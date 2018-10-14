Куда пойти в Казани: финская неделя, «Вкусная Казань» и татарский праздник гуся

Афиша мероприятий с 15 по 21 октября

Фото: Максим Платонов

Следующую неделю в Казани можно по праву назвать финской. В «Корстоне» пройдет финско-российский деловой форум, в «Смене» стартуют Дни финской культуры, а после — лекции о финском кино. Дом Актера откроет сезон кинопоказов, а БКЗ — международный фестиваль. В среду можно будет научиться разделывать гуся, в выходные отправимся на «Вкусную Казань» пробовать необычные блюда. Планируйте неделю с «Реальным временем».

В доме Аксенова пройдет концерт в честь Чайковского (6+)

16 октября в доме Аксенова пройдет бесплатный концерт «Музыка в музее», посвященный творчеству Чайковского. В программе — арии, сцены из опер, романсы, инструментальные сочинения

Начало в 18.00.

В Казани отметят народный праздник «Каз Омэсе» (0+)

17 октября на территории ГРК «Татарская Усадьба» пройдет татарский народный праздник «Каз Омэсе». Можно будет узнать о мастерстве разделывания гуся и традициях праздника. Гостей ждет театрализованная программа, татарские народные танцы и песни, чай и зур-бэлеш из мяса гуся. По традиции праздник окончится чаепитием с коймаком из печи.

«Каз Омэсе» в переводе на русский — «Гусиный субботник». По традиции в этот день заготавливают впрок гусиное мясо и щиплют пух. Гусь считается первой птицей, прирученной людьми.

Начало в 13.00, вход свободный.

В картинной галерее Константина Васильева откроется передвижная экспозиция «Философская галерея». Фото Максима Платонова

В картинной галерее покажут новое направление в искусстве (6+)

17 октября в картинной галерее Константина Васильева откроется передвижная экспозиция «Философская галерея». Можно будет познакомиться с направлением, которое создал художник Фларит Зариф — «кодогорельефным искусством».

Композиции выставки сделаны из древесноволокнистой плиты, дерева, финского картона и расположены на безрамочном прямоугольном «фасаде» формата 230х600 мм, высота горельефов достигает 50 мм.

Выставка продлится до 1 ноября.

В «Смене» начнутся Дни финской культуры (6+)

17 октября в «Смене» стартуют Дни финской культуры. Программа десятидневного фестиваля включает выставки, лекции, кинопоказы, концерты. В рамках мероприятия откроется выставка «33 революции — 100 лет финского дизайна». Экспозиция покажет, как общественные изменения в Финляндии находили отражение в дизайне предметов обихода, большинство из которых стали классикой и до сих пор используются во всем мире.

Еще одна выставка Living in Nature расскажет об архитектуре и ландшафте современной Финляндии.

Лекционная программа Дней финской культуры будет посвящена финскому дизайну, музыке, архитектуре и кино. В показе фильмов особое внимание уделят творчеству режиссера Ракса Риннекангаса.

Открытие запланировано на 19.00.

17 октября в «Смене» стартуют Дни финской культуры. Фото kzn.ru



Финские компании презентуют потенциал (18+)

С 17 по 18 октября в Казани пройдет финско-российский деловой форум Finnish Business goes Kazan 2018. Возглавит бизнес-делегацию посол Финляндии в России Микко Хаутала.

Участниками форума станут финские компании, представляющие образовательный сектор, сектор услуг, строительства, здравоохранения, а также промышленные технологии и оборудование. Они презентуют свои проекты. Также программа включает открытые дискуссии по вопросам новых видов учебной среды, тенденций в сфере жилой недвижимости. На форуме планируется презентовать возможности особых экономических зон и инвестиционный потенциал региона.

В числе заявленных спикеров — президент Татарстана Рустам Минниханов, посол Финляндии в Москве Микко Хаутала, генеральный директор Финско-Российской торговой палаты Яана Реколайнен, директора крупных компаний.

Форум пройдет в «Корстоне». Открытие в 14.00.

В «Смене» расскажут об особенностях финского кино (12+)

19 октября в «Смене» киновед Кристина Иванникова прочтет лекцию «Неизвестный и самобытный финский кинематограф». Мероприятие пройдет в рамках Дней финской культуры. Лектор расскажет, почему финский кинематограф представляется мрачным и немногословным и с чего начать знакомство с финским кино.

Начало в 18.00, вход свободный.

В Казани откроется сезон кинопоказов (16+)

19 октября в казанском Доме Актера откроется сезон кинопоказов. Первым проектом станет фестиваль короткометражных Shnit Cinemas 2018. Зрителям будет представлена подборка «шортов» прошедшего года и фильмы международного конкурса. Первая программа фестиваля продлится до 21 октября. Вторая — пройдет с 25 по 27 октября.

Начало в 19.00. Стоимость билетов — 250 рублей.

В казанской филармонии пройдет мультимедийное шоу классической музыки «Музыка в темноте». Фото Максима Платонова

В филармонии заиграет музыка в темноте (12+)

19 октября в казанской филармонии пройдет мультимедийное шоу классической музыки «Музыка в темноте». На сцене выступит камерный оркестр «Виртуозы Петербурга».

В программе — музыка Вивальди, Баха, Верди, Беллини, Форе, Равеля, Пьяццоллы.

Начало в 19.00, стоимость билетов от 500 до 1,7 тыс. рублей.

В БКЗ пройдет международный фестиваль (6+)

20 октября в Казани откроется международный фестиваль современной музыки Concordia. За четыре дня зрители услышат более 10 премьерных произведений современных композиторов в исполнении Государственного симфонического оркестра РТ.

Почетным гостем концерта-открытия станет народный артист России Сергей Слонимский. Мероприятие также посетят композитор Алексей Рыбников, австрийский скрипач Райнер Хонек, петербургский альтист Алексей Людевиг и дирижер Мариинского тетра Гавриэль Гейне.

Фестиваль пройдет в Большом концертном зале. Открытие запланировано на 17.00. Стоимость билетов от 300 до 800 рублей.

20 октября в Казани откроется международный фестиваль современной музыки Concordia. Фото Олега Тихонова

«Вкусная Казань» пройдет у Дворца земледельцев (2+)

С 20 по 21 октября в Казани пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». На площадке будут работать фермерский маркет и ярмарка, где можно будет купить продукты и товары местных производителей. Дети смогут повеселиться в специально организованной зоне. В программе — лекции, мастер-классы, концерт.

Ожидается, что «Вкусная Казань» соберет на одной площадке более 50 кафе и ресторанов города.

Отведать разнообразные блюда можно будет у Дворца земледельцев. Вход на фестиваль свободный.

В Казани пройдет Pecha Kucha Night (12+)

18 октября в коворкинге GrowUp пройдет Pecha Kucha Night. Суть вечеринки состоит в том, что любой человек независимо от возраста и рода занятий может выступить перед публикой с презентацией на любую тему. Единственное правило: необходимо подготовить ровно 20 слайдов и время показа ровно 20 секунд. Таким образом время выступления ограничивается 6 минутами 40 секундами.

Начало в 19.00, вход свободный.