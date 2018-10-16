Колба Назарова: как главному тренеру «Нефтехимика» не устроить взрыв?

Нижнекамцы неожиданно уступили ХК «Сочи»

Нижнекамский клуб в этом сезоне производит весьма неоднозначное впечатление. Команда неважно стартовала, но многое наверстала в серии домашних матчей — и подпортила ее вчерашним поражением (2:4) от ХК «Сочи». О ключевых факторах игры «Нефтехимика» и о том, что может позволить команде Андрея Назарова не покинуть зону плей-офф до конца регулярного чемпионата, — в материале «Реального времени».

Опыт или фарт?

Глупо спорить с тем, что ключевой фигурой нынешнего «Нефтехимика» остается его главный тренер Андрей Назаров. Именно от него зависит, в каком настроении на конкретный матч выходит команда. Создается впечатление, что нижнекамцам по силам обыграть любого соперника в отдельно взятой встрече, но выдавать стабильную игру на протяжении нескольких матчей у «нефтехимиков» не получается. Перелом произошел на прошлой неделе, когда «Нефтехимик» сенсационно выиграл в Ярославле у «Локомотива» и дома у «Йокерита». Вообще, татарстанской команде последнее время, безусловно, фартит. Это признает и сам Назаров, который после двух «крайних» побед в овертайме именно об этом и говорил — о везении в ключевых моментах. При этом Андрей Викторович как никто другой в лиге умеет создать необходимую атмосферу как в команде, так и в послематчевом общении с прессой.

— Ребята в раздевалке радуются, обсуждают Кокорина с Мамаевым. Я им сказал, чтобы только не дрались, как они, — это слова тренера после победного матча со «Спартаком» (4:1).

Буквально на ровном месте Назаров и «хайповую» тему поднял, и создал повод для улыбок, и дал понять, что и у него и его команды все довольно неплохо с настроением. А ведь еще пару недель назад его фамилия называлась одной из первых среди возможных «отставников». Но закаленный опытом тренер (да, именно Назаров рекордсмен КХЛ по количеству игр, на которые он выводил команды) даже не дрогнул, не подал виду, что нервничает, а просто продолжил гнуть свою линию. И это довольно быстро принесло плоды.

Ключевой фигурой нынешнего «Нефтехимика» остается его главный тренер Андрей Назаров. Фото hcnh.ru



Капитан Падакин и неудержимые финны

Положительную роль сыграл и нестандартный ход Назарова с переназначением капитана. Да, нашивку пришлось передать вынужденно, из-за травм, но кто бы мог подумать, что ее удостоится игрок, находящийся в команде меньше недели?

Павел Падакин вывел нижнекамцев на матч с московским «Динамо». «Нефтехимик» уступил 0:3, сам Павел матч провалил, но уже в следующих играх «волчья стая» вдруг действительно стала стаей, ведь этот эпизод дал понять команде, что капитаном может стать каждый хоккеист. Да и Падакин выглядел уже куда увереннее.

Ну а ведет вперед «Нефтехимик» тройка финских легионеров — Юусо Пустинен (9+5), Йоонас Няттинен (5+6) и Микаэль Руохомаа (1+8), которые и возглавляют список лучших бомбардиров клуба. Очень здорово проявляет себя еще один легионер, защитник Адам Полашек. Менеджмент клуба отлично поработал летом на рынке и подобрал для Назарова добротный иностранный легион, способный делать результат. Главный тренер не сразу нашел подход ко всем иностранным игрокам, но постепенно ситуация нормализовалась, и нижнекамских финнов теперь непросто сдержать любому клубу КХЛ.

Отметим и непосредственно игровые причины, за счет которых «Нефтехимик» выглядит так неуступчиво и входит в зону плей-офф на Востоке после практически трети сыгранных матчей «регулярки». Безусловно, первое, что бросается в глаза, — это активность в атаке. Нападающие нижнекамцев не только много бросают, но и часто заставляют соперников нарушать правила. Да и сами подопечные Назарова не прочь устроить настоящую битву у бортов, в которой они, например, победили «Йокерит».

