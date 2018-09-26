Интерпол ответил: чешскую нарколабораторию «Тукаевским» приписали зря

Защита обвиняемых в организации ОПС требует опровержения за «слив» дезинформации и новых дел в отношении сотрудников МВД РТ

Фото: Ирина Плотникова

«Тукаевские» атакуют Следком новыми заявлениями из СИЗО. Как выяснило «Реальное время», один из ключевых фигурантов дела Марат Батыршин обвинил замначальника отдела БОП МВД Татарстана Дмитрия Марфина в фальсификации своей явки с повинной. А вот арестант Геннадий Кирилов, ранее сообщивший о взятке 500 тысяч рублей экс-начальника БОП Ильнара Залялова, теперь требует опровержения информации об участии в международном наркобизнесе. Адвокат Кирилова обнародовал полученный из Чехии документ, согласно которому семью его клиента признали потерпевшей в деле сербской наркомафии.

Из Праги с полицейским приветом!

Информация о чешской нарколаборатории «Тукаевских» была вброшена в СМИ сразу после скандального ареста отставного подполковника Ильнара Залялова. Со ссылкой на источники, близкие к МВД, сообщалось: в мае 2018-го в Праге в частных владениях Геннадия Кирилова и его супруги Ирины Таировой чешская полиция обнаружила целую плантацию марихуаны с оборудованием для последующей сепарации и упаковки гашиша. Владения были зарегистрированы на фирму Bachetle Bohemia, которой владеют Кириловы, а вот предполагаемым хозяином наркоплантации источники называли их приемного сына, который якобы после обыска скрылся из Чехии.

Напомним, Геннадия Кирилова и его бизнес-партнера Наиля Шайхутдинова, засветившихся на строительстве казанского ЖК «Острова», привлекают по делу ОПС «Тукаевские». По версии ГСУ МВД Татарстана, два десятка членов этой «легендарной» группировки причастны к вымогательствам с поджогами павильонов, страховым мошенничествам, организации незаконной миграции и аферой с займами под залог квартир в строящихся домах. Под стражей Кирилов и Шайхутдинов находятся с октября 2017-го. Месяц назад по их показаниям следователи пришли за отставным подполковником Ильнаром Заляловым: экс-начальник отдела БОП МВД Татарстана и зять объявленного в розыск лидера ОПС «Тукаевские» Анатолия Агрбы стал обвиняемым в деле о взятке 500 тыс. рублей. Арестованные свидетели дали показания, что Залялов требовал с них за свободу 45 млн рублей.

Владения были зарегистрированы на фирму Bachetle Bohemia, которой владеют Кириловы. Фото firmy.cz



Но вернемся к нарколаборатории в Праге. На момент прихода полиции недвижимость Bachetle Bohemia в Праге сдавалась в аренду, причем речь идет о событиях 2018 года, поэтому никаких претензий к семье Кирилова в данный момент чешская полиция и Интерпол не имеют, сообщил «Реальному времени» адвокат этого обвиняемого по делу ОПС Андрей Житлов:

— Мною был сделан официальный запрос, получены документы из Чехии, которые переведены и нотариально заверены. В рамках чешского дела Ирина Таирова и ее приемный сын еще 25 июля 2018 года признаны потерпевшими! Мой клиент покинул Прагу еще в 2016 году, а с осени 2017-го находился под арестом…

По словам адвоката Кирилова, в ответе на официальный запрос сказано: в организации сети подпольных нарколабораторий подозревают уроженцев Сербии. Андрей Житлов предполагает, что организаторы «наркослива» в казанских СМИ либо не владели полной информацией, либо намеренно исказили ее.

«Честный обнальщик» против замначальника ОБОП

Не сидит сложа руки в СИЗО и 31-летний Марат Батыршин, обвиняемый в причастности к действиям ОПС «Тукаевские» и 16 эпизодам мошенничества на 55 млн рублей. По версии МВД, Батыршин был этаким негласным «казначеем» группировки. Сам он на сентябрьском продлении ареста в Вахитовском суде Казани представился безработным отцом двух детей, хотя в открытых источниках числится частным предпринимателем и совладельцем семейного салона красоты. Суду Батыршин признался — занимался обнальным бизнесом и накопил серьезные долги, а в «Тукаевские» его записали просто по знакомству: «С Гильмутдиновым, Агрбой, Хамидуллиным, Васильевым, Набиевым, Соборновым, Осиповым (фигуранты дела ОПС, — прим. ред.) я незнаком и никогда о них не слышал. С Шайхутдиновым познакомился на свадьбе в 2011—2012 годах».

Со слов Батыршина, еще работая в МУП «Гормосты», он помогал Шайхутдинову и его ООО «Стройтехника» с участием в тендерах, а с октября 2016 года сам перешел на работу в эту фирму — руководителем проекта ЖК «Острова» в Авиастроительном районе Казани. «Отношения с Кириловым и Шайхутдиновым были только рабочие», — настаивает арестованный. По версии следствия, ради инвестиций в эту стройку «Тукаевские» выстроили финансовую пирамиду. Батыршин говорит — этого не было: «Денежные средства под предлогом инвестирования в строительные проекты ООО «Стройтехника» я не привлекал, Шайхутдинову и Кириллову денежные средства никогда, ни в каких суммах не передавал». На заседании суда обвиняемый озвучил свое заявление в прокуратуру Татарстана от 30 августа, из которого следует, что свободы он лишился в ночь на 16 июля 2018 года в Москве, во время ужина в ресторане гостиницы с женой и ее подругой: «Подошли сотрудники московской полиции и сказали, что задерживают меня как находящегося в розыске по инициативе МВД Татарстана».



