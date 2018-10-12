Медом намазано. Удмуртия замахнулась на главный бренд Башкирии

Однако пока скооперироваться, чтобы удовлетворить спрос в качественной продукции крупных переработчиков, у местных производителей не получается.

В Удмуртии застопорилось принятие законопроекта о пчеловодстве. Но в Госсовете республики верят, что все противоречия с правительством будут сняты, и регион начнет движение к созданию полноценного бренда «Удмуртский мед», который должен составить конкуренцию башкирскому и алтайскому. Сами представители отрасли воспринимают идею как перспективную, отмечая, что часть башкирского меда на самом деле из Удмуртии. Однако есть и те, кто просит снять розовые очки и даже не пытаться. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Мы в перспективе могли бы выработать некий бренд»

Законопроект о пчеловодстве, который призван способствовать развитию этой отрасли в Удмуртии, депутаты Госсовета республики намеревались принять до конца года. Но, как рассказал председатель постоянной комиссии по АПК Владимир Варламов, претензии к документу возникли в правительстве. Там, по его словам, законопроект назвали неактуальным, правда, подробнее о причинах негативного заключения Кабмина он говорить не стал, добавив, что уже создана рабочая группа, призванная разрешить противоречия.

— Мы создали некий устав работы для наших пчеловодов. Я считаю, он бы оказал большую поддержку пчеловодам. Мы в перспективе могли бы выработать некий бренд, есть же сейчас бренд «Башкирский мед», появился бы «Удмуртский мед», возможно, даже в рамках кооперации пчеловодов создать некую переработку на территории нашей республики. Переработка меда заключается в фасовке, — пояснил Варламов.

В настоящее время пчеловодством в Удмуртии занимаются личные подсобные хозяйства и фермеры. По разным оценкам всего в отрасли от 9 до 15 тысяч пчеловодов.

Башкирский пчеловод Евгений Стрелов, который мед возит на продажу в Москву, считает, что брендирование удмуртского меда — хорошее решение, Он отметил и хорошее качество продукции пчеловодов из Удмуртии.

Евгений Стрелов отметил хорошее качество продукции пчеловодов из Удмуртии. Фото vk.com



— Башкирский мед как бренд сложился очень давно и имеет мировую известность. Ценность он приобрел еще в петровские времена, когда было развито бортничество. Это был тяжелый труд добывать мед диких пчел. Он стоил очень дорого. В советские годы развитие пчеловодства поддерживалось, и бренд был сохранен. Сейчас в Башкортостане очень много пасек, пчеловодство — это народное достояние, конкуренция очень высокая. Брендирование — важная вещь в бизнесе, и если в Удмуртии этим займутся, вполне возможно, что постепенно сложится в народе восприятие удмуртского меда. Алтайский мед как бренд тоже сложился относительно недавно. Сейчас также появился абхазский мед.

«У нас сохранились еще те пчелы, которые дают хороший мед»

Председатель Удмуртской республиканской общественной организации пчеловодов «Мед Удмуртии» Гелий Ломаев считает создание полноценного бренда для удмуртского меда хорошей инициативой, отмечая, что по качеству он нисколько не уступает башкирскому, а во многом и лучше него.

— Есть хорошо известные бренды «башкирский мед» и «алтайский мед». Создать бренд для меда из Удмуртии было бы неплохо, тем более что наш мед лучше башкирского. У нас в основном идет липовый и донниковый мед. Возможно, нужно, чтобы Министерство сельского хозяйства Удмуртии подключилось к этой работе и создало некий проект, в результате которого появилось бы предприятие, которое бы скупало мед у пчеловодов, перерабатывало его, фасовало, продавало и продвигало. Но здесь наверное нужен инвестор, нужно организовать контроль за качеством продукта — ведь с разных пасек мед отличается, и сохраняется проблема фальсификата, — говорит Гелий Ломаев.

При этом и республиканского закона пчеловоды ждут, надеясь на поддержку. Сейчас фактически они с бюджетом никак не работают, так как сложно вести отчетность и высоки риски.

