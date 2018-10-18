Микко Хаутала: «Финляндия является самым большим инвестором в российскую экономику»

Посол Финляндии в России о том, почему страны-соседи не могут обойтись без разногласий и о первом саммите в истории Арктического совета

Фото: «Реальное время»

В эти дни в Казани проходит крупнейшее ежегодное деловое мероприятие финско-российского бизнеса Finnish Business. Делегацию финских компаний возглавил чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России Микко Хаутала, который в интервью «Реальному времени» рассказал о том, почему их страна поддерживает санкции против России и благодаря чему Финляндия признана самой счастливой страной мира.

«Без спорных моментов быть не может»

— Финляндия признана самой счастливой страной мира в опубликованном весной Всемирном докладе ООН. Как вы полагаете, что именно привело к тому, что финны больше всех в мире ощущают радость жизни?

— Я думаю, это удивляет и многих финнов, что мы оказались самой счастливой страной в мире. Мы, кстати, не стремились к этому, а хотели создать комфортную, стабильную жизнь для финнов. А в результате получили такой статус. Можно, конечно, относиться к этому легче: предполагать, что это оттого, что мы пьем кофе в 10 раз больше других.

— Но все-таки почему, как вы думаете, многие финны были шокированы новостью, что стали «самой счастливой страной в мире»?

— Я думаю, что у всех людей так или иначе есть свои нерешенные проблемы. Далеко не всякий человек чувствует, что все легко в его жизни.

— В этом году в доклад ООН впервые включили такой фактор, как «иммигранты». Какая динамика иммиграции в Финляндию в годовом сопоставлении? И откуда к вам иммигрируют чаще всего?

— К нам иммигрируют из разных точек мира. Это из зон Европейского союза, из стран Ближнего Востока, Африки.

Финляндия является самым большим инвестором в российскую экономику на душу населения. Наши инвестиции составляют более 12 млрд евро. На самом деле, мы считаем, что эта сумма выше. Некоторая доля инвестиций идет через третьи страны, но это финский капитал

— Мигранты из стран Северной Африки и Ближнего Востока пытаются попасть в Финляндию через Россию. Как решается проблема пересечения беженцами российско-финской границы?

— У нас очень хорошо работает сотрудничество между нашими пограничными службами, и такие нелегальные пресечения границ случаются очень редко. У нас надежный контроль на границе. Я бы сказал, что ситуация стабильная.

— Другими словами, проблем с беженцами нет?

— Нет.

— Финляндия как член ЕС участвует в санкциях в отношении России из-за разногласий по Украине и Крыму. По каким еще международным вопросам между нашими странами есть разногласия?

— Я думаю, что наши отношение, смотря на контекст, но с учетом того, что происходит в целом, — хорошие и надежные. Но, безусловно, санкции введены, и Финляндия считает, что они должны сохраняться до тех пор, пока причины, по которым они установлены, не исчезнут. И, к сожалению, пока мы считаем, что причины для снятия санкций нет, поэтому мы продолжаем такую политику.

— А другие разногласия видите, помимо ситуации вокруг Украины?

— Я думаю, что как таковые политические, деловые вопросы или экономические разногласия есть. Но так и должно быть между странами, у которых есть очень большой поток торговли, инвестиций. Без спорных моментов быть не может. Это нормальный процесс. Но политических разногласий такого масштаба, как с Украиной, — нет.

«Санкции — это повышенные политические риски»

— Продолжая тему санкций и бизнеса, в этом году четыре крупных финских игрока покинули российский рынок или объявили о продаже бизнеса. Расстаться с активами готовы и другие компании. В чем вы видите причины: новые санкции, выше перспективы на домашнем рынке?

— Думаю, что каждая компания сама принимает решение, как будет работать и на каком рынке. Но я хочу сказать, что на российском рынке более 900 компаний. Это очень большая цифра по отношению к объему нашей страны. И большинство из этих компаний остались на рынке. А те, кто уходит с рынка, — это отдельные компании. И это связано, по большому счету, с их бизнес-планами. Бывает, что покинуть рынок — рациональное решение. Я не вижу какого-то оттока.

Финляндия является самым большим инвестором в российскую экономику на душу населения. Наши инвестиции составляют более 12 млрд евро. На самом деле, мы считаем, что эта сумма выше. Некоторая доля инвестиций идет через третьи страны, но это финский капитал.

«Что касается наших двусторонних отношений с Россией, у нас очень тесные связи. Мы работаем в сфере судостроения. У нас очень развито научное сотрудничество и постоянно ведется диалог на разных уровнях по теме Арктики».

Фото Олега Тихонова

— Как вы оцениваете текущую экономическую ситуацию в России?

— Мы, конечно, заметили, что наблюдается рост. Не очень большой, но все-таки рост. Конечно, санкции оказывают свое влияние. Особенно на инвестиционные решения, потому что санкции — это повышенные политические риски. И компании учитывают, что они есть, и это влияет на атмосферу.

— А деловой климат Татарстана как оцените?

— У нас очень хорошая оценка. И мы, конечно, следим за климатом. Финские компании, которые работают в республике, говорят, что здесь хорошо работать. Они получают поддержку. И новые компании понимают, какие условия тут созданы. Я уверен, что мы увидим новые проекты в Татарстане.

— Финляндия, которая сейчас председательствует в Арктическом совете, анонсировала проведение Арктического саммита в первой половине следующего года. Какие вопросы станут главными на саммите, и как в целом вы оцениваете сотрудничество с Россией в Арктике?

— Во-первых, мы пока анонсировали план возможного проведения саммита. Требуется решение всех участников принять участие в саммите. Пока работаем над этим. Конечно, мы очень хотим провести такой саммит — первый в истории Арктического совета. Я думаю, что на повестке у нас будут экологические вопросы, безопасность перевозок, с точки зрения загрязнений, по Северному морскому пути. И другие участники также предлагают волнующие их вопросы. Мы, конечно, будем учитывать их предложения.

Что касается наших двусторонних отношений с Россией, у нас очень тесные связи. Мы работаем в сфере судостроения. У нас очень развито научное сотрудничество и постоянно ведется диалог на разных уровнях по теме Арктики.

Альсина Газизова