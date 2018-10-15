«Если Путин не проведет Конституционное собрание, Россия обречена на прозябание и распад»

Геннадий Гудков — о проблеме 2024 года, укрупнении регионов и намеренной раскрутке скандала с Кокориным и Мамаевым

На днях глава Конституционного суда России Валерий Зорькин выступил со статьей в правительственной «Российской газете», в которой предложил внести «точечные изменения» в Конституцию — а именно, обеспечить стране двухпартийную систему, а также баланс во властных полномочиях президента, правительства и региональных властей. Какие изменения в Основном законе на самом деле нужны и каких реальнее всего ожидать от российской власти, в интервью «Реальному времени» рассказал бывший депутат Госдумы РФ, оппозиционный политик и предприниматель Геннадий Гудков.

«Кремль продумывает варианты, как быть после 2024 года»



— Геннадий Владимирович, почему именно сейчас выступил Валерий Зорькин? Можно ли согласиться с мнением Кремля о том, что его статья о необходимости внесения в Конституцию некоторых изменений — это его личное мнение?

— Я думаю, что выступление Зорькина носит неслучайный характер — оно показывает, что Кремль продумывает варианты, как быть после 2024 года. Кремль сказал: «Надо подумать», и придворные холопы начинают предлагать свои собственные инициативы, а «царь» уже смотрит, кто предлагает лучше, больше и правильнее. Вот и Зорькин осторожно предложил вариант — мол, саму Конституцию мы, может, и не будем менять, но кое-что в ней поменять можем.

Понятно, что нынешняя Конституция России, кроме частей первой и второй, ведет к монополизации власти и способствует установлению авторитарных режимов, и те правки, которые в нее ранее вносились, касались только сроков правления властителей и не более того. В Конституции России, конечно, дичайший набор полномочий президента — он наделен властью, по-моему, даже больше, чем абсолютный монарх, и располагает супервлиянием на жизнь страны. На монарха могли повлиять князья, графы, представители дворянских родов, члены семьи, а тут никаких ограничений нет. В Конституции России нет никаких полномочий парламента, судебную систему формирует исполнительная власть, а строение верхней палаты парламента прямо-таки уродское: она фактически назначается исполнительной властью, а не избирается народом, защищает не региональные интересы, а в лучшем случае интересы региональных князьков. По сути, Совет Федерации — это гарантия реализации политики «царя».

И господин Зорькин, возможно, видя это, осторожненько предложил: «А не хотите ли вы поменять Конституцию, Владимир Владимирович? Если что, мы подсобим — если много полномочий у президента, давайте их подсократим, президентом сделаем Диму Медведева, а вас сделаем премьер-министром от правящей партии, и вы будете править страной столько, сколько хотите, без каких-либо ограничений и до скончания своего века». Повторюсь, разговор про Конституцию он завел не просто так.

«И господин Зорькин, возможно, видя это, осторожненько предложил: «А не хотите ли вы поменять Конституцию, Владимир Владимирович? Если что, мы подсобим — если много полномочий у президента, давайте их подсократим, президентом сделаем Диму Медведева, а вас сделаем премьер-министром от правящей партии, и вы будете править страной столько, сколько хотите, без каких-либо ограничений и до скончания своего века». Фото kremlin.ru



— Зорькин увидел некие перекосы в управлении страной — крен в сторону исполнительной власти, ослабленность полномочий регионов. Может, дело просто в том, что и власть видит эти перекосы?

— Ну что вы! Власть никаких перекосов в системе управления страной не видит. Наоборот, мы видим процесс, который называется «ужесточение репрессий», то есть появление законодательных ограничений и запретов, а также наделение президента дополнительными полномочиями. Такое ощущение, что вслед за судьями и губернаторами президент и управдомов скоро будет назначать! Поэтому совершенно очевидно, что никакая власть, распределенная по трем ветвям, Кремлю не нужна. Независимый суд ему не нужен, реально избираемый парламент не нужен, а нужно просто как можно дольше сохранять статус-кво, поскольку кланам, окружающим президента, нынешнее положение приносит миллиарды и десятки миллиардов рублей каждый день.

— Если изменения в Конституции могут коснуться конфигурации власти, исходя из желания нынешних правящих кругов остаться во главе страны, то что может быть ими выбрано и предложено реальнее всего?