«Наверное нужен инвестор, нужно организовать контроль за качеством продукта — ведь с разных пасек мед отличается, и сохраняется проблема фальсификата», — говорит Гелий Ломаев. Фото honey-land.ru



Пчеловод из Якшур-Бодьинского района Зинаида Первушина говорит, что поддержка отрасли со стороны республики нужна, но в первую очередь в части развития инфраструктуры — в сельской местности остается проблема с дорогами. Кроме того, из-за изменений в законодательстве многие пчеловоды лишись пасек, которые располагались в лесах. Их теперь в леса не пускают.

— Есть и проблемы с реализацией продукции. Каждый работает как может. У нас сейчас торговая палатка. Медовые ярмарки проводятся очень редко, а те ярмарки с разными товарами, что организуют на Центральной площади Ижевска, большинство фермеров не потянут — очень высокая стоимость аренды. Мед привозят и из других регионов, но качества он не всегда соответствующего. Настоящий удмуртский мед лучше башкирского по целому ряду показателей. У нас сохранились еще те пчелы, которые дают хороший мед. В Башкирию завозили разных пчел, и как таковой дикий мед там уже не добывают, — говорит Первушина.

«Покупать мед из Удмуртии готовы и крупные сети»

Пчеловод-предприниматель Иван Халилов, делающий упор на продвижение экологически чистых продуктов, отмечает, что на самом деле бренд у удмуртского меда уже создан, но ценится он в первую очередь переработчиками и скупщиками.

— Удмуртский мед как бренд уже есть, но поистине ценится он не среди обычных покупателей, а у переработчиков и скупщиков. Из Башкирии на протяжении нескольких лет приезжают скупщики и выкупают почти весь свободный мед, перерабатывают у себя, приклеивают наклеечку «Башкирский мед» и продают. Покупать мед из Удмуртии готовы и крупные сети, в том числе европейские, у которых экологически чистый продукт особенно ценится, а Удмуртия вообще звучит как сказочная страна. Удмуртию можно было бы «качать» как пасечный регион. Ко мне прилетают заявки на 5—10 тысяч тонн меда, но крупные заказы взять не могу, даже при наличии партнеров, — рассказывает Халилов.

С этой точки зрения тема кооперации технически была бы удобным способом решения — небольшим пасекам не нужно искать покупателей, при этом они получают стабильный заработок. Однако на деле, по словам Халилова, все гораздо сложнее. Пчеловоды нередко не любят делиться ни знаниями, ни деньгами. Ладить непросто. У него самого сейчас больше 200 партнеров и с тремя идут суды.

«Ко мне прилетают заявки на 5—10 тысяч тонн меда, но крупные заказы взять не могу, даже при наличии партнеров», — рассказывает Халилов. Фото vk.com



«Все воюют между собой, что-то делят»

Гораздо резче высказывается другой участник рынка — представитель крупной компании, пожелавший остаться неназванным.

— Все воюют между собой, что-то делят. На рынке много перекупов, никакого сообщества пчеловодов в Удмуртии нет и объединить их не получится. Все это уже пройдено, и закон здесь не поможет. Свинин (первый вице-премьер УР Александр Свинин, — прим. ред.) пытался объединить, и никакого результата. Мы работаем сами, производим продукцию, ни закон, ни кооперация нам не нужны, — сказал собеседник издания.

Действительно, ряд крупных производителей меда уже создали собственные торговые марки с полноценной линейкой продукции, разработали упаковку и активно продвигают свои товары в других регионах и за рубеж.



В Госсовете Удмуртии все же надеются, что закон о пчеловодстве все же поспособствует кооперации. Разного рода брендированием нынешняя команда правительства и сейчас увлечена, активно продвигая торговую марку «Сделано в Удмуртии», которую надеются в самое ближайшее время зарегистрировать. У пчеловодов, кстати, в Госсовете есть свой «лоббист» — первый заместитель председателя республиканского парламента Владимир Невоструев известен и тем, что давно владеет собственной пасекой.