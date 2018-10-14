Куда пойти в Казани: финская неделя, «Вкусная Казань» и татарский праздник гуся
Афиша мероприятий с 15 по 21 октября
Следующую неделю в Казани можно по праву назвать финской. В «Корстоне» пройдет финско-российский деловой форум, в «Смене» стартуют Дни финской культуры, а после — лекции о финском кино. Дом Актера откроет сезон кинопоказов, а БКЗ — международный фестиваль. В среду можно будет научиться разделывать гуся, в выходные отправимся на «Вкусную Казань» пробовать необычные блюда. Планируйте неделю с «Реальным временем».
В доме Аксенова пройдет концерт в честь Чайковского (6+)
16 октября в доме Аксенова пройдет бесплатный концерт «Музыка в музее», посвященный творчеству Чайковского. В программе — арии, сцены из опер, романсы, инструментальные сочинения
Начало в 18.00.
В Казани отметят народный праздник «Каз Омэсе» (0+)
17 октября на территории ГРК «Татарская Усадьба» пройдет татарский народный праздник «Каз Омэсе». Можно будет узнать о мастерстве разделывания гуся и традициях праздника. Гостей ждет театрализованная программа, татарские народные танцы и песни, чай и зур-бэлеш из мяса гуся. По традиции праздник окончится чаепитием с коймаком из печи.
«Каз Омэсе» в переводе на русский — «Гусиный субботник». По традиции в этот день заготавливают впрок гусиное мясо и щиплют пух. Гусь считается первой птицей, прирученной людьми.
Начало в 13.00, вход свободный.
В картинной галерее покажут новое направление в искусстве (6+)
17 октября в картинной галерее Константина Васильева откроется передвижная экспозиция «Философская галерея». Можно будет познакомиться с направлением, которое создал художник Фларит Зариф — «кодогорельефным искусством».
Композиции выставки сделаны из древесноволокнистой плиты, дерева, финского картона и расположены на безрамочном прямоугольном «фасаде» формата 230х600 мм, высота горельефов достигает 50 мм.
Выставка продлится до 1 ноября.
В «Смене» начнутся Дни финской культуры (6+)
17 октября в «Смене» стартуют Дни финской культуры. Программа десятидневного фестиваля включает выставки, лекции, кинопоказы, концерты. В рамках мероприятия откроется выставка «33 революции — 100 лет финского дизайна». Экспозиция покажет, как общественные изменения в Финляндии находили отражение в дизайне предметов обихода, большинство из которых стали классикой и до сих пор используются во всем мире.
Еще одна выставка Living in Nature расскажет об архитектуре и ландшафте современной Финляндии.
Лекционная программа Дней финской культуры будет посвящена финскому дизайну, музыке, архитектуре и кино. В показе фильмов особое внимание уделят творчеству режиссера Ракса Риннекангаса.
Открытие запланировано на 19.00.
Финские компании презентуют потенциал (18+)
С 17 по 18 октября в Казани пройдет финско-российский деловой форум Finnish Business goes Kazan 2018. Возглавит бизнес-делегацию посол Финляндии в России Микко Хаутала.
Участниками форума станут финские компании, представляющие образовательный сектор, сектор услуг, строительства, здравоохранения, а также промышленные технологии и оборудование. Они презентуют свои проекты. Также программа включает открытые дискуссии по вопросам новых видов учебной среды, тенденций в сфере жилой недвижимости. На форуме планируется презентовать возможности особых экономических зон и инвестиционный потенциал региона.
В числе заявленных спикеров — президент Татарстана Рустам Минниханов, посол Финляндии в Москве Микко Хаутала, генеральный директор Финско-Российской торговой палаты Яана Реколайнен, директора крупных компаний.
Форум пройдет в «Корстоне». Открытие в 14.00.
В «Смене» расскажут об особенностях финского кино (12+)
19 октября в «Смене» киновед Кристина Иванникова прочтет лекцию «Неизвестный и самобытный финский кинематограф». Мероприятие пройдет в рамках Дней финской культуры. Лектор расскажет, почему финский кинематограф представляется мрачным и немногословным и с чего начать знакомство с финским кино.
Начало в 18.00, вход свободный.
В Казани откроется сезон кинопоказов (16+)
19 октября в казанском Доме Актера откроется сезон кинопоказов. Первым проектом станет фестиваль короткометражных Shnit Cinemas 2018. Зрителям будет представлена подборка «шортов» прошедшего года и фильмы международного конкурса. Первая программа фестиваля продлится до 21 октября. Вторая — пройдет с 25 по 27 октября.
Начало в 19.00. Стоимость билетов — 250 рублей.
В филармонии заиграет музыка в темноте (12+)
19 октября в казанской филармонии пройдет мультимедийное шоу классической музыки «Музыка в темноте». На сцене выступит камерный оркестр «Виртуозы Петербурга».
В программе — музыка Вивальди, Баха, Верди, Беллини, Форе, Равеля, Пьяццоллы.
Начало в 19.00, стоимость билетов от 500 до 1,7 тыс. рублей.
В БКЗ пройдет международный фестиваль (6+)
20 октября в Казани откроется международный фестиваль современной музыки Concordia. За четыре дня зрители услышат более 10 премьерных произведений современных композиторов в исполнении Государственного симфонического оркестра РТ.
Почетным гостем концерта-открытия станет народный артист России Сергей Слонимский. Мероприятие также посетят композитор Алексей Рыбников, австрийский скрипач Райнер Хонек, петербургский альтист Алексей Людевиг и дирижер Мариинского тетра Гавриэль Гейне.
Фестиваль пройдет в Большом концертном зале. Открытие запланировано на 17.00. Стоимость билетов от 300 до 800 рублей.
«Вкусная Казань» пройдет у Дворца земледельцев (2+)
С 20 по 21 октября в Казани пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». На площадке будут работать фермерский маркет и ярмарка, где можно будет купить продукты и товары местных производителей. Дети смогут повеселиться в специально организованной зоне. В программе — лекции, мастер-классы, концерт.
Ожидается, что «Вкусная Казань» соберет на одной площадке более 50 кафе и ресторанов города.
Отведать разнообразные блюда можно будет у Дворца земледельцев. Вход на фестиваль свободный.
В Казани пройдет Pecha Kucha Night (12+)
18 октября в коворкинге GrowUp пройдет Pecha Kucha Night. Суть вечеринки состоит в том, что любой человек независимо от возраста и рода занятий может выступить перед публикой с презентацией на любую тему. Единственное правило: необходимо подготовить ровно 20 слайдов и время показа ровно 20 секунд. Таким образом время выступления ограничивается 6 минутами 40 секундами.
Начало в 19.00, вход свободный.
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