— Могут быть разные варианты — пожизненный президентский срок, как в азиатских республиках бывшего СССР, может быть придумана власть премьера с неограниченными полномочиями, назначаемого парламентом. Правда, этот вариант для Путина опасный и рискованный (в силу провалов «Единой России» в последнее время), но возможный. Возможно, вся власть и основные полномочия президента перейдут в руки Госсовета, а президент станет кто-то типа Медведева, кто будет все время улыбаться, говорить правильные слова, но ничем не командовать. Поэтому в первую очередь в Кремле будут присматриваться к варианту, каким путем пойти для сохранения власти.

«Пенсионная реформа — лишь катализатор негатива»

— А вы не думаете, что изменения, наоборот, могут быть в какой-то степени демократичными с целью сбить тот же негатив от пенсионной реформы? Ведь рейтинги и президента, и правящей партии по-прежнему серьезно снижаются. И разве нельзя остановить падение таким вот образом?

— Есть химическая реакция, а есть ее катализатор: железо может окисляться годами, а может моментально — катализатор в процессе не участвует, но реакцию ускоряет. Пенсионная реформа — это в какой-то степени катализатор негатива, накопленного к власти, и если это не катализатор, то один из факторов недовольства. Но народ на самом деле недоволен не столько пенсионной реформой, сколько тем, что зарплаты в реальном выражении падают, что пособия снижаются, что на пенсию мало что купишь, что экономика не растет, рабочих мест становится все меньше, а безработица серьезная. Вы знаете, что 52 процента частных автомобилей в нашей стране старше 10 лет? Это говорит о том, что у людей нет денег на машины, кроме того, у них нет денег на квартиры, порой нет денег на лекарства.

И только радикальная политическая реформа может поменять всю негативную тенденцию в экономике и социальной сфере, но на это Владимир Путин и Кремль пойти не смогут и не захотят.

«Народ на самом деле недоволен не столько пенсионной реформой, сколько тем, что зарплаты в реальном выражении падают, что пособия снижаются, что на пенсию мало что купишь, что экономика не растет, рабочих мест становится все меньше, а безработица серьезная». Фото Максима Платонова



— Неужели все так категорично? Вы забыли о том, что Путин не перестал быть непредсказуемым.

— Бесспорно, у Путина есть шанс — наверное, последний — стать великим реформатором, если он хочет войти таковым в историю. Понятно, что пока это выглядит фантастически, но что можно было бы сделать Владимиру Владимировичу? Я бы на его месте, если бы осознал ту глубину пропасти, которая открывается перед нами и те последствия, которые могут быть в дальнейшем, договорился бы с элитами и оппозицией о проведении политической реформы и оставался бы до 2024 года гарантом этих реформ. И начать тут Путину нужно будет с Думы 2021 года. Она должна быть избрана по-другому, чтобы люди поверили в эти реформы, то есть это должны быть по-настоящему свободные и честные выборы, конкурентные выборы, и это будет началом создания в России реальных трех ветвей власти с реальными полномочиями. Если Путин на это способен, то он станет в один ряд с такими фигурами, как Петр I или Александр II. Путину важно возглавить эти реформы, важно быть их гарантом. Но шансы на это невелики.

Конечно, эти реформы должны заключаться в переходе к президентско-парламентской республике, правительство должно формироваться через парламент — через мандат, который люди дадут партиям или политическим объединениям. А президент должен быть гарантом Конституции, гарантом международных обязательств России и так далее. Конечно же, конституционная реформа должна затрагивать и реформу суда — суд должен быть самоформируемым под контролем парламента и общества. Посмотрите, как назначали последний раз судью в Верховный суд США — пока он не прошел через Сенат, пока он не убедил комиссию Сената в своих профессиональных и моральных качествах, его ни один президент не мог назначить на эту должность.

Конечно, Путин должен декриминализировать законодательство о митингах, экстремизме и тому подобное. Политическая реформа должна сопровождаться изменением не только Конституции, но и остального законодательства.

Кроме того, не стоит забывать, что сегодня у нас у власти номенклатура, которая сама себя воспроизводит, сама себе дает полномочия и в результате гробит тот же бизнес, гробит экономику. Поэтому важной частью реформы должна быть дебюрократизация России, сокращение чиновничьего аппарата, большая свобода предпринимательства и так далее. Но те же экономические реформы провести проще, когда будет изменена политическая система.