Следующей ночью задержанного доставили в Татарстан под конвоем, на самолете, и в ГСУ МВД Татарстана составили протокол его задержания в 3 часа ночи 17 июля. Эти цифры имеют большое значение — объяснил суду новый адвокат обвиняемого Равиль Туктаров, ведь на избрание меры пресечения его клиента привезли лишь днем 18 июля, по истечении 48 часов с момента задержания в Москве. «В результате этих действий было нарушено конституционное право на свободу. Поэтому считаю, что мой подзащитный должен быть освобожден», — заявил защитник в ответ на ходатайство о продлении ареста и попросил приобщить ответ начальника ОП по Пресненскому району Москвы, подтверждающий факт и время задержания Батыршина в столице.



Сам обвиняемый подробно рассказал о других нарушениях: с его слов, 17 июля в ГСУ замначальника отдела БОП управления угрозыска МВД по РТ Дмитрий Марфин беседовал с ним и набирал на компьютере текст — это оказался протокол явки с повинной. «Его текст целиком и полностью принадлежит Марфину, там намешаны ложь и факты моих финансовых долговых отношений. Я сказал ему, что Шайхутдинов и Кирилов не имеют никакого отношения к моим долгам, а он требовал подписать… И я подписал этот документ», — признался Батыршин, добавив, почему оговорил и себя, и Шайхутдинова с Кириловым:

— С момента моего задержания в Москве и при разговоре с Марфиным у меня не было адвоката, я был психологически подавлен и физически обессилен, кушал один раз — один бутерброд — в самолете в Казань. В течение суток не спал. Разговоры с сотрудниками полиции шли всю ночь, и ранним утром я не имел душевных и физических сил спорить с ними… Подписал протокол, чтобы оставили меня в покое, дали хотя бы немного выспаться.

По словам обвиняемого, на первом же официальном допросе он не стал подтверждать фальсифицированную явку с повинной и вообще никаких показаний следователям не давал. А на финише следствия именно эту «явку» положили в основу обвинений. 31 августа в адрес главы Следкома по РТ Павла Николаева из СИЗО поступило заявление арестанта с просьбой дать юридическую оценку действиям замначальника ОБОП.

По словам обвиняемого, на первом же официальном допросе он не стал подтверждать фальсифицированную явку с повинной и вообще никаких показаний следователям не давал. Фото 16.мвд.рф



Потерпевшими от «Тукаевских» стали налоговые аферисты?

Судья Алмаз Мухаметшин не захотел слушать текст заявления в прокуратуру до конца с позицией обвиняемого по каждому эпизоду дела. Он предложил приобщить документ и обещал изучить его в совещательной комнате. Впрочем, до этих слов судьи Батыршин успел рассказать — потерпевшими от его действий признаны те, кто с его помощью… обманывал государство! Так, за эпизодом «хищения 16 млн рублей у Гайниева и Хайрутдинова», по версии обвиняемого, скрываются факты перечисления этими людьми для обналичивания порядка 10—12 млн рублей примерно с 20 разных организаций. Но операции сорвались, поскольку Росфинмониторинг заблокировал счета, а клиенты Батыршина и работавших с ним людей (одного из которых он побоялся называть, — прим. ред.) потребовали с него долговую расписку на сумму долга с учетом процентов. На следствии же кредиторы назвались обманутыми инвесторами.

Выступление в суде следователя ГСУ МВД Татарстана Илфира Мухамадиева было кратким. Он сообщил суду: Батыршин находился в розыске с 12 ноября 2017 года, сейчас обвиняется в совершении 17 тяжких преступлений в составе организованной группы и ему светит наказание до 19 лет лишения свободы. 29 августа обвиняемый начал ознакомление с материалами дела, но объем большой, порядка 100 томов, а потому следствие продлено до 7 ноября. Поэтому, по мнению представителя МВД, арест стоит продлить.

Адвокат Туктаров заявил об отсутствии доказательств мошенничества и предъявил суду заочное решение Приволжского райсуда Казани от 19 апреля 2018 года, согласно которому гражданин Гайнутдинов, ранее признанный потерпевшим в уголовном деле, взыскал с Батыршина не только сумму долга. «Начислением процентов на якобы украденную сумму Гайнутдинов сам опровергает обвинения», — подчеркнул защитник, добавив, что остальные эпизоды дела схожи с этим.

Следком: претензии на Марфина проверят в рамках дела Залялова

Сам Марат Батыршин сообщил суду, что лишь после предъявления окончательного обвинения на 67 листах решил довести до следователей свою позицию и попросил время на изучение документа и подготовку доводов. А ответом на это ходатайство стало… уведомление — предварительное следствие завершено. «Таким образом я был лишен права на защиту. Вину ни по одному эпизоду не признаю полностью! Считаю, я лишен свободы фактически за долги!» — возмущается арестованный.

Впрочем, 13 сентября Вахитовский суд оставил Батыршина под арестом, а 25 сентября это решение в апелляции узаконил Верховный суд Татарстана. Оценку доводам защиты об аресте за пределами 48-часового срока задержания ни первая, ни вторая инстанция давать не стала.

Оценку доводам о фальсификациях в деле «Тукаевских» обещают дать в рамках расследования уже возбужденного дела экс-начальника ОБОП Залялова. Фото Ирины Плотниковой

В пресс-службе МВД Татарстана сообщили, что оценку претензиям фигуранта «Тукаевских» даст суд при рассмотрении дела ОПС по существу. В то же время осведомленные о позиции следствия источники «Реального время» подтвердили: со стороны обвиняемых по этому делу идет мощная атака, цель которой — развалить дело. В свою очередь в Следкоме по РТ подтвердили: заявление Батыршина о фальсификации явки с повинной получено, и оно не единственное. Оценку доводам о фальсификациях в деле «Тукаевских» обещают дать в рамках расследования уже возбужденного дела экс-начальника ОБОП Залялова.