Перехваливать «Нефтехимик», правда, тоже не стоит. У команды остается много проблем, и вчерашняя игра с «Сочи» стала в этом смысле достаточно показательной.

Нижнекамцы вновь подтверждают статус одной из самых нестабильных команд лиги. Фото hcnh.ru



«Сочи» как лакмусовая бумажка

Любопытно, что сочинцы, которые в последних своих матчах показывают довольно невыразительную игру, в Западной конференции располагаются на пятой строчке и после двадцати сыгранных матчей точно будут находиться в зоне плей-офф. А вот «Нефтехимик», набравший ход в последнее время, вряд ли себе что-то гарантирует и к ноябрьской паузе, и даже к новогодней.

«Сочи» после фиаско в Казани (1:5) сменили вратаря, доверив «пост номер один» Константину Барулину. На него в начале встречи и обрушился традиционный финский штурм. Лишь перекладина уберегла однажды возрастного вратаря от гола. Но, не сумев реализовать свои шансы в начале, «Нефтехимик» вдруг дважды подряд пропустил. Обе шайбы Эрика О'Делла были как под копирку — Андрею Назарову будет о чем рассказать своим подопечным после встречи.

В концовке первого периода Павел Падакин сократил разрыв, а Адам Полашек на шестой минуте второго счет и вовсе сравнял — 2:2. Назаров на скамейке выглядел вулканом. Закаленный и красивыми волевыми победами, и неожиданными и закономерными поражениями, тренер понимал, что этого крайне мало по такой игре. Так и вышло: Сергей Шмелев спустя десять минут легко разобрался с защитными порядками нижнекамцев — 2:3.

Третья двадцатиминутка обещала стать богатой на события, но за первые десять минут отметился лишь Андрей Нестрашил, да и то с приставкой «минус» — заработал удаление. «Нефтехимик» имел кучу возможностей, чтобы перевести встречу в очередной для себя овертайм, но сочинцы сыграли грамотно, добыв такую нужную для себя победу. Немного сдали нервы в концовке и у Назарова. За две с половиной минуты до конца игры главный тренер гостей Сергей Зубов взял тайм-аут, а спустя всего четырнадцать секунд наставник «Нефтехимика» оставил ворота своей команды пустыми. Забросить четвертую шайбу для Александра Полунина было делом техники, и нападающий не подвел — 2:4. Нижнекамцы вновь подтверждают статус одной из самых нестабильных команд лиги.

«Нефтехимик» и вне игры остается клубом, который как радует, так и огорчает. Фото hcnh.ru



Сначала битва за плей-офф

«Нефтехимик» и вне игры остается клубом, который как радует, так и огорчает. Из плюсов можно отметить довольно душевные и незатяжные предматчевые видеоанонсы. Из последних минусов — работу переводчика в прямом эфире на игре с «Йокеритом». Девушка, которая задает вопросы, тоже первые матчи заметно волновалась, но постепенно освоилась. А вот переводчица ни вопрос игроку не задала правильно, ни перевести сказанное хоккеистом точно не сумела. Но это все вещи поправимые, было бы желание клуба.

Куда важнее, на какие еще игровые эксперименты пойдет «химик» Назаров. Главный тренер «Нефтехимика» наверняка не витает в облаках и понимает, что конкуренция за попадание в плей-офф на Востоке в этом году в связи с приходом нижегородского «Торпедо» обострилась, поэтому сначала придется решать именно эту задачу — войти в кубковую восьмерку. Иначе будет «взрыв», и тренеру уже вряд ли удастся удержаться на своем посту на следующий сезон.

Впереди у нижнекамцев выездная серия из четырех матчей: сначала игра в Подольске против еще одного вполне сопоставимого по классу клуба с Запада, «Витязя», ну а затем дальневосточное турне по привычному для клубов КХЛ маршруту Пекин — Владивосток — Хабаровск.

Андрей Лопата