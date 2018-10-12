«Ак Барс» для таблицы, а не для болельщиков

Казанцы невзрачно обыграли «Спартак»

Новую домашнюю серию «Ак Барс» начинал матчем с мало чем примечательным «Спартаком», находящимся в классическом «болоте», когда и амбиций больших нет, и аутсайдером вроде не назовешь. Невзрачной вышла и игра с москвичами, «барсы» вновь сначала много грубили, потом традиционно мучились в большинстве, а в итоге забросили победную шайбу (1:0) и не дали ничего сделать сопернику. Казанцы сыграли классически для таблицы, но не для болельщиков. Отвлеченный Ткачев, надежные Юдин и Педан и большинство «барсов» как тема для новых видеомемов — об этом и других подробностях матча в отчете «Реального времени».

Вроде и очки набираются, но проблемы остаются

В целом успешная выездная серия «Ак Барса» завершилась не самой интересной, но наконец-то «сухой» победой в Череповце, ознаменовавшейся не только первым «сухарем» Подъяпольского (Эмиль Гарипов остается единственным голкипером «Ак Барса» без матча на ноль в нынешнем сезоне), но и возвращением Владимира Ткачева и Станислава Галиева в звено к Данису Зарипову. Произошло это даже чуть позже, чем все ждали, ведь тренерский штаб взял хоккеистов на весь выездной тур, а задействовал лишь под конец.

Возможно, Андрей Попов вошел в состав неплохо, но на ровную игру в течение серии его пока не хватает, и после утренней раскатки наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, который по традиции особой конкретики в свои действия не вносил, все же отметил, что Глухов и Попов до своих лучших кондиций еще не дошли.

— Им, конечно, сложно. Они долгое время тренировались — и индивидуально, и с «Барсом». Пока им тяжело сходу войти в игровой ритм. Но главное — они стараются. Стараются, в первую очередь, играть так, как мы им говорим. Однако нужно время, чтобы набрать лучшую форму, — приводит слова специалиста пресс-служба казанского клуба.

В целом успешная выездная серия «Ак Барса» завершилась не самой интересной, но наконец-то «сухой» победой в Череповце

Однако главная проблема, с которой «барсы» отправлялись на выезд, так и осталась при казанской команде. Речь о довольно неэффективном большинстве, «благодаря» которому казанцы уже потеряли немало очков в нынешнем сезоне.

— Мы стараемся поправить этот элемент, много работаем над ним. Это не так просто сделать, как кажется. Если говорить о звене Антона Ландера, то оно постепенно начинает набирать свои кондиции при игре в большинстве. Порой чего-то не хватает, но в целом они идут к своей цели. У второй бригады пока не все получается, надо над этим работать, процесс постоянный, — сказал Билялетдинов утром в день матча.

Кажется, «Спартак» сегодня в классическом болоте

Московский «Спартак», прежде чем заехать в столицу Татарстана, для начала принял «холодный душ» в Нижнекамске, где долгое время минимально вел в счете, но, как это часто бывает с «Нефтехимиком», после очередного разговора в раздевалке с Назаровым «волки» вышли совсем другие и накидали Никите Беспалову авоську шайб. До этого москвичи не смогли обыграть далеко не самый сильный «Витязь», а еще раньше красно-белые получили два поражения от армейских команд. Но тем не менее не слишком высокая плотность и сила Запада нынешнего сезона позволяет «Спартаку» даже при таких раскладах оставаться на шестой строчке конференции. Команда комфортно чувствует себя в зоне плей-офф, а Вадим Епанчинцев — на своем посту.

Более того, наставнику «Спартака» и усиления для атаки продолжают подписывать, если нынешнего Энвера Лисина можно в полной мере называть «усилением». Ведь форвард был буквально изгнан из состава даже «Сибири» с удручающей личной статистикой. За «снежинок» он сыграл 10 матчей, в которых сделал 4 результативные передачи при показателе полезности «-2» и получил 4 минуты штрафа. Возможно, не такого укрепления атаки желал бы Епанчинцев, но дареному коню, как говорится, в зубы не смотрят.

Так что специалист уже на третий день пребывания хоккеиста в команде поставил его в состав на льду «Татнефть Арены».

У «Спартака» в ворота вернулся Юлиус Гудачек

Лисин жег, а «Ак Барс» никак не излечится от сентябрьской болезни

Перед игрой со «Спартаком» стало известно, что после одноматчевого отдыха в рамку вновь вернется Эмиль Гарипов, которого неожиданно заменили на Подъяпольского, несмотря на довольно уверенную игру в Ярославле. В остальном череповецкий состав остался нетронутым. У «Спартака» же в ворота вернулся Юлиус Гудачек, а также, как уже было сказано, вышел Лисин, который попал в звено к Зубову и Никонцеву.

Матч начался с хороших скоростей и нескольких опасных бросков «Ак Барса» с близкого расстояния и хороших щелчков «Спартака» — с дальнего. Вся первая половина периода примерно в таком ключе и прошла. Обменялись удалениями. Причем первым нарушением отметился именно Энвер Лисин, который ушел в штраф-бокс на исходе десятой минуты. Как уже все привыкли, ничего действительно серьезного казанцы за эти две минуты не сотворили. Зато уже в равных составах сделали такой мощный навал, что Гудачеку пришлось дважды бросаться из одного угла ворот в другой, когда Ткачев добивал с неудобной руки.

А казанцы вновь запели полюбившуюся в нынешнем сезоне песню со всеми ее атрибутами — опасной игрой в голову или на борт и дисциплинарными наказаниями. На этот раз отметился Артем Лукоянов, который сыграл в голову сопернику и получил 10 минут.

