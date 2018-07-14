«Мы постоянно слышим на заседаниях Саратовской облдумы: «Компетентные органы вами заинтересуются»

Нужно не только снижать пенсионный возраст, но и укорачивать рабочую неделю и рабочий день, считает прославившийся в соцсетях депутат заксобрания Саратовской области Николай Бондаренко

На протяжении последнего месяца региональные законодательные органы обсуждают проект пенсионной реформы, предложенной правительством РФ. На этой неделе случилось два неприятных инцидента с участием депутата Саратовской областной думы, члена КПРФ Николая Бондаренко, активно выражающего свое негативное мнение к повышению пенсионного возраста (ролик с его выступлением, в котором он называет членов «либерального правительства Медведева» жуликами и призывает привлечь их к ответственности, разошелся по соцсетям). «Реальное время» расспросило депутата об интересе полиции к его выступлению, отношению к оппозиции думского большинства и о том, какой должна быть пенсионная реформа.

«Это попытки оказать давление на политических оппонентов»



— Николай Николаевич, правоохранительные органы заинтересовались вами из-за вашей позиции по пенсионной реформе?

— Действительно, было два эпизода, связанных с обсуждением реформы о повышении пенсионного возраста. 5 июля на заседании комитета Саратовской областной думы по социальной политике я активно выступал, высказывал свое негативное отношение к реформе. А в понедельник 9 июля ко мне в кабинет пришли сотрудники полиции с видеокамерами. Они проинформировали, что председатель облдумы Иван Кузьмин написал заявление с просьбой провести проверку моего выступления на заседании комитета.

— Вы видели заявление?

— Мне его показали. Но я все снимал на видеокамеру, и мне, к сожалению, не дали в полной мере с ним ознакомиться. Сотрудники полиции сказали, что я не имею право снимать внутренний документ и быстро забрали его обратно.

— Как правоохранители проводили проверку сказанных вами слов? Просили повторить речь?

— Задавали мне ряд вопросов и записывали на видео. Сказали, что проведут проверку записанного, а потом свяжутся со мной и проинформируют. Позже, 11 июля, на заседании облдумы ко мне подошел один из руководителей городского МВД и сказал, что у него есть ко мне ряд вопросов дополнительно. Я ответил: «Вы знаете, где меня найти, приходите».

— Какие именно слова вызвали недовольство Кузьмина?

— Ситуация прояснилась на заседании областной думы 11 июля, когда комментарии Кузьмина прозвучали во всеуслышание. Я обратился к нему по поводу заявления, которое он написал в полицию, он сказал: «Я вас неоднократно предупреждал, не только тогда, но и сегодня, о том, что вам нужно правильно подбирать слова». По этому ответу можно сделать вывод, что, наверное, он написал не одно, а уже два заявления по моим выступлениям с критикой пенсионной реформы.

Если опираться на мое субъективное мнение, думаю, что больше всего руководителей Саратовской областной думы возмутили мои якобы экстремистские посылы. Я говорил, что пенсионная реформа — это геноцид, что правительство Медведева — жулики, что членов правительства надо привлечь к ответственности за их деяния.

«Сотрудники полиции проинформировали, что председатель облдумы Иван Кузьмин написал заявление с просьбой провести проверку моего выступления на заседании комитета». Фото balashover.ru



— Второй инцидент произошел перед заседанием областной думы 11 июля?

— Да, в этот день сотрудники ЧОП не пускали на заседание депутатов от КПРФ — Нараевского, Есипова и меня, а также наших помощников. Причина была надуманная — нельзя проходить с портфелями. Требовали дать возможность их досмотреть. Мы заявили, что охранники — не сотрудники полиции и не имеют права осуществлять досмотр. Произошла небольшая потасовка, меня завалили. Мы решили, что все должно быть по закону, привлекли представителей правоохранительных органов и сделали устное обращение о противоправных действиях в отношении депутатов областной думы.

— Вы написали заявления в полицию?

— Да, мы уже написали довольно много заявлений в правоохранительные органы. Ждем реакции.

— У вас есть какое-то объяснение происходящему? Представители большинства в заксобрании чего-то боятся? Пытаются оградить себя от вас?

— У нас с момента избрания Саратовской областной думы очень сложная напряженная обстановка. Периодически возникают конфликты то с ЧОП, которое охраняет думу, то с депутатами «Единой России». Нас целых пять депутатов-коммунистов, очень боевой состав подобрался. Наверное, не могут пока члены законодательного органа привыкнуть к тому, что с нами надо вести диалог. И, наверное, какие-то амбиции не дают им смотреть на это трезво и адекватно.

Представители компартии активно начинают дискуссии, нашу позицию по пенсионной реформе поддерживают члены ЛДПР и «Справедливой России». Но руководство областной думы всячески препятствует обсуждению. Выключают микрофоны, перебивают, делают какие-то замечания, идут угрозы. Даже в интернете можно это увидеть. На заседаниях мы постоянно слышим: «в очередной раз информируем, что производится видеозапись», «компетентные органы вами заинтересуются». Это своего рода попытки оказать давление на политических оппонентов. Естественно, это является следствием наших выступлений. В первую очередь мы максимально гласно и открыто доводим нашу позицию до избирателей. Во-вторых, обличаем власть. Безусловно, все граждане понимают, что пенсионная реформа — абсолютно антинародный закон, идущий вразрез с интересами населения.

