качество обслуживания клиентов: где более высокое качество, соответственно, там будут выше продажи.

— Автомобильный бренд LADA пользуется популярностью в принципе везде — на российском рынке этот бренд занимает долю в 20%. В Набережных Челнах — 15% приходится на продажи автомобилей бренда LADA, доля моделей LADA в дилерских центрах «ТТС» составляет 1,35%, — рассказала она.

— Из трех городов, где представлены дилерские центры ТТС-LADA, пока наибольший объем продаж приходится на Уфу, — признался «Реальному времени» начальник управления региональных продаж ПАО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин.

В настоящий момент обновлены и полностью соответствуют стандартам «АВТОВАЗа», в частности по качеству обслуживания клиента, все три дилерских центра «ТТС» — в Набережных Челнах, Уфе и Нижнекамске.

До конца года автоцентр в автограде планирует продать более 900 машин бренда LADA

Кутейщиков, характеризуя клиентов «АВТОВАЗа», заметил, что с годами портрет покупателя автомобилей бренда LADA изменился: если раньше машины покупали исключительно базируясь на их стоимости, то сегодня «АВТОВАЗ» конкурирует на равных с европейскими и азиатскими конкурентами — это касается и качества автомобиля, и его дизайна, и комфортности. По словам топ-менеджера автогиганта, в настоящее время компания фактически может обращаться к большинству населения. «LADA сегодня — это массовый автомобиль для всех, — заявил он. — В Челнах же исторически любят наш бренд, что показывают и цифры продаж». К слову, до конца года автоцентр в автограде планирует реализовать более 900 автомобилей. По данным Елены Бодякиной, на первом месте по популярности в Набережных Челнах — LADA Granta, в особенности обновленная модель, вышедшая в сентябре 2018 года, затем идет LADA Vesta, и замыкает тройку — LADA X-Ray.

Новая осенняя линейка LADA: обновленная «Гранта» с 4-мя вариантами кузова и LADA Vesta Cross

Отметим, что «АВТОВАЗ» новую «Гранту» выпустил на российский рынок 1 сентября с четырьмя типами кузова — седан (стартовая цена — 419,9 тыс. рублей), хетчбек и лифтбек (от 436,9 тыс. рублей) и универсал (от 446,9 тыс. рублей). Самым популярным кузовом сегодня, по словам Костромина, является седан — с небольшим отставанием идет лифтбек, за ним универсал, и замыкает хетчбек. В базовую комплектацию вошли подушка безопасности, крепления детских кресел ISOFIX, система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», АБС с усилителем экстренного торможения, складное заднее сиденье, тонировка стекол и аудиоподготовка. В комплектацию Classic добавлены порядка 20 дополнительных деталей и систем (от улучшенной шумоизоляции и бортового компьютера до электрокнопки отпирания багажника и электроподъемников передних дверей), в рамках Classic будет предлагаться и пакет Optima (обогрев наружных зеркал и кондиционер). Для автомобилей класса Comfort «АВТОВАЗ» включил еще ряд дополнительных систем — от аудиосистемы до зеркал с указателями поворота, в максимально оснащенную версию Luxe включили сигнализацию, противотуманные фары, климатическую систему, 15-дюймовые литые диски (в пакет Prestige будут добавлены системы электронного контроля устойчивости, помощи при старте на подъеме, противобуксовочная система, датчики дождя и света).

«АВТОВАЗ» также недавно раскрыл цены на седан LADA Vesta Cross — новая модель выйдет (вероятнее всего, в начале 2019 года) на рынок в максимальном исполнении Luxe, и стоимость ее стартует от 763,9 тыс. рублей. За эти деньги покупатель получит авто со 106-сильным двигателем (1,6 л), 4-мя подушками безопасности, климат-контролем, круиз-контролем, ограничителем скорости, аудиосистемой, мультифункциональным рулем, 17-дюймовыми легкосплавными дисками и обивкой салона со вставками из эко-кожи.





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*Спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей, авто с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и trade-in (САО ВСК, ПАО СК РОСГОССТРАХ, СПАО РЕСО-ГАРАНТИЯ, ОАО «АльфаСтрахование», АО «СО» Талисман», ООО СК «Согласие», ОСАО Ингосстрах, ООО СК ГРАНТА, ООО СК Мегарусс-Д. ВТБ (ПАО), ООО «Русфинанс Банк», ООО «Сетелем Банк», ПАО «Совкомбанк» (кроме Республики Крым)





…а также «кросс-версия» LADA X-Ray и нишевая спортивная «Веста» с дизайном от Стива Маттина

— В этом году нас ждет еще две новые модели. На этой неделе начнутся продажи LADA X-Ray версии «кросс». Это реально обновленный автомобиль, там не только добавлены стилистические изыски — он лучше, в том числе и с точки зрения механики, комфорта и управляемости. Будет в скором времени представлена на рынке и нишевая модель, которую многие наши клиенты ждут с большим нетерпением — это Vesta Sport, — рассказал Кутейщиков.

