«Люди, которые обычно согревают теплом наши дома, поделятся с нами еще и теплом своей души»

В Казани прошел зональный тур VIII корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром»

Фото: Максим Платонов

В Казань съехались одаренные газовики и члены их семей со всей страны — с 14 по 20 октября в городе проходит конкурс самодеятельных коллективов ПАО «Газпром». Предприятие славится тем, что поддерживает творческие начинания своих сотрудников. Для некоторых благодаря фестивалю «Факел» хобби стало профессией. Подробности в материале «Реального времени».

«Творчество нам очень помогает, стимулирует — очень хочется скорей закончить основную работу и бежать на репетицию»



Фестиваль «Факел» проводится уже восьмой раз. Сначала творческие коллективы выбираются в регионах, потом полуфиналы — в северной и южной зонах России. И, наконец, финал, который проходит раз в два года. В этом году тур южной зоны провели в Казани. В столицу республики съехались более 1000 человек — это сотрудники подразделений «Газпрома» из 13 регионов России, Беларуси и Кыргызстана. Они не только надежные профессионалы, но еще и очень талантливые — рисуют, танцуют, поют. А «Газпром» как социально ответственное предприятие старается всячески поддерживать творческие начинания работников.

— Мы очень любим петь и создали на базе отдела материально-технического обеспечения трио «Лира». Творчество нам очень помогает, стимулирует — очень хочется скорей закончить основную работу и бежать на репетицию. Может, руководство наше увлечение считает несерьезным, но идет навстречу — отпускают на репетиции, выступления, а мы этому очень рады, — говорит Ирина Борисова, сотрудница самарского подразделения «Газпрома».

— А мы из Оренбурга, вокальный коллектив «Альянс». Мы патриоты своего дела — у нас в ансамбле и инженеры, и электрики, и те, кто непосредственно с газом работает, а еще мы очень любим петь, — говорит Наталья Салихова, художественный руководитель ансамбля.

«Если у человека есть талант, то надо дать возможность раскрыть его»

«Газпром трансгаз Казань» на «Факеле» представляют 12 коллективов, среди которых два детских — предприятие поощряет творческие начинания не только своих сотрудников, но и членов их семей.

— Мы создали в каждом управлении самодеятельные кружки, где занимаются и дети, и взрослые. Если у человека есть талант, то надо дать возможность раскрыть это. Руководство с большим уважением относится к творчески одаренным людям — что греха таить, немножко глаза закрываем, если они с работы пораньше уходят на репетиции. Когда надо, от работы освобождаем: наши коллективы не только в Казани выступают, они в Екатеринбург, Сочи ездят — знакомятся, делятся опытом, — говорит Рафкат Кантюков, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань».

По словам Рафката Кантюкова, за годы существования фестиваля «Газпром» раскрыл сотни уникальных талантов.

— Я уверен, что фестиваль станет не только поводом продемонстрировать творческие способности и показать результат долгой подготовки, но и подарит всем гостям необычайно теплую атмосферу в кругу единомышленников, — сказал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань».

«Люди работают в тайге, а у них такой высокий уровень самодеятельности — это дорогого стоит»

Для некоторых газпромовцев хобби становится профессией, а фестиваль «Факел» — дорогой на большую сцену. Постоянный член жюри фестиваля, художественный руководитель Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого Александра Пермякова следит за карьерой «факеловцев».

— Я наблюдаю за вашими исполнителями: в первый год приехал — у него диапазон квинта, а на следующий год уже октаву берет. А Вадим Константинов, хореограф, в Кубанском казачьем хоре ставит номера — это «Факел», а Андрей Тюмеров, лауреат Государственной премии «Душа России»? И таких по «Факелу» очень много, — говорит Александра Перямкова.

По словам народной артистки, возглавить жюри фестиваля ее пригласили в качестве эксперимента, сначала она недооценила инициативу, но потом поразилась, насколько предприятие богато талантами.

— И я была поражена, когда на первом фестивале вышел мужчина и взял Гран-при. Это был уровень Муслима Магомаева! Я являюсь членом всех отборочных комиссий, объездила все города и могу рассказать: люди работают в тайге, а у них такой высокий уровень самодеятельности — это дорогого стоит, — говорит Пермякова.

Александра Андреевна призналась, что самых талантливых пыталась переманить в хор Пятницкого.

— А они мне: «Зачем?! У меня здесь зарплата, жилье и еще творчеством дают заниматься».

«Фестиваль «Факел» вдвойне добрый и уютный…»

Отвечать на «претензию» Пермяковой пришлось Роману Сахартову, заместителю начальника Департамента по информационной политике «Газпрома».

— Да мы особо ничем не удерживаем, кроме зарплаты и соцпакета, ну и предоставляем возможность заниматься любимым делом в свободное от работы время. Наверное, поэтому многие не хотят, чтобы хобби стало профессией, — пояснил Сахартов.

Фестиваль «Факел» проходит в трех возрастных группах: малыши от 5 до 10 лет, подростки от 11 до 16 и взрослые участники. Самый юный участник — 5-летний Дмитрий Антонов приехал из Краснодара, а самый взрослый — 65-летний Александр Чуб — из Оренбурга.

— Фестиваль «Факел» вдвойне добрый и уютный, потому что люди, которые обычно согревают теплом наши дома, поделятся с нами еще и теплом своей души, — поблагодарила организаторов и участников фестиваля Лейла Фазлеева, заместитель премьер-министра Республики Татарстан.

Кроме непосредственно фестиваля, для гостей Казани приготовили увлекательную экскурсионную программу: за неделю, что «Факел» будет «гореть» в Казани, газпромовцы посетят все достопримечательности столицы.









1 / 47

































































































Партнерский материал