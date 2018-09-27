Где бизнесу жить хорошо. Казань на втором месте с Москвой по числу субъектов МСБ

Но зарплаты в секторе ниже средних — 10 фактов из доклада Фарида Абдулганиева о развитии предпринимательства в Татарстане

Фото: Максим Платонов

24 сентября состоялось первое после парламентских каникул заседание Госсовета Татарстана, на которое, как всегда, были приглашены представители исполнительной власти. В частности, перед депутатами выступил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев, который зачитал доклад о развитии малого и среднего предпринимательства (МСП) в Казани и республике. «Реальное время» публикует 10 самых главных тезисов из доклада.

1. Казань формирует половину сектора МСП

Почти половина (47%) от общего числа зарегистрированных в Татарстане субъектов малого и среднего бизнеса приходится на столицу республики. Также на Казань приходится больше половины от общего оборота и налоговых отчислений татарстанских предпринимателей.

2. Главная сфера — торговля

Несмотря на то, что крупнейшие предприятия Казани специализируются на химической промышленности, авиастроении и машиностроении, производстве электронных компонентов («Нэфис Косметикс», «Казаньоргсинтез», КВЗ, «Казанькомпрессормаш» и т. д.) большой вклад в экономику города вносят и другие секторы. Самый большой удельный вес в структуре валового территориального продукта (ВТП) Казани в прошлом году занимала сфера торговли и бытовых услуг — 27,7%. Доля промышленного сектора в ВТП составляет 18,4%, еще 17% формируют операции с недвижимостью.

В 2017 году отмечался рост доли строительного сектора. В то же время охлаждение произошло в транспортном секторе. Последнее было связано главным образом со снижением объема отгрузки на 3 млрд рублей со стороны АО «Транснефть-Прикамье».

3. Сектор растет за счет индивидуальных предпринимателей

Предпринимательский сектор растет: в 2017 году в Казани было зарегистрировано 2,5 тыс. новых субъектов предпринимательства (около 90% из них относятся к категории индивидуальных предпринимателей). Наибольший прирост произошел в строительном секторе (+876 единиц). Стимулом для него было масштабное строительство и ремонт объектов инфраструктуры.

Кроме того, активно развивался бизнес в научной сфере (рост на 9%), а также в транспортно-логистическом секторе (+7,9%). В этом случае свою роль сыграли Кубок конфедераций и подготовка к чемпионату мира по футболу.

4. Доля МСП в экономике статична

Однако вклад малого и среднего бизнеса в экономику республики и города не меняется. Так, в 2016 году доля МСП в валовом региональном продукте Татарстана составляла 25,8% (на этом уровне она зафиксировалась много лет назад), в валовом территориальном продукте Казани — 37,9%. По итогам 2017 года результат почти тот же: 25,6% и 37,9% соответственно.

5. Казань — в лидерах России по количеству субъектов МСП

Как уже говорилось, в 2017 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в Казани выросло (рост составил 3% — до 79,8 тыс.). Количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 7,4% в годовом выражении, малых и микропредприятий стало больше на 0,3%. При этом на 4,3% сократилось количество средних. Отчасти это связано с тем, что некоторые средние компании перешли в другие категории.

Перед депутатами выступил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев, который зачитал доклад о развитии малого и среднего предпринимательства (МСП) в Казани и республике. Фото gossov.tatarstan.ru



По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства на душу населения Казань находится на 2-м месте в России, деля его с Москвой. В обоих городах на 1 тыс. человек приходится 64 единицы МСП. Лидером же по этому показателю является Санкт-Петербург — 67 единиц МСП на 1 тыс. человек.

Татарстан же входит в семерку регионов-лидеров по количеству малых и средних предприятий, их обороту и численности занятых на них работников. Например, по общему числу субъектов МСП республика занимает 7-е место в России, уступая Ростовской области. На этом же месте Татарстан находится по обороту малых и средних предприятий. А по числу работников, занятых в сфере МСП, у республики шестая строчка.



6. Рабочих мест в секторе стало меньше

При росте числа малых и средних предприятий количество рабочих мест в них в прошлом году сократилось более чем на 3 тыс. Эта тенденция наблюдалась не только в секторе МСП, но и по Казани в целом (-5,5 тыс. мест). При этом показатели безработицы снизились. Чем объясняется этот парадокс? Во-первых, тем, что часть людей, работавших на малых и средних предприятиях, перешла в категорию индивидуальных предпринимателей. В свою очередь некоторые средние предприятия, как отмечалось выше, стали крупными, что тоже повлияло на статистику.

Во-вторых, на ряде предприятий была проведена оптимизация персонала в связи с выходом работников на пенсию. В среднем количество пенсионеров в столице РТ ежегодно растет на 4,5 тыс.

При этом по количеству работников, занятых в сфере малого и среднего бизнеса, Казань также входит в тройку лидеров по России. В Казани на 1 тыс. человек населения приходится 153 работника сектора МСП. На 1-м месте по этому показателю находится, опять же, Санкт-Петербург (194 работника), на 2-м — Москва (171 работник).

В Альметьевском районе средняя зарплата в МСП составила 29,1 тыс. рублей, в Нижнекамском — 26,8 тыс., в Лаишевском — 25,7 тыс. рублей. Фото tatfrontu.ru

7. Работники МСП получают немного

Зарплаты в сфере малого и среднего бизнеса ниже средних по городу. Кроме того, в 2017 году они медленнее росли (+6,7% в сфере МСП и +7,8% в Казани в целом). Так, по итогам прошлого года средняя зарплата работников МСП составила 24,1 тыс. рублей в месяц против 34,9 тыс. по полному кругу организаций.

В некоторых муниципальных районах Татарстана работники, занятые в предпринимательстве, получают больше, чем в Казани. К примеру, в Альметьевском районе средняя зарплата в МСП составила 29,1 тыс. рублей, в Нижнекамском — 26,8 тыс., в Лаишевском — 25,7 тыс. рублей.

8. Татарстанские предприниматели облюбовали соседние регионы

В настоящее время в Татарстане осуществляют деятельность почти 4,8 тыс. предпринимателей из других регионов России — в основном соседних: Удмуртии, Башкортостана, Самарской, Оренбургской, Кировской и Ульяновской областей, Марий Эл и Чувашии. Половина из них сосредоточена в Казани.

В свою очередь татарстанские предприниматели тоже работают за пределами домашнего региона — таковых 4,6 тыс. В основном они ведут деятельность в Башкортостане, Самарской области и Удмуртии.

Анализ многих данных показывает, что бизнес в Татарстане тянется к трем основным агломерациям — Казанской, Камской и Альметьевской. Фото Сергея Афанасьева

9. У бизнеса в Татарстане три точки притяжения

Анализ многих данных показывает, что бизнес в Татарстане тянется к трем основным агломерациям — Казанской, Камской и Альметьевской. Отстающими по ряду показателей (количество субъектов МСП на душу населения, заработная плата по сектору, налоговые отчисления) являются Сармановский, Аксубаевский, Бавлинский и Рыбно-Слободский районы.

10. В казанских промпарках работают около 10 тыс. человек

В прошлом году 583 компании являлись резидентами казанских промышленных парков и площадок, а количество рабочих мест, обеспеченных этими резидентами, достигает 10 тыс. Совокупный оборот компаний, работающих на территории промышленных площадок, составил 7,4 млрд рублей, а объем налоговых отчислений — 885,8 млн рублей.