На сегодняшний день 60 с лишним регионов подтвердили «правильность» этой инициативы. К сожалению, Саратовская областная дума не стала исключением, несмотря на наши пламенные речи, протесты, дискуссии, которые мы пытались навязать. Большинство депутатов фракции «Единая Россия» Саратовской областной думы проект одобрило.

В некоторых регионах, где инициатива пенсионной реформы не получила поддержки, возникли негативные последствия для руководителей законодательных собраний. В частности, в Ярославле переизбрали председателя областной думы за то, что депутаты попытались гласно обсудить будущее населения. Известно, что проект реформы не получил одобрение в Москве. Городские депутаты перенесли его рассмотрение на осень.

«Сотрудники ЧОП не пускали на заседание депутатов от КПРФ — Нараевского, Есипова и меня, а также наших помощников. Причина была надуманная — нельзя проходить с портфелями. Требовали дать возможность их досмотреть». Фото medialeaks64.com

«В стране невероятно много денег!»

— Можно обойтись без пенсионной реформы?

— Анализируя ситуацию в стране и в мире, убежден, что пенсионная реформа должна быть. Но пенсионный возраст должен быть, наоборот, снижен, потому что производительность труда за несколько десятков последних лет выросла многократно. Благодаря новым станкам и машинам человек работает эффективнее, производит гораздо больше общественного блага, чем в XX веке, когда определялись рамки пенсионного возраста. Сегодня человечество должно снижать не просто пенсионный возраст, но и рабочий день. 100 лет назад работали по 12—16 часов. Чтобы прийти к 8-часовому рабочему дню, у людей должна была произойти революция в сознании. Почему это происходило? Потому что паровой двигатель открыл человечеству новые возможности в производительности труда. Сегодня, когда производства автоматизированы, необходимо говорить о 4-дневной рабочей неделе, о 6-часовом рабочем дне и, безусловно, о снижении пенсионного возраста.

— Снижать до какой границы?

— Не возьму на себя ответственность назвать цифры, это должны высчитывать эксперты. Я себя к таковым не причисляю. Но если мы говорим о векторе, то он должен быть только таким. Это будет справедливо, в духе сегодняшнего времени.

— То есть вы допускаете, что женщины, например, могут становиться пенсионерами лет в 50?

— Конечно. В 50—53 года. Современная женщина за свою трудовую жизнь произвела неизмеримо больше общественного блага, чем женщина 100, даже 50 лет назад. Она обеспечила не только свою старость, но и старость огромного количества людей. Научно-технический прогресс позволил ей произвести огромное количество благ. Представляете, сколько сил требовалось людям, чтобы произвести автомобиль в 50—70-х годах XX века?! Тысячи человекочасов, чтобы добыть металлы, переплавить их, сделать из них детали, собрать детали на заводе. И как эти автомобили штампуются сегодня! Насколько технический прогресс их обесценил? Во сколько раз выросла урожайность в сельском хозяйстве с внедрением современных технологий и техники? Все это говорит о том, что человек труда, создающий блага, заслуживает того, чтобы пожить чуть-чуть для себя. Чтобы государство взяло на себя обязательство позаботиться о нем. Конечно, не с сегодняшним уровнем пенсий. Мы видим, что достаток пенсионеров в западных странах позволяет им путешествовать. Это правильная, грамотная социальная политика. Но у правительства Медведева, видимо, свои планы в пенсионном вопросе.

— Но нам же постоянно говорят, что соотношение работающих и пенсионеров — замкнутый круг. Снижение пенсионного возраста приведет к еще большей нехватке денег.

— В стране невероятно много денег! Бюджет можно увеличить в несколько раз. Триллионы рублей оседают в карманах олигархов благодаря неэффективной налоговой политике. У нас низкие налоги для компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых, нефти, газа. Отсутствует прогрессивная шкала налогообложения, и к нам бегут богатые люди со всего мира, потому что не хотят платить высокие налоги в своих странах. В России у олигархов и нищих учителей одинаковый НДФЛ, по 13 процентов. Конечно, денег в стране много, но власть выражает интересы не населения, а экономической олигархии. Соответственно, деньги не работают на экономику государства, на большую часть населения. Тезис «нет средств, мы не можем платить пенсии, и мы вынуждены повышать пенсионный возраст» — абсолютная ложь, призванная задурить наше сознание.

«Современная женщина за свою трудовую жизнь произвела неизмеримо больше общественного блага, чем женщина 100, даже 50 лет назад». Фото Максима Платонова



— Какой выход вы предлагаете? На баррикады?

— Именно. Другого выхода не вижу. Власть может похвастаться жесткой централизацией, умением контролировать свои ряды. Большинство представителей «Единой России» в областной думе, молчаливо, покорно поднимая руки, утверждают антинародные решения. Надо объяснять людям, что это их будущее, будущее наших детей. Но помимо того, что население отвлекается на чемпионат мира, есть законодательный запрет на проведение публичных мероприятий. И лишь после 16 июля граждане имеют право только еще подать заявку на проведение митинга. А ее надо подавать за 10—15 дней до намеченного мероприятия. Это нонсенс! Вопиющая ситуация! КПРФ проведет всероссийскую акцию протеста против предложенного проекта пенсионной реформы 28 июля.