«АВТОВАЗ» расширил модельный ряд новой LADA Vesta Sport (на основе концепт-кара, представленного еще два года назад на Московском международном автосалоне) с колесными дисками с низкопрофильной резиной и аэродинамическими накладками на пороги — клиренс машины уменьшили на 16 мм (до 162 мм). Для снижения подъемной силы на багажнике установили интегрированный спойлер, подобранный в ходе аэродинамических испытаний в лаборатории Тольятти. Передний бампер стал более спортивным и динамичным, в его дизайн вписали развитый нижний спойлер, увеличивающий прижимную силу на передней оси. В декоративную накладку по центру нижней части заднего бампера интегрировали хромированные сдвоенные трубы. И добавили дополнительный LED стоп-сигнал. Автором дизайна стал Стив Маттин — который, кстати, представил на недавнем Московском Автосалоне и новую модель «Нивы» — ее Сергей Кутейщиков назвал «скорее видением, нежели концепт-каром», до реализации которого еще далеко.

«АВТОВАЗ» в 2018 году уже продал 170 тыс. автомобилей — «ТТС» до конца года планирует продать 5 тыс. машин бренда LADA

И все же основным драйвером продаж автомобилей «АВТОВАЗ» являются и в ближайшие годы, «скорее всего, останутся» — две модели: это «Гранта» и «Веста», признался, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» о том, на какую модель компания будет ставить в первую очередь, Дмитрий Костромин:

— «Веста» сегодня опережает «Гранту», занимая первое место на российском рынке по объему продаж. «Гранта» занимает третье место. То есть в тройке у нас сразу два лидера, — рассказал он. — Если же брать в целом топ-10 по продажам на российском рынке, то в него входят еще две наших модели — это «Ларгус» и X-Ray. Будем работать на то, чтобы наши модели в тройке лидеров по продажам оставались и в ближайшие годы.

— А сколько уже продано автомобилей LADA на российском рынке вообще в 2018 году, и в дилерских центрах «ТТС» в частности? — поинтересовались мы.

— Продали к настоящему моменту порядка 170 тыс. автомобилей, — подсчитал Костромин.

— Если брать бренд LADA в целом, то в салонах «ТТС» за 9 месяцев было продано 3,5 тыс. автомобилей производства «АВТОВАЗ», а до конца этого года мы планируем реализовать еще 1,5 тыс. автомобилей, — добавила Елена Бодякина. — То есть в этом году мы продадим в наших автосалонах 5 тыс. машин бренда LADA.

Почему тольяттинский завод поднял цены на модельный ряд

Топ-менеджеры «АВТОВАЗА» рассказали, что, несмотря на незначительное повышение цен на весь модельный ряд, так компания отреагировала на девальвацию рубля — продажи выросли.

— Хочу напомнить, что автомобили LADA тоже не являются на 100% отечественным продуктом. Безусловно, локализация производства наших машин самая высокая из всех брендов, но тем не менее. Приводят ли валютные колебания к какому-то перетоку клиентов? Нет. Переток клиентов происходит не из-за цены, а из-за соотношения цена/качество, — объяснил нам Кутейщиков. — Мы знаем, что LADA всю жизнь была самой доступной в России машиной. Это некое ДНК бренда. Но не надо путать «доступность» с «дешевизной»! LADA не является сегодня дешевым автомобилем, она является одним из лучших автомобилей по соотношению цена/качество. И мы будем продолжать биться за то, чтобы наши машины оставались доступными россиянам, — заявил Кутейщиков.

— Мы в этом году подняли цены на наши автомобили на 5,8% — как раз из-за валютных колебаний, — добавил Костромин. — Но подняли цены все бренды, в среднем на 6-7% по российскому авторынку.

«Никто не заставляет, но ездим на машинах «АВТОВАЗА» — топ-менеджеры автозавода «не изменяют» компании с иномарками

Топ-менеджеры автозавода Кутейщиков и Костромин заявили, что в компании нет политики, «заставляющей ездить на автомобилях производства «АВТОВАЗ», — но сами они при этом на них ездят (на служебных авто). Кутейщиков, проработав до переезда в Тольятти более 15 лет в одном из европейских автопроизводителей, ездил, по его словам, «естественно на автомобилях этого бренда — тоже были служебные машины».

— Перейдя на работу в «АВТОВАЗ», я пересел на его автомобили. Сейчас у меня Vesta Cross, и сел я за ее руль после автомобиля, который по стоимости в 2-3 раза превышает стоимость «Весты», — признался Сергей Кутейщиков. — И при этом я не могу сказать, что потерял в качестве тоже в 2-3 раза, честное слово! Ведет она себя корректно, и в пробках, и на трассе. Это не какая-то реклама, а мой клиентский опыт.

Костромин тоже ездит на «Весте», и уже, по его словам, «вложил в нее всю свою душу», поставив на служебное авто музыку, купив новые незаводские колеса, сделав доработки под себя.





Партнерский материал

Сергей Афанасьев