«Я бы на его месте, если бы осознал ту глубину пропасти, которая открывается перед нами и те последствия, которые могут быть в дальнейшем, договорился бы с элитами и оппозицией о проведении политической реформы и оставался бы до 2024 года гарантом этих реформ». Фото kremlin.ru





«Если Путин не проведет Конституционное собрание, Россия обречена на прозябание и распад»

— А вы не опасаетесь, что в будущем, не при Путине, возникнет большой конфликт между президентом и парламентом, как в 1993 году?

— Для этого Путин нужен до 2024 года как гарант этих перемен! У нас сейчас есть пять с лишним лет, чтобы постепенно перезапустить систему, и если делать это плавно, не будет ни войн, ни революций, ни потрясений, ни коллапсов.

— Вы уж слишком уверены...…

— Но ведь Основной закон же уже будет принят! Посмотрите на Италию — если там не смогли сформировать правительство, то там назначаются новые выборы, если в Германии сейчас развалится коалиция, то будут новые выборы в бундестаг, и никто от такого рода проблем в этих странах не пострадал. И зачем обязательно война в парламенте и на баррикадах? Главное, чтобы народ формировал парламент и был независимый суд. Ну и, конечно, чтобы было гражданское общество со своими институтами и СМИ.

— Но гражданское общество у нас только-только формируется, а радикализация молодежи — это вещь, которую трудно исключить в России.

— Путь радикализации пока предлагают не молодые люди, а нынешний Кремль. Именно политика Кремля может привести к радикализации протестов.

— Что же нужно сделать, чтобы конституционные изменения, если они нужны, устроили всех — и власти, и элиты, и народ? И, конечно же, уберегли от конфликтов, наподобие того, что произошел осенью 1993 года?

— По поводу конституционной реформы Кремлю нужно договариваться с определенными частями общества, с элитой, и только тогда нужно подключать к договоренностям народ. И это можно сделать на выборах или на Конституционном собрании, которое прописано в Конституции, но никому в голову не приходило осуществить эту идею. И если Путин не проведет Конституционное собрание, то Россия будет обречена на прозябание и распад.

«В полном объеме нужно восстановить институт региональных и муниципальных выборов. Но первым делом важно добавление регионам полномочий и контроль за ними». Фото Максима Платонова

«Укрупнение регионов не имеет большого значения, это вопрос семнадцатой степени важности»

— Как разумно следовало бы реализовывать тезис Зорькина о решении вопроса с разграничениями полномочий центра и регионов?

— Регионам нужно добавлять полномочия и подтверждать их Бюджетным кодексом. На сегодняшний день Бюджетный кодекс составлен так, что Россия стала унитарным государством, а не федеративным или федеральным – все решения принимает Москва, а это неприемлемо. Кроме того, в полном объеме нужно восстановить институт региональных и муниципальных выборов. Но первым делом важно добавление регионам полномочий и контроль за ними.

— Какой это должен быть контроль — контроль, которому можно было бы доверять?

— У нас для этого в Конституции есть парламент, Конституционный суд, Генеральная прокуратура. На мой взгляд, именно прокуратура должна стать одним из элементов парламентского контроля в регионах — хватит ей уже болтаться между небом и землей. Кроме того, следствие должно быть под прокуратурой, согласовывать с ней все свои действия с точки зрения закона — это мировая практика. Ну ни в одной стране мира следователь не обладает такой степенью автономности, как в России! В свое время, к сожалению, был заблокирован закон о гражданском и общественном контроле – это также нужная и параллельная форма контроля. И, кстати, в нормальном государстве обе формы контроля могут взаимодействовать, а в ненормальном — противостоят друг другу.

— Некоторые эксперты склонялись к мысли, что изменения в Конституции в ближайшее время начнутся с укрупнения регионов. Это реально?

— Укрупнение регионов не имеет большого значения, это вопрос семнадцатой степени важности. Для начала нужно поменять устав власти, а потом разбираться, сколько власти нужно субъектов — 86, 93 или 42. Поначалу должна заработать новая система власти! Понимаете, в США 50 штатов, а в Германии всего лишь 17 земель, но эффективно работает и та, и другая система.