Уже на последней минуте, когда казанцы удачно отработали еще одно меньшинство, все тот же новичок «Спартака» Лисин щелкал со средней дистанции и потревожил штангу ворот Гарипова. Пожалуй, нападающий стал самым заметным хоккеистом в составе москвичей в первом периоде.

Лихо начав, «барсы» благодаря своей же недисциплинированности растеряли все преимущество. И это уже не просто проблема, а скорее хроническое заболевание, которое казанцы подхватили еще на исходе прошлой домашней серии и пронесли через всю выездную. Собственные необязательные удаления и потерянный из-за этого темп уже не раз стоили «Ак Басу» пропущенных первыми шайб. Вот только «Спартак» простил.

«Ребята сегодня показали игру, которую мы хотим видеть. Но есть моменты, которые нужно отрабатывать», — говорил Епанчинцев

— Ребята сегодня показали игру, которую мы хотим видеть. Но есть моменты, которые нужно отрабатывать, — говорил после игры наставник гостей Епанчинцев. — Это игра в неравных составах, большинство, у нас было достаточно моментов. Такие моменты нужно создавать, напрягать соперника, но не получилась у нас игра в большинстве сегодня.

Большинство «Ак Барса» как материал для видеомемов

Зато уже на старте второго периода неожиданно раззабивавшийся в нынешнем сезоне Алексей Потапов сделал услугу команде — на скорости отыгрался с Романом Абросимовым, по дуге заехал в зону «Спартака» и прострелил прицельно в ближний угол — Гудачек вроде бы среагировал, но шайба прошла мимо его ловушки и легла аккуратно в сетку ворот — 1:0.

Вскоре «Ак Барсу» представилась прекрасная возможность нарушить грустную статистику реализованных численных преимуществ, когда сначала Андрей Кутейкин фолил на разогнавшемся Владимире Ткачеве, а затем Владислав Повольнев ушел на двухминутный отдых. Четыре минуты большинства, которые шли буквально друг за другом, принесли болельщикам казанцев лишь разочарование очередными не слишком опасными попытками пробить Гудачека.

— У нас было достаточно моментов, чтобы забить. Конечно, одной шайбы мало, но не получается пока забить. Будем делать акцент на этом и поправлять свою работу в этом плане, — говорил Зинэтула Билялетдинов после игры.



Владимир Ткачев в этом матче хотя и не смог забросить такую важную для себя шайбу, но было видно, как он старается обострять, больше бросать, чем обычно в этом сезоне. Однако в его действиях не было былой уверенности. На последних секундах второго периода он получил шикарную передачу на гол, когда перед ним были уже открытые ворота и оставалось лишь попасть, но он почему-то очень долго держал шайбу и прицеливался, так что Гудачек успел вернуться и закрыть оставленный угол.

55 номеру не хватило мотивации и запала на два сезона нового контракта



— Наше звено очень сильно хочет забить, и на самом деле по игре конкретно нашего звена мне игра понравилась, — делился мыслями после матча Владимир Ткачев. — Старались, держали шайбу, хорошие скорости были, были моменты для взятия ворот. Были выходы два в один, в позиционной игре тоже было некоторое преимущество. Но пока так, будем исправлять, — сказал форвард журналистам.

Пока все похоже на ситуацию, которую мы и предсказывали: 55 номеру не хватило мотивации и запала на два сезона нового контракта. Ему нужен новый вызов, и желательно за океаном. После игры Владимир, конечно, открещивался от «теории присутствующего духа НХЛ».

— Тебя не отвлекают разговоры об НХЛ и присутствие скаутов из-за океана?

— Если честно, я не знаю, как это может мешать и как-то влиять на игру, потому что это всего лишь разговоры. Никаких действий сейчас нет, и пока что я нацелен на игру здесь, — говорил Ткачев.

«Для болельщиков, может, интереснее 5:4, но для нас — 1:0»

Хороши в этом матчи были защитники. Ставил блоки и вступал в единоборства Дмитрий Юдин, частенько первым успевая на свободную шайбу. Он регулярно выходил и сдерживать атаки соперника в меньшинстве. Отлично освоился и Андрей Педан. «Четверка» действовала очень спокойно и надежно, не пуская спартаковцев на пятак, так что тем приходилось в основном пристреливаться из кругов вбрасывания.

— Меня лично «Спартак» ничем не удивил, — отмечал после игры Юдин. — Я там год поиграл, и все секреты их знаю.

Хорошо ставил блоки и вступал в единоборства Дмитрий Юдин, частенько первым успевая на свободную шайбу



— Два последних матча сыграли без пропущенных шайб.

— Ну вы только посмотрите на Педана (Андрей проходил мимо). Он все на себя берет, мимо него никто не пройдет, — отдал должное партнеру по команде и оборонительному цеху Юдин.

Так что в третьем периоде как бы «Спартак» ни старался большой угрозы его накаты не несли. А если и несли, то Гарипов с ними справлялся. 1:0 — сложно назвать этот матч «игрой для болельщика», но тем не менее есть победа дома и есть первый «сухарь» Эмиля Гарипова.

— Для нас 1:0 лучше, чем 5:4, — честно признавался после игры автор единственной шайбы в этой встрече Алексей Потапов. — Для болельщиков, может, 5:4, а для нас — 1:0. 1:0 — это тот же самый нерв. А учитывая, что в приоритете у нас оборона, очень здорово выиграть всухую. Неважно, насколько больше мы забиваем. Конечно, хочется забивать больше, чтобы уверенно играть, чтобы от каждого броска соперника сердце не сжималось. Но самое главное — два очка. Особенно учитывая турнирную таблицу на Востоке, где не пойми что происходит, — подытожил игру Потапов.

Эрик Добролюбов, фото ak-bars.ru