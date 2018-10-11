«В ноябре мы ожидаем встретить трехмиллионного туриста»

Пока в Казани считают туристов, генконсульство Турции готовится укрепить российско-турецкие отношения новым культурным центром

Фото: пресс-служба ККИ

Казань на данный момент посетили столько же человек, сколько за весь прошлый год, а к следующему месяцу местные власти надеются наконец перейти рубеж в 3 миллиона туристов. Тем временем генконсульство Турции собирается открыть новый культурный центр, который появится до конца этого года на базе Казанского кооперативного института. Как узнала корреспондент «Реального времени» на «Международной научно-практической конференции актуальных проблем развития туризма и индустрии гостеприимства», в центре планируется обучать турецкому языку и турецкой кухне. Вместе с тем, в сфере туризма начал активизироваться Казахстан, который хочет наладить между республиками детско-юношеский турпоток. Подробности — в нашем материале.

Российско-турецкие связи укрепит новый центр

Заинтересованные в развитии туристических взаимоотношений представители Татарстана, других регионов и стран СНГ сегодня сели за один стол — обсудить в рамках международной научно-практической конференции актуальные проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства.

Мероприятие организовал Казанский кооперативный институт, поэтому приветствовала на пленарном заседании всех ректор ККИ Алсу Набиева. Как руководитель института говорила она преимущественно о программах института и своих студентах, которые проходят практику в Турции. Вообще, учебное заведение тесно сотрудничает с турецкой стороной, поэтому почетным гостем конференции стал генеральный консул Турции в Казани господин Ахмет Садык Доган.

— У нас с Ахмед беем есть планы по открытию культурного центра Турецкой Республики в Казанском кооперативном институте. Я, конечно, хотела бы предложить это нашим коллегам и из Казахстана, и из нашего региона, — рассказала Набиева.

Господин Ахмет Садык Доган отметил, что с 1 января по август 2018 года Турцию посетили 4 млн 200 тысяч россиян, тогда как в этот же период 2017 года их было 3 млн 200 — свою роль сыграло налаживание отношений между двумя государствами



Как пояснила «Реальному времени» спикер, совместный проект реализуется в рамках развития российско-турецких отношений. Центр станет площадкой для межкультурного обмена в студенческой среде. На его базе планируется открыть постоянно действующие курсы турецкого языка и литературы, мастер-классы по турецкой кухне и другие образовательные активности. Первый мастер-класс по турецкой кухне проведёт Генеральный Консул Турции.По словам ректора ККИ РУК Алсу Набиевой, воспользоваться услугами Центра смогут не только студенты ККИ, но и все жители Казани. «В настоящее время проект находится на стадии обсуждения деталей. Надеемся, что открытие Центра состоится до конца 2018 года», — сообщила «Реальному времени» Набиева. На вопрос издания о порядке и источниках финансирования проекта ректор вуза отметила, что пока раскрытие данной информации преждевременно.

Генеральный консул Турции в Казани господин Ахмет Садык Доган на этой теме не остановился, но понадеялся, что сотрудничество будет продолжаться. Сначала он говорил на русском, но потом сдался и перешел на свой родной язык, воспользовавшись услугой переводчицы. Он отметил, что с 1 января по август 2018 года Турцию посетили 4 млн 200 тысяч россиян, тогда как в этот же период 2017 года их было 3 млн 200 — свою роль сыграло налаживание отношений между двумя государствами.

Казань в ожидании трехмиллионника

От лица города на конференции выступала директор Комитета содействия развитию туризма Казани Дарья Санникова.

— На данный момент в Казань приехали 2 млн 700 тысяч туристов. В ноябре мы ожидаем встретить трехмиллионного туриста, — рассказала спикер.

В будущем помочь увеличить турпоток могут гости из Дагестана. По крайней мере, профессор Северо-Кавказского института филиала ГОУ ВПО «Российская правовая академия Минюста РФ» в Махачкале Шахизин Алибеков уверен, что двум республикам есть что друг другу показать.

«У нас был период застоя. Только в последние год-два начался сдвиг. А вообще, думаю, что все будет хорошо — при советской власти потоки были неимоверные», — отмечает Шахизин Алибеков

— Я думаю, перспективен обоюдный турпоток. Татарстану есть, что показать и чем гордиться. И в Дагестане есть много того, чего нет в Татарстане — свои национальные традиции и особенности, — говорит собеседник издания.

Впрочем, на ближайшее время туротрасли пока рано ждать активности со стороны Дагестана.

— У нас был период застоя. Только в последние год-два начался сдвиг. А вообще, думаю, что все будет хорошо — при советской власти потоки были неимоверные, — отмечает Шахизин Алибеков.

Президент Центрально-казахстанской ассоциации туризма, гостиничного, ресторанного и ремесленного Майя Агадидова со своей стороны говорит, что у себя в республике они считают перспективным детско-юношеский туризм и уже начали первые шаги на пути к нему, продумывая детали проекта.

— Чтобы татарстанские дети могли приезжать в нашу страну, а наши могли познавать историю и культуру Татарстана. Такую работу мы планируем сейчас, — говорит собеседница издания.

Вместе с тем, Казахстану есть чему поучиться у Татарстана, уверена президент ассоциации.

— Сейчас у нас тоже остро стоит вопрос развития экологического туризма, этно и сельского туризма. Думаю, в этом плане мы хорошо поработаем, — отмечает Майя Агадидова.

«Сейчас у нас тоже остро стоит вопрос развития экологического туризма, этно и сельского туризма. Думаю, в этом плане мы хорошо поработаем», — отмечает Майя Агадидова

От Дагестана до Казахстана

В рамках конференции прошло несколько секций, на которых преимущественно выступали сотрудники и студенты института-организатора. Список тем к обсуждению начинался с материально-технических факторов выживания туриста в походе и заканчивался зарубежным опытом подготовки в сфере туризма.

Учебные заведения за пределами Татарстана использовали мероприятие как возможность наладить сотрудничество и показать себя. Следствием стали доклады о перспективах развития познавательного туризма в Башкирии, о туризме в Казахстане, об использовании садово-паркового искусства в культурно-познавательном туризме Белоруссии и о культуре управления экономическими процессами на Кавказе.