Из-за чего у нас образуются депрессивные регионы? Во-первых, из-за федерального закона №95 (о политических партиях, — прим. ред.), во-вторых, из-за федерального закона №131 (об общих принципах организации местного самоуправления, — прим. ред.), и из-за Бюджетного кодекса.

Конечно, нужно менять налоговую систему! Но и о роли гражданского общества не следует забывать. Как формируется гражданское общество на Западе? Каждый человек там сам вместе с работодателем несет деньги в госказну, и он удавит любого чиновника, если тот будет себя считать пупом Вселенной. Этот момент и формирует его сознание как гражданина — «Я, господа, вас финансирую, а не вы мне даете крошки с барского плеча. Именно я вас содержу, а вы меня тут еще пытаетесь на лимузине грязью облить!». У нас пока этого нет — царь-батюшка 500 рублей раздает с барского плеча. Если граждане будут знать от и до, что они с зарплаты в 40 тысяч отдают государству 10, их сознание моментально поменяется.

«Мне думается, что из этого случая будут делать шоу. Я не оправдываю этих ребят, но это не тот случай, о котором должна говорить вся страна». Фото: rfs.ru



«Кокорин с Мамаевым — это отвлекаловка»

— Реальна ли в России двухпартийная система, как предлагает Зорькин?

— Нереальна. Давайте еще полуторапартийную систему предложим, как в Японии! Надо понимать, что у каждой страны есть специфика. Но смотрите — Германия не собирается переходить на двухпартийную систему, Великобритания тоже, во Франции процесс образования партий идет тоже достаточно активно, как и в других странах. То, что сложилось в США — это результат, опирающийся на их 200-летний политический опыт, но и там двухпартийная система компенсируется широчайшей внутрипартийной демократией, причем последняя носит публичный характер, чего нет ни в одной партии России. Лучше использовать все-таки не американский опыт, а опыт Европы или Латинской Америки.

— Но явно не опыт Украины?

— На Украине все произошло потому, что там Янукович узурпировал власть. Если бы он этого не сделал, ничего бы не случилось. Тем более не случилось бы, не разгоняй он Майдан российскими методами вместе с нашими специалистами. События на Украине были вызваны именно властью — революции все-таки готовятся во дворцах, а не на улицах. Люди должны понять, что либо мы выстраиваем власть по-новому, проводим реформы, либо мы получаем 1917 год, «красных» и «белых».

Но скажу честно — народу крайне трудно объяснить пользу Конституции. Почему? Я вспоминаю хроники 1825 года, когда декабристы, отчаявшись объяснять войскам, что такое Конституция, сказали, что она жена царевича Константина! И тогда они пошли «защищать» Конституцию. Понимаете, ну не связывает наш народ свое убогое положение с поруганием Конституции действующей властью — ему должны это объяснять элиты, но когда многие СМИ у нас государственные, им очень сложно объяснить это. Поэтому одна из важнейших задач — демонополизация СМИ.

— Героями прошлой недели в СМИ стали футболисты Кокорин и Мамаев, устроившие с компанией избиение людей в публичных местах. Что вы думаете об этой истории?

— Я думаю, что на них сейчас концентрируется слишком много внимания. Есть дичайший скандал со Скрипалями, а многие силовики остались на своих местах, есть скандал с коррупцией в Росгвардии, так что Кокорин с Мамаевым — это некая отвлекаловка. Да, сейчас звучат призывы их наказать, посадить, чтобы сказать, что у нас закон работает (хотя мы не наказываем никакого высокопоставленного жулика) в отношении и любимчиков публики тоже. Мне думается, что из этого случая будут делать шоу. Я не оправдываю этих ребят, но это не тот случай, о котором должна говорить вся страна.

Молодые ребята, у которых ветер в голове, «звездность», деньги у них есть хорошие, вот и сорвались, переклинило у них что-то… А что, остальные — боксеры, хоккеисты, у нас ангелы с крылышками? К сожалению, нет.

— Как сработает судебная система в отношении Кокорина и Мамаева? В какой степени люди увидят торжество закона?

— Я надеюсь, что все закончится условным сроком — они выдающиеся спортсмены, у них есть заслуги, и я не думаю, что они совершили что-то страшное. У нас за массовую коррупцию не сажают никого, а тут…